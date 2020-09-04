https://ria.ru/20200904/chechnya-1576741146.html
Кадыров рассказал о ситуации с коронавирусом в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике удалось сдержать стремительное распространение коронавируса. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:21
2020-09-04T12:21
2020-09-04T12:21
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
муслим хучиев
коронавирусы
чеченская республика (чечня)
здоровье - общество
рамзан кадыров
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Глава Чечни <a href="http://ria.ru/person_Ramzan_Kadyrov/" target="_blank" data-auto="true">Рамзан Кадыров</a> заявил, что в республике удалось сдержать стремительное распространение коронавируса."В Чеченской Республике за истекшие сутки получены положительные результаты только у шести человек. Всего в регионе от коронавируса скончалось 39 человек, подтвержденных случаев заражения на сегодняшний день - 619, а количество коек, предназначенных для ковид-пациентов, свободно на 70%. Такие показатели, приведенные в ходе совещания правительства ЧР, говорят о том, что нам удалось сдержать стремительное распространение болезни, добиться минимального количества смертей от ковида. При этом мы полностью готовы к любому развитию ситуации", - написал Кадыров на своей странице <a href="https://vk.com/ramzan?w=wall279938622_519288" target="_blank" rel="nofollow noopener">"ВКонтакте"</a>.Кадыров также сообщил, что поручил премьеру Чечни <a href="http://ria.ru/person_muslim-khuchiev/" target="_blank" data-auto="true">Муслиму Хучиеву</a> держать на строгом контроле исполнение нацпроектов, реализуемых в республике, и достижение предусмотренных по ним показателей.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, муслим хучиев, коронавирусы, чеченская республика (чечня), здоровье - общество, рамзан кадыров, общество