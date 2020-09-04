Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/byudzhet-1576723103.html
Минфин рассказал об особенностях формирования проекта бюджета
Минфин России разработал поправки в бюджетное законодательство, устанавливающие особенности формирования основных параметров федерального бюджета на 2021 год и... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:15
2020-09-04T11:15
опек
министерство финансов рф (минфин россии)
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_0:34:3200:1834_1400x0_80_0_0_c1283c611fedf2349ecc6e501821991e.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank">Минфин России</a> разработал поправки в бюджетное законодательство, устанавливающие особенности формирования основных параметров федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, говорится в сообщении министерства.Прежде всего проектом поправок предлагается уточнить порядок расчета предельного объема расходов федерального бюджета в следующем году. С учетом постепенного восстановления экономики и продолжения реализации отдельных антикризисных мер в 2021 году, размер структурного первичного дефицита предлагается повысить на 875 миллиардов рублей - до 1,460 триллиона рублей. Уровень структурного первичного дефицита 2022 года и последующих лет будет определяться в соответствии с действующими "бюджетными правилами" (в размере 585 миллиардов рублей в 2022-2023 годах)."Это обеспечит постепенную нормализацию бюджетной политики по мере восстановления экономической активности", - поясняется в сообщении.Также проектом поправок предлагается уточнить порядок расчета в 2021 году базовых нефтегазовых доходов бюджета. Базовый объем нефтегазовых доходов федерального бюджета отражает долгосрочный равновесный уровень поступления рентных доходов. Сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>+ представляет собой временное отклонение объема добычи от равновесного уровня, определяемого рыночными механизмами."В этой связи предлагается скорректировать порядок расчета базовых нефтегазовых доходов в 2021 году, взяв за основу прогноз объемов добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, указанные в прогнозе социально-экономического развития РФ, положенном в основу прогноза доходов, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - добавляется в сообщении.Отмечается, что это позволит минимизировать влияние временного ограничения добычи нефти как на уровень предельных расходов федерального бюджета, так и на ненефтегазовый сектор отечественной экономики в целом.
https://ria.ru/20200902/byudzhet-1576637598.html
https://ria.ru/20200820/1576013144.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569308847_235:0:2966:2048_1400x0_80_0_0_02b6dde0185042d2695d7df8ebeb7c6f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
опек, министерство финансов рф (минфин россии), экономика

Минфин рассказал об особенностях формирования проекта бюджета

11:15 04.09.2020
221
© РИА Новости / Владимир БарановТабличка на здании Министерства финансов РФ
Табличка на здании Министерства финансов РФ - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Баранов
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Минфин России разработал поправки в бюджетное законодательство, устанавливающие особенности формирования основных параметров федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, говорится в сообщении министерства.
Прежде всего проектом поправок предлагается уточнить порядок расчета предельного объема расходов федерального бюджета в следующем году. С учетом постепенного восстановления экономики и продолжения реализации отдельных антикризисных мер в 2021 году, размер структурного первичного дефицита предлагается повысить на 875 миллиардов рублей - до 1,460 триллиона рублей. Уровень структурного первичного дефицита 2022 года и последующих лет будет определяться в соответствии с действующими "бюджетными правилами" (в размере 585 миллиардов рублей в 2022-2023 годах).
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин общается со студентами, учёными и предпринимателями во время посещения Кубанского государственного университета - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 16:15
Мишустин назвал приоритет правительства при подготовке нового бюджета
"Это обеспечит постепенную нормализацию бюджетной политики по мере восстановления экономической активности", - поясняется в сообщении.
Также проектом поправок предлагается уточнить порядок расчета в 2021 году базовых нефтегазовых доходов бюджета. Базовый объем нефтегазовых доходов федерального бюджета отражает долгосрочный равновесный уровень поступления рентных доходов. Сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ представляет собой временное отклонение объема добычи от равновесного уровня, определяемого рыночными механизмами.
"В этой связи предлагается скорректировать порядок расчета базовых нефтегазовых доходов в 2021 году, взяв за основу прогноз объемов добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, указанные в прогнозе социально-экономического развития РФ, положенном в основу прогноза доходов, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что это позволит минимизировать влияние временного ограничения добычи нефти как на уровень предельных расходов федерального бюджета, так и на ненефтегазовый сектор отечественной экономики в целом.
Нефть - РИА Новости, 1920, 20.08.2020
20 августа, 00:27
В российском бюджете снизилась доля нефтегазовых доходов
010000
Обсудить 0
ОПЕКМинистерство финансов РФ (Минфин России)Экономика
Рекомендуем
Производство овсяных хлопьев
Поставщики прокомментировали рекордный рост цен на овсянку
Президент РФ Владимир Путин
Песков рассказал об обсуждении плана по поддержке экономики с Путиным
Здание министерства финансов РФ
Минфин предложил смягчить бюджетное правило на 2021 год
В ТЦ
Собянин: сфера торговли и услуг в Москве вышла на докризисный уровень
Табличка в зоне таможенного контроля аэропорта
Правительство одобрило tax free для товаров, вывозимых за пределы ЕАЭС
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
На бумажном комбинате "Волга" в Балахне запустили новую линию
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес
Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали идею Дерипаски перенести столицу
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Задержание подозреваемых в подготовке массовых убийств. Съемка ФСБ
ФСБ задержала 13 человек, готовивших атаки на учебные заведения
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального
Российские рубли
Аналитики предсказали курс рубля к концу года
Нейросеть
Эксперт рассказал, как нейросети изменят бизнес через несколько лет
Производство овсяных хлопьев
Оптовая цена на овсянку в России достигла исторического максимума
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист назвал причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне рассказали о планах по модернизации ядерных сил США
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния