https://ria.ru/20200904/byudzhet-1576723103.html

Минфин рассказал об особенностях формирования проекта бюджета

Минфин России разработал поправки в бюджетное законодательство, устанавливающие особенности формирования основных параметров федерального бюджета на 2021 год и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:15

2020-09-04T11:15

2020-09-04T11:15

опек

министерство финансов рф (минфин россии)

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_finansov_RF/" target="_blank">Минфин России</a> разработал поправки в бюджетное законодательство, устанавливающие особенности формирования основных параметров федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, говорится в сообщении министерства.Прежде всего проектом поправок предлагается уточнить порядок расчета предельного объема расходов федерального бюджета в следующем году. С учетом постепенного восстановления экономики и продолжения реализации отдельных антикризисных мер в 2021 году, размер структурного первичного дефицита предлагается повысить на 875 миллиардов рублей - до 1,460 триллиона рублей. Уровень структурного первичного дефицита 2022 года и последующих лет будет определяться в соответствии с действующими "бюджетными правилами" (в размере 585 миллиардов рублей в 2022-2023 годах)."Это обеспечит постепенную нормализацию бюджетной политики по мере восстановления экономической активности", - поясняется в сообщении.Также проектом поправок предлагается уточнить порядок расчета в 2021 году базовых нефтегазовых доходов бюджета. Базовый объем нефтегазовых доходов федерального бюджета отражает долгосрочный равновесный уровень поступления рентных доходов. Сокращение объемов добычи нефти в рамках соглашения <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>+ представляет собой временное отклонение объема добычи от равновесного уровня, определяемого рыночными механизмами."В этой связи предлагается скорректировать порядок расчета базовых нефтегазовых доходов в 2021 году, взяв за основу прогноз объемов добычи и переработки нефти и экспорта топливно-энергетических товаров, указанные в прогнозе социально-экономического развития РФ, положенном в основу прогноза доходов, утвержденных федеральным законом о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов", - добавляется в сообщении.Отмечается, что это позволит минимизировать влияние временного ограничения добычи нефти как на уровень предельных расходов федерального бюджета, так и на ненефтегазовый сектор отечественной экономики в целом.

https://ria.ru/20200902/byudzhet-1576637598.html

https://ria.ru/20200820/1576013144.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

опек, министерство финансов рф (минфин россии), экономика