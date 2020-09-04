https://ria.ru/20200904/bundestag-1576781763.html

Левых в бундестаге удивили дебаты о Навальном и "Северном потоке — 2"

Дебаты о связи произошедшего с Алексеем Навальным и проекта "Северный поток — 2" вызывают недоумение, эти вопросы нужно разделять, заявил по итогам двухдневного РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T14:58

2020-09-04T14:58

2020-09-04T15:36

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

омск

берлин (город)

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

алексей навальный

бундестаг германии

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<strong>БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Дебаты о связи произошедшего с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" вызывают недоумение, эти вопросы нужно разделять, заявил по итогам двухдневного выездного заседания фракции "Левые" в бундестаге ФРГ ее сопредседатель Дитмар Бартш."Это должно быть исчерпывающе расследовано, это первое. Читал, что многие уже все знают, но это не так. Имеется исчерпывающее расследование части обстоятельств, но только части. Во-вторых, виновные должны быть привлечены к ответственности. И это должно произойти по возможности в рамках тесного взаимодействия между <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>, Россией и ЕС", - заявил журналистам Бартш.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

https://ria.ru/20190930/1559075156.html

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москва

омск

берлин (город)

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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