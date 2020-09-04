Левых в бундестаге удивили дебаты о Навальном и "Северном потоке — 2"
14:58 04.09.2020 (обновлено: 15:36 04.09.2020)
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БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Дебаты о связи произошедшего с Алексеем Навальным и проекта "Северный поток — 2" вызывают недоумение, эти вопросы нужно разделять, заявил по итогам двухдневного выездного заседания фракции "Левые" в бундестаге ФРГ ее сопредседатель Дитмар Бартш.
"Это должно быть исчерпывающе расследовано, это первое. Читал, что многие уже все знают, но это не так. Имеется исчерпывающее расследование части обстоятельств, но только части. Во-вторых, виновные должны быть привлечены к ответственности. И это должно произойти по возможности в рамках тесного взаимодействия между Германией, Россией и ЕС", - заявил журналистам Бартш.
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"Внутриполитические дебаты в Германии, насколько это (история с Навальным - ред.) должно привести к закрытию проекта "Северный поток — 2", вызывают в каком-то смысле страх. Я был бы рад, если сотрудничество в энергетической сфере с Саудовской Аравией была бы обсуждены в связи с соблюдением прав человека... "Северный поток — 2" фактически готов... Эти вещи должны рассматриваться отдельно, виновные (в состоянии Навального - ред.) должны быть установлены", - добавил он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
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Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.