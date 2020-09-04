Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200904/bundestag-1576781763.html
Левых в бундестаге удивили дебаты о Навальном и "Северном потоке — 2"
Дебаты о связи произошедшего с Алексеем Навальным и проекта "Северный поток — 2" вызывают недоумение, эти вопросы нужно разделять, заявил по итогам двухдневного РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T14:58
2020-09-04T15:36
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
омск
берлин (город)
госпитализация алексея навального
северный поток — 2
алексей навальный
бундестаг германии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570280653_0:0:3071:1728_1400x0_80_0_0_6db09e3b2fd618c156c012046a56dbf4.jpg
<strong>БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости.</strong> Дебаты о связи произошедшего с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> и проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток — 2</a>" вызывают недоумение, эти вопросы нужно разделять, заявил по итогам двухдневного выездного заседания фракции "Левые" в бундестаге ФРГ ее сопредседатель Дитмар Бартш."Это должно быть исчерпывающе расследовано, это первое. Читал, что многие уже все знают, но это не так. Имеется исчерпывающее расследование части обстоятельств, но только части. Во-вторых, виновные должны быть привлечены к ответственности. И это должно произойти по возможности в рамках тесного взаимодействия между <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германией</a>, Россией и ЕС", - заявил журналистам Бартш.Навального 20 августа госпитализировали в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не информировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
https://ria.ru/20190930/1559075156.html
4
москва
омск
берлин (город)
германия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570280653_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_112eb7371621e2b1c172848a90d55fd3.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, омск, берлин (город), госпитализация алексея навального, северный поток — 2, алексей навальный, бундестаг германии, германия, в мире

Левых в бундестаге удивили дебаты о Навальном и "Северном потоке — 2"

14:58 04.09.2020 (обновлено: 15:36 04.09.2020)
3427
© РИА Новости / Николай Филяков / Перейти в фотобанкИсторическое здание Рейхстага в центре Берлина
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Николай Филяков
Перейти в фотобанк
БЕРЛИН, 4 сен - РИА Новости. Дебаты о связи произошедшего с Алексеем Навальным и проекта "Северный поток — 2" вызывают недоумение, эти вопросы нужно разделять, заявил по итогам двухдневного выездного заседания фракции "Левые" в бундестаге ФРГ ее сопредседатель Дитмар Бартш.
"Это должно быть исчерпывающе расследовано, это первое. Читал, что многие уже все знают, но это не так. Имеется исчерпывающее расследование части обстоятельств, но только части. Во-вторых, виновные должны быть привлечены к ответственности. И это должно произойти по возможности в рамках тесного взаимодействия между Германией, Россией и ЕС", - заявил журналистам Бартш.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
"Внутриполитические дебаты в Германии, насколько это (история с Навальным - ред.) должно привести к закрытию проекта "Северный поток — 2", вызывают в каком-то смысле страх. Я был бы рад, если сотрудничество в энергетической сфере с Саудовской Аравией была бы обсуждены в связи с соблюдением прав человека... "Северный поток — 2" фактически готов... Эти вещи должны рассматриваться отдельно, виновные (в состоянии Навального - ред.) должны быть установлены", - добавил он.
Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. По итогам обследований омские врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови. Что стало его причиной – пока не ясно, но ядов в крови и моче Навального, по данным омских медиков, найдено не было.
Позднее оппозиционера перевезли самолетом в Германию. В среду правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ "Новичок". В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.
Северный поток — 2 - РИА Новости, 1920, 30.09.2019
30 сентября 2019, 11:18
"Северный поток — 2"
Еще в день госпитализации Навального свои проверки начали проводить прокуратура и полиция. В посольстве РФ в Берлине говорили, что ждут от германской стороны максимально оперативного ответа на запрос Генпрокуратуры РФ от 27 августа об оказании правовой помощи по делу Навального. Россия заинтересована и хочет прояснить ситуацию, для этого нужна информация из Германии, которой пока нет, говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Следственные действия по ситуации с Навальным де-факто идут, если наличие отравляющего вещества подтвердится, следствие будет открыто и де-юре, сказал Песков в пятницу, отвечая на вопросы журналистов.
11373010
Обсудить 4
Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваОмскБерлин (город)Госпитализация Алексея НавальногоСеверный поток — 2Алексей НавальныйБундестаг ГерманииГерманияВ мире
Рекомендуем
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
Германия заявила, что Россия сама может добыть данные по делу Навального
Алексей Навальный
"Президенты не дают фейки". Эксперт оценил запись разговора о Навальном
Алексей Навальный
Spiegel рассказал о новых следах отравляющего вещества в деле Навального
Открытие Международного военно-технического форума Армия-2020
Шойгу рассказал, какие страны разрабатывают биологическое оружие
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
В Белоруссии заявили о беспрецедентном давлении со стороны Запада
Первый президент Украины Леонид Кравчук
Кравчук обвинил Россию в блокировании переговоров по Донбассу
Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО
НАТО продолжит консультации по ситуации с Навальным
Машина полиции в США
В Кливленде застрелили полицейского
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Гинцбург оценил эффективность российской вакцины от коронавируса
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
На Украине выявили рекордное число случаев COVID-19 за сутки
Алексей Навальный
В Германии оценили возможность передачи материалов по Навальному России
Лавров сравнил истории отравления Навального и Скрипалей
Лавров прокомментировал инцидент с Навальным
Геннадий Зюганов на первом заседании осенней сессии Государственной Думы РФ. 10 сентября 2019
В КПРФ объяснили слова Зюганова о сожженных "сволочах"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Российские и турецкие военные провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист назвал причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне рассказали о планах по модернизации ядерных сил США
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния