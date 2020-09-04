https://ria.ru/20200904/bond-1576703194.html

Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом

В Сети появился новый трейлер предстоящего фильма о Джеймсе Бонде, премьеру которого перенесли с апреля на ноябрь из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T00:28

2020-09-04T00:28

2020-09-04T00:28

джеймс бонд

дэниел крейг

культура

ана де армас

кино и сериалы

новости культуры

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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> В Сети <a href="https://www.youtube.com/watch?v=N1r36HTysDM&feature=emb_title" target="_blank">появился</a> новый трейлер предстоящего фильма о Джеймсе Бонде, премьеру которого перенесли с апреля на ноябрь из-за пандемии COVID-19.Ролик длиной 2 минуты 34 секунды начинается с того, что главного героя чуть не сбивает машина, затем он прыгает с моста на веревке и врезается в стену… В динамичном видео есть съемки на суше, в воздухе и на море, а также погони на машинах и мотоциклах. Несколько раз в кадре появляется новые персонажи: Рами Малек, исполнивший в ленте роль главного злодея — Сафина, который стремится отомстить знаменитому агенту, Ана де Армас, сыгравшая новую знакомую Бонда и Лашана Линч, которая временно берет на себя его функции. В "Не время умирать" Дэниел Крейг играет Бонда в пятый раз. Режиссер проекта – Кэри Фуканага, сменивший Дэнни Бойла. В работе над сценарием принимала участие Фиби Уоллер-Бридж. Выход фильма в прокат в России запланирован на 19 ноября.

https://ria.ru/20200825/konneri-1576247604.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

джеймс бонд, дэниел крейг, ана де армас, кино и сериалы, новости культуры