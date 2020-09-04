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Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
В Сети появился новый трейлер предстоящего фильма о Джеймсе Бонде, премьеру которого перенесли с апреля на ноябрь из-за пандемии COVID-19. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T00:28
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джеймс бонд
дэниел крейг
культура
ана де армас
кино и сериалы
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> В Сети <a href="https://www.youtube.com/watch?v=N1r36HTysDM&amp;feature=emb_title" target="_blank">появился</a> новый трейлер предстоящего фильма о Джеймсе Бонде, премьеру которого перенесли с апреля на ноябрь из-за пандемии COVID-19.Ролик длиной 2 минуты 34 секунды начинается с того, что главного героя чуть не сбивает машина, затем он прыгает с моста на веревке и врезается в стену… В динамичном видео есть съемки на суше, в воздухе и на море, а также погони на машинах и мотоциклах. Несколько раз в кадре появляется новые персонажи: Рами Малек, исполнивший в ленте роль главного злодея — Сафина, который стремится отомстить знаменитому агенту, Ана де Армас, сыгравшая новую знакомую Бонда и Лашана Линч, которая временно берет на себя его функции. В "Не время умирать" Дэниел Крейг играет Бонда в пятый раз. Режиссер проекта – Кэри Фуканага, сменивший Дэнни Бойла. В работе над сценарием принимала участие Фиби Уоллер-Бридж. Выход фильма в прокат в России запланирован на 19 ноября.
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джеймс бонд, дэниел крейг, ана де армас, кино и сериалы, новости культуры

Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом

00:28 04.09.2020
233
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. В Сети появился новый трейлер предстоящего фильма о Джеймсе Бонде, премьеру которого перенесли с апреля на ноябрь из-за пандемии COVID-19.
Ролик длиной 2 минуты 34 секунды начинается с того, что главного героя чуть не сбивает машина, затем он прыгает с моста на веревке и врезается в стену… В динамичном видео есть съемки на суше, в воздухе и на море, а также погони на машинах и мотоциклах.
Несколько раз в кадре появляется новые персонажи: Рами Малек, исполнивший в ленте роль главного злодея — Сафина, который стремится отомстить знаменитому агенту, Ана де Армас, сыгравшая новую знакомую Бонда и Лашана Линч, которая временно берет на себя его функции.
В "Не время умирать" Дэниел Крейг играет Бонда в пятый раз. Режиссер проекта – Кэри Фуканага, сменивший Дэнни Бойла. В работе над сценарием принимала участие Фиби Уоллер-Бридж.
Выход фильма в прокат в России запланирован на 19 ноября.
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КультураДжеймс БондДэниел КрейгАна де АрмасКино и сериалыНовости культуры
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