https://ria.ru/20200904/biznes-1576741847.html

Власти Поморья нацелены на экономический прорыв

Власти Поморья области готовы стать проводником для бизнеса в вопросах грамотного использования новых возможностей для эффективного развития, заявил врио... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:22

2020-09-04T12:22

2020-09-04T12:22

архангельская область

александр цыбульский

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Власти Поморья области готовы стать проводником для бизнеса в вопросах грамотного использования новых возможностей для эффективного развития, заявил врио губернатора области <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Cybulskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александр Цыбульский</a> в ходе обсуждения программы развития <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельской области</a> "Вместе мы сильнее"."Сегодня предпринимателям не хватает прозрачных, предсказуемых условий для развития, уверенности, что их инвестиции будут защищены. Поэтому одним из основных приоритетов развития Поморья должен стать экономический прорыв. Этого можно достичь, создавая новые производства и расширяя уже существующие, улучшая условия для развития бизнеса", – подчеркнул Цыбульский.По его мнению, прорыв в развитии бизнеса на Севере обеспечит и новый закон о господдержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне РФ, который вступил в силу 28 августа."Региональная власть, со своей стороны, готова стать проводником для бизнеса в вопросах грамотного использования новых возможностей для того, чтобы бизнес по-настоящему эффективно развивался. Реализация крупных инвестпроектов в области на сумму более 200 миллиардов рублей с 2021 года должна дать серьезный рывок для создания новых рабочих мест, которые в ближайшие годы позволят обеспечить занятость 5800 жителей региона", – приводит пресс-служба слова Цыбульского.Он напомнил, что, наряду с крупными инвесторами, для региона важны представители малого и среднего бизнеса. "Именно они сегодня становятся основными работодателями, особенно в малых городах и на селе, и у них есть хороший потенциал для развития. Кроме того, необходимо выстраивать взаимосвязь между МСП и крупным бизнесом", – сказал глава Поморья.Он также обратил внимание на необходимость создания условий для реализации частной инициативы на местах."Это должно учитываться в комплексных программах развития районов. У каждой территории есть свои конкурентные преимущества, уникальные проекты. Задача власти – выявлять их и помогать развивать. Конечно, это точечная работа, но в совокупности она даст огромный экономический эффект", – убежден Цыбульский.

https://ria.ru/20200826/zakonoproekt-1576325451.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр цыбульский