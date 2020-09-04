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Не верю!
Подкаст "Не верю!" для тех, кто не любит, когда его обманывают. Каждую неделю вместе с экспертами анализируем странные и спорные новости, выясняем, стоит ли им верить, и ищем, кому выгодно запустить фейк и как они это сделали.
https://ria.ru/20200904/biznes-1576724724.html
Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес
Заставить людей сжигать кроссовки известного бренда. “Обвалить” котировки акций крупных компаний. С помощью дезинформации можно ударить по бизнесу конкурента, разрушить чью-то деловую репутацию или заработать миллиарды, манипулируя рынком. Разбираем самые яркие истории, как фейки могут разорить бизнес (или, по крайней мере, сильно ему навредить).
2020-09-04T12:00
2020-09-04T12:00
не верю!
подкаст
экономика
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Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес
Заставить людей сжигать кроссовки известного бренда. “Обвалить” котировки акций крупных компаний. С помощью дезинформации можно ударить по бизнесу конкурента, разрушить чью-то деловую репутацию или заработать миллиарды, манипулируя рынком. Разбираем самые яркие истории, как фейки могут разорить бизнес (или, по крайней мере, сильно ему навредить).
<strong>02:00</strong> “В молоке этого бренда нашли вирус ящура”. Фейки из Whatsapp - часть конкурентной борьбы?<strong>04:30</strong> Околополитические фейки. Как американцы сжигали кроссовки из-за Трампа<strong>08:00</strong> Поддельный пресс-релиз, фальшивый пресс-секретарь. Мастерский фейк на 7 миллиардов евро<strong>13:40</strong> Насколько легко с помощью фейков манипулировать рынками и как этому противостоять? Мнение основателя telegram-канала <a href="https://t.me/finside" target="_blank">Финсайд</a> Олега Анисимова<strong>17:00</strong> Новый уровень дезинформации. Как дипфейки могут использовать в борьбе с конкурентами<strong>Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone —<a href="https://podcasts.apple.com/ru/podcast/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E/id1495298830?l=en">iTunes</a>, для Android —</strong> <strong><a href="https://podcasts.google.com/?feed=aHR0cHM6Ly9yaWEucnUvZXhwb3J0L2l0dW5lcy9yc3MyL25lLXZlcnl1LnhtbA">Google Podcasts</a>. С любым устройством вы можете использовать</strong> <strong><a href="https://music.yandex.ru/album/9847072">Яндекс.Музыка</a>,</strong> <strong><a href="https://castbox.fm/vc/2584228">Castbox</a></strong> <strong>и</strong> <strong><a href="https://soundstream.media/playlist/ne-veryu">Soundstream</a>. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.</strong><strong>Как и где бесплатно</strong> <strong><a href="https://ria.ru/20181025/1531453810.html">подписаться на подкасты</a></strong>Эпизод подготовили Наталия Шашина, Игорь Кривицкий и Артём БуфтякМонтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. <a href="https://ankt.cc/vRVx0k">Пройдите опрос</a> и расскажите о своих впечатлениях<strong>Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами:</strong> <strong><a href="mailto:podcasts@rian.ru">podcasts@rian.ru</a></strong>
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аудио, подкаст, экономика

Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес

12:00 04.09.2020
239
Не верю!
Не верю! Как фейки могут разрушить бизнес
Вчера, 12:00
Заставить людей сжигать кроссовки известного бренда. “Обвалить” котировки акций крупных компаний. С помощью дезинформации можно ударить по бизнесу конкурента, разрушить чью-то деловую репутацию или заработать миллиарды, манипулируя рынком. Разбираем самые яркие истории, как фейки могут разорить бизнес (или, по крайней мере, сильно ему навредить).
02:00 “В молоке этого бренда нашли вирус ящура”. Фейки из Whatsapp - часть конкурентной борьбы?
04:30 Околополитические фейки. Как американцы сжигали кроссовки из-за Трампа
08:00 Поддельный пресс-релиз, фальшивый пресс-секретарь. Мастерский фейк на 7 миллиардов евро
13:40 Насколько легко с помощью фейков манипулировать рынками и как этому противостоять? Мнение основателя telegram-канала Финсайд Олега Анисимова
17:00 Новый уровень дезинформации. Как дипфейки могут использовать в борьбе с конкурентами
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Не верю!ПодкастЭкономика
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