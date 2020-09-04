https://ria.ru/20200904/bioritmy-1576791591.html

Ученые выяснили, что биоритмы у мужчин и женщин работают по-разному

Американские ученые как в наблюдениях за людьми, так и в экспериментах на мышах показали, что многие внутренние процессы, зависящие от циркадных часов и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:14

2020-09-04T17:14

2020-09-04T17:14

риа наука

гормоны

биология

здоровье

открытия - риа наука

пенсильванский университет

сша

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Американские ученые как в наблюдениях за людьми, так и в экспериментах на мышах показали, что многие внутренние процессы, зависящие от циркадных часов и определяющие поведение и физиологию, во многом определяются половой принадлежностью. Результаты исследования <a href="https://science.sciencemag.org/content/369/6508/1164" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Science.Циркадные ритмы, или биологические часы имеют решающее значение для функционирования биологических процессов в организме, определяя во многом настроение и поведение человека, а систематическое нарушение естественных ритмов влияет на здоровье и может привести, по мнению ученых, к нарушению метаболизма, развитию сердечно-сосудистых заболеваний и рака.Американские исследователи из Медицинской школы Перельмана <a href="http://ria.ru/organization_Pensilvanskijj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Пенсильванского университета</a> в Филадельфии в своей работе обобщили результаты последних исследований последствий нарушения биоритмов и посмотрели, как они отражаются на мужчинах и женщинах.Изучение проводили с помощью когнитивных тестов, оценивающих рабочую память, внимание, усилия, настроение и сонливость, которые сопровождались гормональными исследованиями на людях и животных.Результаты показывают, что женщины в целом более устойчивы к сбоям в работе биологических часов, например, при сменной работе или частых перелетах и смене часовых поясов.У женщин, как и у детей, пик активности обычно приходится на первую половину дня, а их поведенческие ритмы — перепады между состоянием покоя и вспышками активности — имеют значительно большую амплитуду, чем у мужчин. При этом женщины меньше, чем мужчины, подвержены бессоннице, а во время сна больше времени проводят в фазе глубокого, медленноволнового сна. В течение дня исследователи фиксировали у женщин высокую амплитуду колебаний мелатонина, а в ночное время — его дефицит. Авторы отмечают, что резкие колебания мелатонина полезны для когнитивной деятельности, но ночью его дефицит делает женщин менее продуктивными.Мужчины, в отличие от женщин, в вечернее и ночное время демонстровали большую работоспособность, а в течение дня их состояние было более стабильным. Правда, авторы отмечают, что с возрастом у мужчин, как и у женщин, пик активности смещается на утро.По-разному сбои биоритмов в зависимости от пола отражаются и на пищевом поведении. У женщин при нарушении циркадных часов ученые наблюдали снижение выработки гормона сытости лептина и увеличение гормона голода грелина, что выражалось в повышении аппетита. При этом у них снижалась скорость окисления углеводов, а расход энергии и окисление липидов увеличивались.У мужчин после сдвига суточных часов увеличивалось количество лептина, а грелин сохранялся на том же уровне. При том же расходе энергии мужчины сообщали об увеличении тяги к высококалорийной пище.Влияние половых гормонов — эстрогена у женщин и тестостерона у мужчин — на поддержания циркадных ритмов выяснить пока не удалось, хотя эксперименты на мышах с подавленными генами рецепторов половых гормонов показали, что такое влияние есть.Хотя точные причины наблюдаемых различий между мужчинами и женщинами неясны, авторы предполагают, что в основе повышенной устойчивости к циркадным нарушениям у женщин лежит так называемый "биологический императив" — нацеленность самок на воспитание потомства.

https://ria.ru/20200422/1570395948.html

https://ria.ru/20200610/1572766858.html

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гормоны, биология, здоровье, открытия - риа наука, пенсильванский университет, сша