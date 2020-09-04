https://ria.ru/20200904/berluskoni-1576792823.html

Врач рассказал о состоянии заразившегося коронавирусом Берлускони

Состояние заразившегося ранее коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони не вызывает беспокойства, сообщил в пятницу его личный врач,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T17:27

2020-09-04T17:27

2020-09-04T17:42

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

сильвио берлускони

в мире

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<strong>РИМ, 4 сен - РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Состояние заразившегося ранее коронавирусом бывшего премьер-министра <a href="http://ria.ru/location_Italy/" target="_blank" data-auto="true">Италии</a> <a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank" data-auto="true">Сильвио Берлускони</a> не вызывает беспокойства, сообщил в пятницу его личный врач, профессор миланского госпиталя San Raffaele Альберто Дзангрилло.Берлускони, отметил его врач, "не интубирован и дышит естественно"."Он находится в обычном режиме госпитализации, в палате, соответствующей требованиям региональных норм для пациентов, госпитализированных с COVID", - заявил Дзангрилло.Дзангрилло в среду сообщил о заражении лидера партии "Вперед, Италия" коронавирусом. В ночь на пятницу Берлускони был госпитализирован в одну из больниц Милана для проведения обследования. Политик находится в госпитале San Raffaele в качестве меры предосторожности после появления ряда симптомов."Госпитализация понадобилась, как так он считался пациентом из группы повышенного риска из-за своего возраста и перенесенных заболеваний", - сказал врач, отметив, что испытывает оптимизм по поводу следующих часов и дней.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200904/filaret-1576790598.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, сильвио берлускони, в мире