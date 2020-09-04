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https://ria.ru/20200904/berluskoni-1576727216.html
У Берлускони диагностировали начальную стадию двусторонней пневмонии
У заразившегося ранее коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностирована начальная стадия двустороннего воспаления легких,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:47
2020-09-04T11:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сильвио берлускони
ницца
милан
италия
в мире
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<strong>РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> У заразившегося ранее коронавирусом бывшего премьер-министра Италии <a href="http://ria.ru/person_Silvio_Berluskoni/" target="_blank" data-auto="true">Сильвио Берлускони</a> диагностирована начальная стадия двустороннего воспаления легких, сообщает в пятницу итальянский телеканал <a href="https://www.rainews.it/" target="_blank">Rainews24.</a>В ночь на пятницу Берлускони был госпитализирован в одну из больниц Милана для обследования. Лидер партии "Вперед, Италия" находится в госпитале San Raffaele в качестве меры предосторожности после появления ряда симптомов, однако его медицинское состояние не вызывает беспокойства, сообщила его пресс-служба. Местные СМИ сообщили, что выйдя из машины, он без проблем сам дошел до дверей больницы.В четверг Берлускони, обращаясь по телефону к участникам предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли. В среду о заражении Берлускони коронавирусом объявил его личный врач и профессор San Raffaele Альберто Дзангрилло. При этом он заявлял, что политик страдает бессимптомной формой заболевания.Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от партии "Вперед, Италия" 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под <a href="http://ria.ru/location_Nice/" target="_blank" data-auto="true">Ниццей</a>. Летом они вернулись на родину, а в августе вместе отдыхали на <a href="http://ria.ru/location_Sardinia/" target="_blank" data-auto="true">Сардинии</a>.По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары на днях также было выявлен коронавирус. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии. Сам патриарх итальянской политики намерен провести период болезни в своей резиденции в Аркоре под Миланом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200903/berluskoni-1576710026.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200902/timoshenko-1576625117.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сильвио берлускони, ницца, милан, италия, в мире

У Берлускони диагностировали начальную стадию двусторонней пневмонии

11:47 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов. У заразившегося ранее коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони диагностирована начальная стадия двустороннего воспаления легких, сообщает в пятницу итальянский телеканал Rainews24.
В ночь на пятницу Берлускони был госпитализирован в одну из больниц Милана для обследования. Лидер партии "Вперед, Италия" находится в госпитале San Raffaele в качестве меры предосторожности после появления ряда симптомов, однако его медицинское состояние не вызывает беспокойства, сообщила его пресс-служба. Местные СМИ сообщили, что выйдя из машины, он без проблем сам дошел до дверей больницы.
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3 сентября, 22:21Распространение нового коронавируса
Заразившийся коронавирусом Берлускони рассказал о своем состоянии
В четверг Берлускони, обращаясь по телефону к участникам предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли. В среду о заражении Берлускони коронавирусом объявил его личный врач и профессор San Raffaele Альберто Дзангрилло. При этом он заявлял, что политик страдает бессимптомной формой заболевания.
Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от партии "Вперед, Италия" 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом они вернулись на родину, а в августе вместе отдыхали на Сардинии.
По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.
Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары на днях также было выявлен коронавирус. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии. Сам патриарх итальянской политики намерен провести период болезни в своей резиденции в Аркоре под Миланом.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сильвио БерлускониНиццаМиланИталияВ мире
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