https://ria.ru/20200904/berluskoni-1576719727.html

Заразившегося коронавирусом Берлускони госпитализировали

Заразившийся ранее коронавирусом бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в одну из больниц Милана для проведения обследования,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:00

2020-09-04T10:00

2020-09-04T10:00

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирусы

сильвио берлускони

ницца

милан

италия

в мире

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<strong>РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Заразившийся ранее <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в одну из больниц Милана для проведения обследования, сообщает в пятницу итальянский телеканал <a href="https://www.rainews.it/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Rainews24</a>.Лидер партии "Вперед, Италия" находится в госпитале San Raffaele в качестве меры предосторожности после появления ряда симптомов, однако его медицинское состояние не вызывает беспокойства, отмечает телеканал.В четверг Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли. В среду о заражении Берлускони коронавирусом объявил его личный врач и профессор San Raffaele Альберто Дзангрилло. При этом он заявлял, что политик страдает бессимптомной формой заболевания.Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от партии "Вперед, Италия" 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом оба они вернулись на родину, и в августе вместе отдыхали на Сардинии.По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары на днях также было выявлено заражение коронавирусом. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии. Сам патриарх итальянской политики намерен провести период болезни в своей резиденции в Аркоре под Миланом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.

https://ria.ru/20200902/berluskoni-1576650511.html

https://ria.ru/20190707/1556285327.html

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милан

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирусы, сильвио берлускони, ницца, милан, италия, в мире