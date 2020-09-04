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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/berluskoni-1576719727.html
Заразившегося коронавирусом Берлускони госпитализировали
Заразившийся ранее коронавирусом бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в одну из больниц Милана для проведения обследования,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:00
2020-09-04T10:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
сильвио берлускони
ницца
милан
италия
в мире
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<strong>РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов.</strong> Заразившийся ранее <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">коронавирусом</a> бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в одну из больниц Милана для проведения обследования, сообщает в пятницу итальянский телеканал <a href="https://www.rainews.it/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Rainews24</a>.Лидер партии "Вперед, Италия" находится в госпитале San Raffaele в качестве меры предосторожности после появления ряда симптомов, однако его медицинское состояние не вызывает беспокойства, отмечает телеканал.В четверг Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли. В среду о заражении Берлускони коронавирусом объявил его личный врач и профессор San Raffaele Альберто Дзангрилло. При этом он заявлял, что политик страдает бессимптомной формой заболевания.Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от партии "Вперед, Италия" 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом оба они вернулись на родину, и в августе вместе отдыхали на Сардинии.По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары на днях также было выявлено заражение коронавирусом. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии. Сам патриарх итальянской политики намерен провести период болезни в своей резиденции в Аркоре под Миланом.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>.
https://ria.ru/20200902/berluskoni-1576650511.html
https://ria.ru/20190707/1556285327.html
ницца
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коронавирус covid-19, коронавирусы, сильвио берлускони, ницца, милан, италия, в мире

Заразившегося коронавирусом Берлускони госпитализировали

10:00 04.09.2020
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийСильвио Берлускони
Сильвио Берлускони - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Сильвио Берлускони. Архивное фото
РИМ, 4 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Заразившийся ранее коронавирусом бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони госпитализирован в одну из больниц Милана для проведения обследования, сообщает в пятницу итальянский телеканал Rainews24.
Лидер партии "Вперед, Италия" находится в госпитале San Raffaele в качестве меры предосторожности после появления ряда симптомов, однако его медицинское состояние не вызывает беспокойства, отмечает телеканал.
В четверг Берлускони, обращаясь по телефону к участниками предвыборной манифестации своей партии, сообщил, что у него больше нет температуры и он не испытывает боли. В среду о заражении Берлускони коронавирусом объявил его личный врач и профессор San Raffaele Альберто Дзангрилло. При этом он заявлял, что политик страдает бессимптомной формой заболевания.
Берлускони вместе со своей новой подругой, депутатом парламента от партии "Вперед, Италия" 30-летней Мартой Фашиной весь период локдауна провел во Франции, на вилле своей старшей дочери Марины под Ниццей. Летом оба они вернулись на родину, и в августе вместе отдыхали на Сардинии.
Депутат от партии Вперед, Италия Сильвио Берлускони на первой сессии нового Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 20:09Распространение нового коронавируса
Россия готова оказать медпомощь заразившемуся коронавирусом Берлускони
По возвращении с острова Берлускони сделал срочный двойной тест на коронавирусную инфекцию, который дал отрицательный результат. Это шаг был предпринят сразу после того, как стало известно о заражении COVID-19 известного итальянского бизнесмена, бывшего менеджера команд "Формулы-1" Флавио Бриаторе, который 12 августа гостил на вилле Берлускони на Изумрудном побережье Сардинии.
Тест на COVID-19, который в среду вечером сделала в госпитале San Raffaele Фашина, также дал положительный результат. По информации местных СМИ, у двоих детей Берлускони от второго брака – Луиджи и Барбары на днях также было выявлено заражение коронавирусом. Они находятся на изоляции на вилле на Сардинии. Сам патриарх итальянской политики намерен провести период болезни в своей резиденции в Аркоре под Миланом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Владимир Путин и председатель партии Вперед, Италия Сильвио Берлусконии во время встречи в павильоне международного аэропорта Фьюмичино в Риме. 5 июля 2019 - РИА Новости, 1920, 07.07.2019
7 июля 2019, 12:12
Берлускони пообещал Путину работать в целях отмены антироссийских санкций
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыСильвио БерлускониНиццаМиланИталияВ мире
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