Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576797348.html
Зампостпреда в ООН призвал не навязывать Минску посредничество извне
Россия призывает страны не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, не навязывать лидерам в стране свое посредничество или какие-либо политические решения,... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:58
2020-09-04T18:58
протесты в белоруссии
россия
дмитрий полянский
эстония
белоруссия
оон
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576718214_0:75:3148:1846_1400x0_80_0_0_71c95c17469d3d2a9fca08b14ef825ef.jpg
<strong>ООН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Россия призывает страны не вмешиваться во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не навязывать лидерам в стране свое посредничество или какие-либо политические решения, заявил первый зампостпреда РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Poljanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Полянский</a> в ходе неформального заседания Совбеза.В пятницу по инициативе <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> проходит неофициальное заседание <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> – по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии."Мы призываем всех прекратить какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии и прекратить навязывать любые политические решения или (свое – ред.) посредничество этой стране и ее лидерам", - сказал Полянский.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576744893.html
https://ria.ru/20200903/kolesnikova-1576656120.html
россия
эстония
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576718214_84:0:2815:2048_1400x0_80_0_0_fbf6005aefc6303e83777033e19c3c95.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, дмитрий полянский, эстония, белоруссия, оон, в мире

Зампостпреда в ООН призвал не навязывать Минску посредничество извне

18:58 04.09.2020
686
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники протестов на площади Независимости в Минске
Участники протестов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
ООН, 4 сен – РИА Новости. Россия призывает страны не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, не навязывать лидерам в стране свое посредничество или какие-либо политические решения, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский в ходе неформального заседания Совбеза.
В пятницу по инициативе Эстонии проходит неофициальное заседание СБ ООН – по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
Вчера, 12:24Протесты в Белоруссии
На Украине ответили на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Белоруссии
"Мы призываем всех прекратить какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии и прекратить навязывать любые политические решения или (свое – ред.) посредничество этой стране и ее лидерам", - сказал Полянский.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 01:55Протесты в Белоруссии
Колесникова рассказала о попытках связаться с послом России в Белоруссии
5120003
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииРоссияДмитрий ПолянскийЭстонияБелоруссияООНВ мире
Рекомендуем
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
В ООН предложили создать механизм расследования преступлений в Белоруссии
Здание МИД Великобритании в Лондоне
Великобритания удвоила финансовую помощь правозащитникам в Белоруссии
Кадры задержания протестующих в Минске
На акции работников IT-сферы в Минске задержали несколько человек
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Россия и Белоруссия договорились об испытаниях вакцины против COVID-19
Здание посольства России в Вене
Посол в Вене оценил требования к России о расследовании по Навальному
Дом Правительства. Республика Беларусь
Минск на заседании в ООН призвал Запад проявить беспристрастность
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Кандидат в лидеры ХДС призвал заморозить "Северный поток — 2"
Автомобили полиции на территории больницы Charite в Берлине
В Белоруссии опубликуют записи перехваченного разговора Польши и Германии
Города мира. Иерусалим
Сербия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим
Город Симферополь в Крыму
Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают
Граница Южной Осетии и Грузии
Российский генерал ответил на обещание Грузии вернуть себе Южную Осетию
Вид города Приштина
Израиль установит дипломатические отношения с Косово
Леонид Кравчук
Кравчук заявил, что не верит в мирное завершение протестов в Белоруссии
Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Жириновский предложил Литве вернуть часть территории Белоруссии
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что Россия и Китай намерены вмешаться в выборы в США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:16Эксперт рассказал, как найти скрытую камеру с помощью смартфона
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист назвал причину неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне рассказали о планах по модернизации ядерных сил США
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния