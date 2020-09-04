https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576797348.html

Зампостпреда в ООН призвал не навязывать Минску посредничество извне

Россия призывает страны не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии, не навязывать лидерам в стране свое посредничество или какие-либо политические решения,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:58

2020-09-04T18:58

2020-09-04T18:58

протесты в белоруссии

россия

дмитрий полянский

эстония

белоруссия

оон

в мире

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<strong>ООН, 4 сен – РИА Новости.</strong> Россия призывает страны не вмешиваться во внутренние дела <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, не навязывать лидерам в стране свое посредничество или какие-либо политические решения, заявил первый зампостпреда РФ при ООН <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Poljanskijj/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Полянский</a> в ходе неформального заседания Совбеза.В пятницу по инициативе <a href="http://ria.ru/location_Estonia/" target="_blank" data-auto="true">Эстонии</a> проходит неофициальное заседание <a href="http://ria.ru/organization_Sovet_Bezopasnosti_OON/" target="_blank" data-auto="true">СБ ООН</a> – по "формуле Арриа", посвященное проблеме соблюдения прав человека в Белоруссии."Мы призываем всех прекратить какое-либо вмешательство во внутренние дела Белоруссии и прекратить навязывать любые политические решения или (свое – ред.) посредничество этой стране и ее лидерам", - сказал Полянский.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте <a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576744893.html

https://ria.ru/20200903/kolesnikova-1576656120.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, дмитрий полянский, эстония, белоруссия, оон, в мире