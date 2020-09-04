https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576787815.html

Суд арестовал троих журналистов "Комсомольской правды в Беларуси"

Суд Октябрьского района Минска по итогам заседания в пятницу назначил журналистам "Комсомольской правды в Беларуси" Марии Элешевич, Никите Дуболеко и Сергею... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T16:16

2020-09-04T16:16

2020-09-04T16:56

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Суд Октябрьского района <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> по итогам заседания в пятницу назначил журналистам "Комсомольской правды в Беларуси" Марии Элешевич, Никите Дуболеко и Сергею Щеголеву трое суток административного ареста за участие в несанкционированном оппозиционном митинге 1 сентября, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Признать виновной в нарушении установленного порядка проведения массовых мероприятий... и подвергнуть взысканию в виде административного ареста на трое суток", - объявила постановление судья.Помимо Элешевич трое суток за участие в митинге 1 сентября получили журналисты "Комсомольской правды в Беларуси" Никита Дуболеко и Сергей Щеголев.Таким образом, все трое сотрудников "КП в Беларуси" получили одинаковые взыскания. Поскольку все журналисты были задержаны 1 сентября, срок их ареста истекает в пятницу в 16.50 (совпадает с мск).В пятницу в Минске проходят суды над задержанными во вторник журналистами: Надеждой Калининой, Алексеем Судниковым (tut.by), Никитой Дуболеко, Сергеем Щеголевым, Марией Элешевич ("Комсомольская правда в Беларуси"), Андреем Шавлюго ("БелаПАН") - по статье 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Корреспонденты третьи сутки находятся под стражей. Сначала их держали в Октябрьском РУВД, после чего перевели в ЦИП на Окрестина.Восемь журналистов были задержаны для проверки документов во вторник на улице Кирова у стадиона "Динамо", в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, остальные были оставлены на ночь в РУВД Октябрьском в Минске. Их обвиняли в нарушении порядка проведения массового мероприятия.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий лидер <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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