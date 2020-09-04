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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576785888.html
МИД заявил о необходимости урегулирования в Белоруссии самими белорусами
Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с послом ЕС Маркусом Эдерером заявил о необходимости урегулирования ситуации в Белоруссии самими... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:50
2020-09-04T15:50
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
маркус эдерер
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
евросоюз
александр грушко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Замминистра иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Грушко</a> на встрече с послом ЕС <a href="http://ria.ru/person_Markus_EHdeder/" target="_blank" data-auto="true">Маркусом Эдерером</a> заявил о необходимости урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> самими белорусами, без внешнего вмешательства, сообщает МИД РФ.Грушко принял Эдерера в пятницу."В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив отношений Россия-ЕС, а также ряда актуальных международных вопросов, включая положение дел в Белоруссии. С российской стороны была акцентирована важность урегулирования ситуации самими белорусами в рамках правового поля, без внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в стране", - говорится в сообщении министерства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200904/belorussiya-1576784945.html
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светлана тихановская, россия, маркус эдерер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, александр грушко, белоруссия, в мире

МИД заявил о необходимости урегулирования в Белоруссии самими белорусами

15:50 04.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаЗдание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве
Здание Министерства иностранных дел России на Смоленской-Сенной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с послом ЕС Маркусом Эдерером заявил о необходимости урегулирования ситуации в Белоруссии самими белорусами, без внешнего вмешательства, сообщает МИД РФ.
Грушко принял Эдерера в пятницу.
"В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив отношений Россия-ЕС, а также ряда актуальных международных вопросов, включая положение дел в Белоруссии. С российской стороны была акцентирована важность урегулирования ситуации самими белорусами в рамках правового поля, без внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в стране", - говорится в сообщении министерства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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2411002
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияМаркус ЭдерерМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ЕвросоюзАлександр ГрушкоБелоруссияВ мире
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