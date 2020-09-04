https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576785888.html

МИД заявил о необходимости урегулирования в Белоруссии самими белорусами

Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко на встрече с послом ЕС Маркусом Эдерером заявил о необходимости урегулирования ситуации в Белоруссии самими... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:50

2020-09-04T15:50

2020-09-04T15:50

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

маркус эдерер

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

евросоюз

александр грушко

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/16/1574744919_0:40:2955:1702_1400x0_80_0_0_e9620440a0c6c890a9b29b69e34c1ef2.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Замминистра иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Grushko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Грушко</a> на встрече с послом ЕС <a href="http://ria.ru/person_Markus_EHdeder/" target="_blank" data-auto="true">Маркусом Эдерером</a> заявил о необходимости урегулирования ситуации в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> самими белорусами, без внешнего вмешательства, сообщает МИД РФ.Грушко принял Эдерера в пятницу."В ходе встречи состоялось обсуждение перспектив отношений Россия-ЕС, а также ряда актуальных международных вопросов, включая положение дел в Белоруссии. С российской стороны была акцентирована важность урегулирования ситуации самими белорусами в рамках правового поля, без внешнего вмешательства во внутриполитические процессы в стране", - говорится в сообщении министерства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200904/belorussiya-1576784945.html

1

россия

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, маркус эдерер, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), евросоюз, александр грушко, белоруссия, в мире