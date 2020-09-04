https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576783302.html

Министр обороны Белоруссии обвинил страны Запада в попытке смены власти

Подогреваемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины силы пытались совершить неконституционную смену власти в Белоруссии, заявил министр обороны республики РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:12

2020-09-04T15:12

2020-09-04T16:07

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

снг

одкб

шос

польша

чехия

белоруссия

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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Подогреваемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины силы пытались совершить неконституционную смену власти в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.Ранее президент республики <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> также отмечал, что некоторые зарубежные государства вмешиваются в дела Белоруссии и управляют массовыми протестами.В то же время Хренин поблагодарил военно-политическое руководство России и Китая за помощь Минску в непростое дня него время, сообщается на сайте министерства.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>,.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200904/litva-1576633237.html

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html

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польша

чехия

белоруссия

литва

украина

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, снг, одкб, шос, польша, чехия, белоруссия, литва, украина, в мире