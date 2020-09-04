Министр обороны Белоруссии обвинил страны Запада в попытке смены власти
15:12 04.09.2020 (обновлено: 16:07 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастники протестов на площади Независимости в Минске
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Подогреваемые руководством Польши, Литвы, Чехии и Украины силы пытались совершить неконституционную смену власти в Белоруссии, заявил министр обороны республики Виктор Хренин.
"Благодаря слаженным действиям органов государственного управления и поддержке белорусским народом решений президента Республики Беларусь удалось спасти страну от беззакония и произвола", - цитирует его пресс-служба ведомства.
Ранее президент республики Александр Лукашенко также отмечал, что некоторые зарубежные государства вмешиваются в дела Белоруссии и управляют массовыми протестами.
В то же время Хренин поблагодарил военно-политическое руководство России и Китая за помощь Минску в непростое дня него время, сообщается на сайте министерства.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская,.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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