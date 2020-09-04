https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576783216.html

В Белоруссии заявили о беспрецедентном давлении со стороны Запада

Определенные силы на Западе переходят к формам и методам ведения гибридной войны против Белоруссии, применяя при этом "беспрецедентные меры" дипломатического и... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:11

2020-09-04T15:11

2020-09-04T15:11

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

министерство обороны рф (минобороны рф)

снг

одкб

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 4 сен – РИА Новости.</strong> Определенные силы на Западе переходят к формам и методам ведения гибридной войны против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, применяя при этом "беспрецедентные меры" дипломатического и политико-экономического давления, заявил в пятницу министр обороны республики Виктор Хренин.Как сообщает пресс-служба ведомства, Хренин в пятницу в Москве присутствовал на совместном заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Хренин выступил с докладом "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".Министр также отметил, что идет "жесткая борьба за завоевание информационного превосходства".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576744893.html

https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576310851.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, министерство обороны рф (минобороны рф), снг, одкб, белоруссия, в мире