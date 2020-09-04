В Белоруссии заявили о беспрецедентном давлении со стороны Запада
1224
© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМинистр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин
Министр обороны Республики Беларусь Виктор Хренин. Архивное фото
МИНСК, 4 сен – РИА Новости. Определенные силы на Западе переходят к формам и методам ведения гибридной войны против Белоруссии, применяя при этом "беспрецедентные меры" дипломатического и политико-экономического давления, заявил в пятницу министр обороны республики Виктор Хренин.
Как сообщает пресс-служба ведомства, Хренин в пятницу в Москве присутствовал на совместном заседании министров обороны государств-участников СНГ, стран-членов Шанхайской организации сотрудничества и ОДКБ. Хренин выступил с докладом "О международной и региональной безопасности, консолидации усилий по предотвращению угрозы развязывания войн и вооруженных конфликтов, дальнейшему укреплению военного сотрудничества в современных условиях".
"Сейчас определенные силы на Западе, потерпев неудачу в попытке организации "цветной революции", переходят уже фактически к формам и методам ведения гибридной войны против белорусского государства, применяя при этом беспрецедентные меры дипломатического и политико-экономического давления", - приводит слова Хренина пресс-служба минобороны.
Министр также отметил, что идет "жесткая борьба за завоевание информационного превосходства".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>