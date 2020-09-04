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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576744893.html
На Украине ответили на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Белоруссии
Заявления белорусского Александра Лукашенко относительно вмешательства Киева в дела Белоруссии создают негативный фон в отношениях с Украиной, заявил в пятницу... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:24
2020-09-04T14:39
протесты в белоруссии
светлана тихановская
дмитрий кулеба
александр лукашенко
мид украины
белоруссия
в мире
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<strong>КИЕВ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Заявления белорусского <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> относительно вмешательства Киева в дела Белоруссии создают негативный фон в отношениях с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, заявил в пятницу глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Лукашенко в четверг заявил, что Польша, Чехия, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> и Украина вмешиваются в дела Белоруссии и управляют протестными акциями.Он добавил, что на недружественные заявления Киев будет также реагировать только заявлениями, а на недружественные действия – зеркальными действиями.Министр также отметил, что посол Украины в Белоруссии все еще находится на консультациях в Киеве после вызова из Минска.Ранее Кулеба заявил, что Киев не вел и не будет вести никакой подрывной деятельности против Минска.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576695213.html
https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html
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светлана тихановская, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, белоруссия, в мире

На Украине ответили на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Белоруссии

12:24 04.09.2020 (обновлено: 14:39 04.09.2020)
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CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины / Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
CC BY 4.0 / Портал Правительства Украины /
Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Заявления белорусского Александра Лукашенко относительно вмешательства Киева в дела Белоруссии создают негативный фон в отношениях с Украиной, заявил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Лукашенко в четверг заявил, что Польша, Чехия, Литва и Украина вмешиваются в дела Белоруссии и управляют протестными акциями.
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3 сентября, 17:20Протесты в Белоруссии
МИД Украины призвал Белоруссию "не искать врагов там, где их нет"
"Безусловно, эти заявления (Лукашенко – ред.) создают крайне негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности", - заявил Кулеба на брифинге.
Он добавил, что на недружественные заявления Киев будет также реагировать только заявлениями, а на недружественные действия – зеркальными действиями.
Министр также отметил, что посол Украины в Белоруссии все еще находится на консультациях в Киеве после вызова из Минска.
Ранее Кулеба заявил, что Киев не вел и не будет вести никакой подрывной деятельности против Минска.
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2 сентября, 13:20Протесты в Белоруссии
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяДмитрий КулебаАлександр ЛукашенкоМИД УкраиныБелоруссияВ мире
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