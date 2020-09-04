https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576744893.html

На Украине ответили на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Белоруссии

Заявления белорусского Александра Лукашенко относительно вмешательства Киева в дела Белоруссии создают негативный фон в отношениях с Украиной, заявил в пятницу... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:24

2020-09-04T12:24

2020-09-04T14:39

протесты в белоруссии

светлана тихановская

дмитрий кулеба

александр лукашенко

мид украины

белоруссия

в мире

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<strong>КИЕВ, 4 сен - РИА Новости.</strong> Заявления белорусского <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> относительно вмешательства Киева в дела Белоруссии создают негативный фон в отношениях с <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украиной</a>, заявил в пятницу глава МИД Украины <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Kuleba/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Кулеба</a>.Лукашенко в четверг заявил, что Польша, Чехия, <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литва</a> и Украина вмешиваются в дела Белоруссии и управляют протестными акциями.Он добавил, что на недружественные заявления Киев будет также реагировать только заявлениями, а на недружественные действия – зеркальными действиями.Министр также отметил, что посол Украины в Белоруссии все еще находится на консультациях в Киеве после вызова из Минска.Ранее Кулеба заявил, что Киев не вел и не будет вести никакой подрывной деятельности против Минска.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/belorussiya-1576695213.html

https://ria.ru/20200902/belorussiya-1576626267.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, дмитрий кулеба, александр лукашенко, мид украины, белоруссия, в мире