На Украине ответили на слова Лукашенко о вмешательстве в дела Белоруссии
12:24 04.09.2020 (обновлено: 14:39 04.09.2020)
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Дмитрий Кулеба. Архивное фото
КИЕВ, 4 сен - РИА Новости. Заявления белорусского Александра Лукашенко относительно вмешательства Киева в дела Белоруссии создают негативный фон в отношениях с Украиной, заявил в пятницу глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Лукашенко в четверг заявил, что Польша, Чехия, Литва и Украина вмешиваются в дела Белоруссии и управляют протестными акциями.
"Безусловно, эти заявления (Лукашенко – ред.) создают крайне негативный фон для наших отношений. Просто потому, что они абсолютно не соответствуют действительности", - заявил Кулеба на брифинге.
Он добавил, что на недружественные заявления Киев будет также реагировать только заявлениями, а на недружественные действия – зеркальными действиями.
Министр также отметил, что посол Украины в Белоруссии все еще находится на консультациях в Киеве после вызова из Минска.
Ранее Кулеба заявил, что Киев не вел и не будет вести никакой подрывной деятельности против Минска.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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