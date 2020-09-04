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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576724362.html
Эксперт объяснил решение ЕС не вводить санкции против Лукашенко
Ведущие европейские страны не стали накладывать санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко, потому что боятся резкого и окончательного поворота... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T11:02
2020-09-04T11:02
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
федор лукьянов
в мире
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Ведущие европейские страны не стали накладывать санкции на президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, потому что боятся резкого и окончательного поворота Минска в сторону Москвы, ЕС будет стараться избежать прерывания связей с Белоруссией, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Lukjanov/" target="_blank" data-auto="true">Федор Лукьянов</a>.Ранее газета <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Die Welt</a> сообщила, что санкции ЕС не будут наложены на президента Белоруссии Александра Лукашенко благодаря голосам ФРГ, Франции и Италии. Это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером, сообщила газета. Многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесение Лукашенко в санкционный список, отмечает издание.Как отметил эксперт, введение санкций против фактического главы государства, независимо от того, признали его легитимным в результате выборов или нет – это акт прерывания отношений. "Если такое делают, то это очень далеко идущие последствия должно иметь", - сказал Лукьянов РИА Новости.По мнению эксперта, ЕС постарается избежать полного прерывания связей с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, рассчитывая на то, что ситуация в стране может успокоиться через какое-то время и можно будет опять начать диалог с Лукашенко."Они не хотят еще больше способствовать тому, чтобы поворот к России был совершенно безальтернативным и неизбежным", - заключил Лукьянов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/belorussiya-1576685194.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html
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александр лукашенко, белоруссия, федор лукьянов, в мире

Эксперт объяснил решение ЕС не вводить санкции против Лукашенко

11:02 04.09.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Ведущие европейские страны не стали накладывать санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко, потому что боятся резкого и окончательного поворота Минска в сторону Москвы, ЕС будет стараться избежать прерывания связей с Белоруссией, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Ранее газета Die Welt сообщила, что санкции ЕС не будут наложены на президента Белоруссии Александра Лукашенко благодаря голосам ФРГ, Франции и Италии. Это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером, сообщила газета. Многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесение Лукашенко в санкционный список, отмечает издание.
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Как отметил эксперт, введение санкций против фактического главы государства, независимо от того, признали его легитимным в результате выборов или нет – это акт прерывания отношений. "Если такое делают, то это очень далеко идущие последствия должно иметь", - сказал Лукьянов РИА Новости.
"Ведущие европейские страны очень боятся, что в результате событий последних недель Белоруссия совершит резкий поворот в сторону России, Лукашенко окажется в положении, когда ему вообще некуда обращаться, кроме как к (президенту России Владимиру) Путину. Собственно, это уже происходит, но европейцев очень тревожит, что это может стать окончательным состоянием дел", - считает он.
По мнению эксперта, ЕС постарается избежать полного прерывания связей с Белоруссией, рассчитывая на то, что ситуация в стране может успокоиться через какое-то время и можно будет опять начать диалог с Лукашенко.
"Они не хотят еще больше способствовать тому, чтобы поворот к России был совершенно безальтернативным и неизбежным", - заключил Лукьянов.
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.
По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияФедор ЛукьяновВ мире
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