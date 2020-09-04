https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576724362.html

Эксперт объяснил решение ЕС не вводить санкции против Лукашенко

Ведущие европейские страны не стали накладывать санкции на президента Белоруссии Александра Лукашенко, потому что боятся резкого и окончательного поворота... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T11:02

2020-09-04T11:02

2020-09-04T11:02

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

федор лукьянов

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Ведущие европейские страны не стали накладывать санкции на президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>, потому что боятся резкого и окончательного поворота Минска в сторону Москвы, ЕС будет стараться избежать прерывания связей с Белоруссией, считает директор по научной работе международного дискуссионного клуба "Валдай" <a href="http://ria.ru/person_Fedor_Lukjanov/" target="_blank" data-auto="true">Федор Лукьянов</a>.Ранее газета <a href="https://www.welt.de/" target="_blank">Die Welt</a> сообщила, что санкции ЕС не будут наложены на президента Белоруссии Александра Лукашенко благодаря голосам ФРГ, Франции и Италии. Это сделано для того, чтобы "сохранить открытыми каналы для диалога" с белорусским лидером, сообщила газета. Многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесение Лукашенко в санкционный список, отмечает издание.Как отметил эксперт, введение санкций против фактического главы государства, независимо от того, признали его легитимным в результате выборов или нет – это акт прерывания отношений. "Если такое делают, то это очень далеко идущие последствия должно иметь", - сказал Лукьянов РИА Новости.По мнению эксперта, ЕС постарается избежать полного прерывания связей с <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a>, рассчитывая на то, что ситуация в стране может успокоиться через какое-то время и можно будет опять начать диалог с Лукашенко."Они не хотят еще больше способствовать тому, чтобы поворот к России был совершенно безальтернативным и неизбежным", - заключил Лукьянов.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы.По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/belorussiya-1576685194.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576673747.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, федор лукьянов, в мире