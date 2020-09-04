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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576716992.html
Die Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко
Евросоюз не будет вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Die Welt. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:49
2020-09-04T11:01
протесты в белоруссии
александр лукашенко
франция
германия
белоруссия
италия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости.</strong> Евросоюз не будет вводить санкции против президента <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александра Лукашенко</a></u>, пишет <u><a href="https://www.welt.de/">Die Welt</a></u>.В статье добавляется, что так лидеры этих стран пытаются "сохранить открытыми каналы для диалога".Многие государства ЕС, включая <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесении Лукашенко в санкционный список.Большинство европейских стран не признали результаты последних выборов президента Белоруссии и выразили обеспокоенность начавшимися после них акциями протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
Когда же уже усатый уйдет? Мы Беларусы его не выбирали, а держится он только благодаря силовикам которых содержит на спонсорство России((((
258
Конечно не будет. Кто ещё лучше убережёт Белоруссию от России до следующего уже успешного майдана..
138
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франция
германия
белоруссия
италия
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александр лукашенко, франция, германия, белоруссия, италия, в мире

Die Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко

08:49 04.09.2020 (обновлено: 11:01 04.09.2020)
60037
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкМитинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске
Митинг в поддержку действующего президента Белоруссии Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости. Евросоюз не будет вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Die Welt.
"За это (против ограничений. — Прим. ред.) выступила прежде всего Германия, поддержанная Францией и Италией", — уточняет издание.
В статье добавляется, что так лидеры этих стран пытаются "сохранить открытыми каналы для диалога".
Многие государства ЕС, включая Польшу и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесении Лукашенко в санкционный список.
Большинство европейских стран не признали результаты последних выборов президента Белоруссии и выразили обеспокоенность начавшимися после них акциями протеста.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоФранцияГерманияБелоруссияИталияВ мире
Популярные комментарии
Когда же уже усатый уйдет? Мы Беларусы его не выбирали, а держится он только благодаря силовикам которых содержит на спонсорство России((((
4 сентября, 09:18
Мык ЧарМык Чар
502007199
Конечно не будет. Кто ещё лучше убережёт Белоруссию от России до следующего уже успешного майдана..
4 сентября, 08:50
Андрей ДашковАндрей Дашков
641517051
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