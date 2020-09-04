https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576716992.html

Die Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко

Евросоюз не будет вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Die Welt. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T08:49

2020-09-04T08:49

2020-09-04T11:01

протесты в белоруссии

александр лукашенко

франция

германия

белоруссия

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/10/1575855999_0:0:2894:1628_1400x0_80_0_0_83c52a6f4e6e41e6be911710c9d8d32c.jpg

<strong>БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости.</strong> Евросоюз не будет вводить санкции против президента <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александра Лукашенко</a></u>, пишет <u><a href="https://www.welt.de/">Die Welt</a></u>.В статье добавляется, что так лидеры этих стран пытаются "сохранить открытыми каналы для диалога".Многие государства ЕС, включая <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесении Лукашенко в санкционный список.Большинство европейских стран не признали результаты последних выборов президента Белоруссии и выразили обеспокоенность начавшимися после них акциями протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

Мык Чар Когда же уже усатый уйдет? Мы Беларусы его не выбирали, а держится он только благодаря силовикам которых содержит на спонсорство России(((( 258

Андрей Дашков Конечно не будет. Кто ещё лучше убережёт Белоруссию от России до следующего уже успешного майдана.. 138

93

франция

германия

белоруссия

италия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, франция, германия, белоруссия, италия, в мире