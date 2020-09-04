https://ria.ru/20200904/belorussiya-1576716992.html
Die Welt: Евросоюз не будет вводить санкции против Лукашенко
Евросоюз не будет вводить санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко, пишет Die Welt. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T08:49
2020-09-04T08:49
2020-09-04T11:01
протесты в белоруссии
александр лукашенко
франция
германия
белоруссия
италия
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 4 сен — РИА Новости.</strong> Евросоюз не будет вводить санкции против президента <u><a href="http://ria.ru/location_Belarus/">Белоруссии</a></u> <u><a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/">Александра Лукашенко</a></u>, пишет <u><a href="https://www.welt.de/">Die Welt</a></u>.В статье добавляется, что так лидеры этих стран пытаются "сохранить открытыми каналы для диалога".Многие государства ЕС, включая <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польшу</a> и страны Балтики, придерживались другой позиции и настаивали на внесении Лукашенко в санкционный список.Большинство европейских стран не признали результаты последних выборов президента Белоруссии и выразили обеспокоенность начавшимися после них акциями протеста.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
Мык Чар
Когда же уже усатый уйдет? Мы Беларусы его не выбирали, а держится он только благодаря силовикам которых содержит на спонсорство России((((
258
Андрей Дашков
Конечно не будет. Кто ещё лучше убережёт Белоруссию от России до следующего уже успешного майдана..
138
93
франция
германия
белоруссия
италия
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр лукашенко, франция, германия, белоруссия, италия, в мире