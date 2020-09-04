https://ria.ru/20200904/avstriya-1576728427.html

В МИД Австрии призвали принимать решения по "Северному потоку — 2" с умом

Глава МИД Австрии Александер Шалленберг заявил, что решения в отношении "Северного потока 2" в свете ситуации с Алексеем Навальным должны приниматься с умом,... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:12

2020-09-04T12:12

2020-09-04T12:12

госпитализация алексея навального

северный поток — 2

сергей нечаев (дипломат)

алексей навальный

мид германии

генеральная прокуратура рф

москва

германия

берлин (город)

в мире

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Глава МИД Австрии <a href="http://ria.ru/person_aleksander-shallenberg/" target="_blank" data-auto="true">Александер Шалленберг</a> заявил, что решения в отношении "Северного потока 2" в свете ситуации с <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексеем Навальным</a> должны приниматься с умом, нельзя "сваливать все в одну кучу"."Нужно остерегаться того, чтобы сваливать все в одну кучу. Нам удавалось в прошлом проводить черту, если подумать о ситуации с Крымом и на востоке Украины. Мы всегда показывали точную реакцию на любое действие Москвы, которое для нас было неприемлемым. Несомненно, будет идти дискуссия, но, я полагаю, подходить к этому нужно cum grano salis (лат. "с крупицей соли, с умом" – ред.)", - заявил Шалленберг в интервью изданию <a href="https://www.faz.net/aktuell/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Frankfurter Allgemeine Zeitung</a>.Ранее канцлер ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Angela_Merkel/" target="_blank" data-auto="true">Ангела Меркель</a> заявляла, что "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" должен быть завершен, а связывать этот вопрос с делом Навального нецелесообразно.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.Посол РФ в ФРГ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Nechaev/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Нечаев</a> в среду посетил <a href="http://ria.ru/organization_MID_Germanii/" target="_blank" data-auto="true">МИД Германии</a> в связи с новыми обстоятельствами в деле Навального. В российской дипмиссии по итогам этого отмечали, что <a href="http://ria.ru/person_Andrejj_Nechaev_2/" target="_blank" data-auto="true">Нечаев</a> был "проинформирован о содержании заявления федерального правительства ФРГ", при этом "никакой субстантивной фактуры послу не передавалось". Официальный представитель МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Marija_Zakharova_2/" target="_blank" data-auto="true">Мария Захарова</a> позднее подтвердила, что "российская сторона не получила ни одного материала по данному вопросу - ни по раннее направленным вопросам, сформулированным Генпрокуратурой, ни по раннее направленным письмам российских медиков, ни по тем заявлениям, которые были сделаны немецкой стороной" в среду.

https://ria.ru/20200903/gazoprovod-1576693912.html

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

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москва

германия

берлин (город)

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госпитализация алексея навального, северный поток — 2, сергей нечаев (дипломат), алексей навальный, мид германии, генеральная прокуратура рф, москва, германия, берлин (город), в мире