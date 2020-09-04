Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200904/aviasoobschenie-1576803337.html
Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России после возобновления перелетов
Возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T21:23
2020-09-04T21:23
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
михаил мурашко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_b0d1a286599abd2b1a48763b80974ec3.jpg
<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в России, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", отвечая на вопрос, не привело ли открытие международного сообщения к ухудшению ситуации с коронавирусной инфекцией. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200515/1571520997.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/1c/1569275887_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_f435369d5fc93b012b7502670d4652d6.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество

Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России после возобновления перелетов

21:23 04.09.2020
879
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 1", отвечая на вопрос, не привело ли открытие международного сообщения к ухудшению ситуации с коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность - РИА Новости, 1920, 15.05.2020
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
1020007
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Михаил МурашкоОбщество
Рекомендуем
Вакцина против новой коронавирусной инфекции
В России разрабатывают пять вакцин от коронавируса
Медицинский сотрудник наполняет шприц в стационаре для больных с коронавирусной инфекцией
Минздрав рассказал о динамике заболеваемости COVID-19 в России
Алексей Навальный
Эксперт оценил публикацию записи разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Силовики задержали активистов в Минске
В Минске задержали несколько активистов
Алексей Навальный
Белоруссия передала России запись разговора Берлина и Варшавы о Навальном
Оса
Британию атаковали гигантские агрессивные осы
Алексей Навальный
В Госдуме прокомментировали запись разговора о Навальном
Петр Порошенко на съезде партии Европейская солидарность в Киеве. 9 июня 2019
Россия ввела санкции против экс-президента Украины Петра Порошенко
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус)
Вован и Лексус отвергли причастность к разговору Берлина и Варшавы
Роберт О'Брайен
Советник Трампа пригрозил России последствиями за вмешательство в выборы
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Минздрав прокомментировал публикацию Lancet о российской вакцине
Актриса Людмила Полякова
Актриса Людмила Полякова потеряла сознание на похоронах Бориса Клюева
Ситуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист рассказал о неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне рассказали о планах по модернизации ядерных сил США
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:52Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США
Лента новостейМолния