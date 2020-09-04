https://ria.ru/20200904/aviasoobschenie-1576803337.html

Мурашко оценил ситуацию с COVID-19 в России после возобновления перелетов

Возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в России, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T21:23

2020-09-04T21:23

2020-09-04T21:23

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Возобновление международного авиасообщения не привело к ухудшению ситуации с COVID-19 в России, заявил министр здравоохранения России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мурашко</a>."Пока мы этого не отмечаем. Все-таки меры безопасности принимаются", - сказал Мурашко в интервью Наиле Аскер-заде на канале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>", отвечая на вопрос, не привело ли открытие международного сообщения к ухудшению ситуации с коронавирусной инфекцией. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200515/1571520997.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, михаил мурашко, общество