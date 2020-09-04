https://ria.ru/20200904/aviabilety-1576716381.html
Эксперт сказал, сколько сэкономят туристы, оплачивая авиабилеты ваучерами
Туристы, которые получили ваучеры, гарантирующие реализацию оплаченных, но отмененных из-за пандемии поездок, могут сохранить до 25 процентов от стоимости... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T09:07
2020-09-04T09:07
2020-09-04T09:08
туризм
туризм
дмитрий горин
авиабилеты
ассоциация туроператоров россии (атор)
новости - туризм
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Туристы, которые получили ваучеры, гарантирующие реализацию оплаченных, но отмененных из-за пандемии поездок, могут сохранить до 25 процентов от стоимости авиабилетов за счет изменения курсов валют, сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин."Денежные средства от компании при отказе от ваучера вы сможете получить через три года. Выгоднее использовать ваучер, вы можете поменять направление в счет суммы ранее оплаченных билетов. Почему выгодно переносить билет? Курс международных расчетов привязан к евро и доллару, если вы покупали билет в январе по курсу 69 рублей, то новый билет вы будете сейчас покупать по курсу 88 рублей. Фактически, перебронирование билетов позволит вам сохранить до 25 процентов в данном случае", — сказал он.Представитель АТОР также посоветовал обращать внимание на тариф при покупке проездных документов — возвратный он или нет."По новым билетам, которые вы покупали после 30 апреля, в случае отмены рейса разрешен возврат без штрафа или вы можете поменять направление. Все остальные категории документов действуют по правилу тарифа. Сейчас авиакомпании предлагают возвратный тариф с минимальным штрафом в среднем тысячу рублей, чтобы не терять всю стоимость билета", — пояснил Горин.Правительство РФ ранее утвердило постановление о возможности авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты. Оно распространяется только на те документы, которые были приобретены до 1 мая 2020 года.
https://ria.ru/20200903/gretsiya-1576646849.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, дмитрий горин, авиабилеты, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Туристы, которые получили ваучеры, гарантирующие реализацию оплаченных, но отмененных из-за пандемии поездок, могут сохранить до 25 процентов от стоимости авиабилетов за счет изменения курсов валют, сообщил в эфире радиостанции "Говорит Москва" вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.
"Денежные средства от компании при отказе от ваучера вы сможете получить через три года. Выгоднее использовать ваучер, вы можете поменять направление в счет суммы ранее оплаченных билетов. Почему выгодно переносить билет? Курс международных расчетов привязан к евро и доллару, если вы покупали билет в январе по курсу 69 рублей, то новый билет вы будете сейчас покупать по курсу 88 рублей. Фактически, перебронирование билетов позволит вам сохранить до 25 процентов в данном случае", — сказал он.
Представитель АТОР также посоветовал обращать внимание на тариф при покупке проездных документов — возвратный он или нет.
"По новым билетам, которые вы покупали после 30 апреля, в случае отмены рейса разрешен возврат без штрафа или вы можете поменять направление. Все остальные категории документов действуют по правилу тарифа. Сейчас авиакомпании предлагают возвратный тариф с минимальным штрафом в среднем тысячу рублей, чтобы не терять всю стоимость билета", — пояснил Горин.
Правительство РФ ранее утвердило постановление о возможности авиакомпаний выдавать пассажирам ваучеры вместо возврата средств за авиабилеты. Оно распространяется только на те документы, которые были приобретены до 1 мая 2020 года.