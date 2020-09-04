https://ria.ru/20200904/arkhstoyanie-1576723925.html

Научи себя лениться: фестиваль "Архстояние" открылся в Калужской области

Фестиваль "Архстояние", темой которого в этом году стала лень, в 15-й раз проходит с 4 по 6 сентября в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области: современные РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T15:21

2020-09-04T15:21

2020-09-04T15:21

культура

театр

новости культуры

выставки

архстояние

никола-ленивец

юрий квятковский

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

калужская область

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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль "Архстояние", темой которого в этом году стала лень, в 15-й раз проходит с 4 по 6 сентября в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области: современные художники, среди которых Игорь Шелковский, Алексей Лука, Иван Горшков, расскажут о своем видении лени, а также научат, как правильно лениться, сообщила пресс-служба фестиваля.Лень природнаяПо словам куратора выставки Антона Кочуркина, лень – противоречивое явление в культуре, она отсутствует в природе, что порождает основной конфликт между человеком и природой. "В современной культуре лень настигает нас всюду, влияя на дизайн мебели и гаджетов, музыку и политику, поведение. Лень выбора приводит к повторению, к штампам. Это защита от непознанного и одновременно призыв к новым подвигам", - рассказал Кочуркин, которого процитировали в пресс-службе.Свое отношение к лени известный художник Игорь Шелковский выразит в объекте "Красный лес", который станет первой конструкцией автора в Никола-Ленивце. Как уточнили в пресс-службе, автор возведет ярко-красную конструкцию из массивных деревянных брусьев, хаотично выстроенных вдоль моста, который перекинется через небольшой овраг.Архитектурное сооружение, напоминающее мистические руины, представит художник Иван Горшков. По словам автора, лень и привал очень связаны. "Беседка" будет заманивать в объятия, и хотя неясные силуэты среди молодого березняка вызывают странное чувство тревоги, вы не сможете не заглянуть туда", - отметили в пресс-службе.Храп и музыкаТеатральный режиссёр и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский представит на фестивале серию перформансов для арт-объектов фестиваля. "Инсталляция "Положительная динамика" у "Дома-антресоли" — это звуки половиц, стоны и храп, собранные композитором в звуковую партитуру для двух ленивых исполнителей", - подчеркнули организаторы.На фестивале группа "Ритуалы привала" представит свой новый альбом "Леньсовет". "Главным музыкальным инструментом в этом концерте станет "Беседка" Ивана Горшкова, а вокалистами — населяющие ее существа, говорящие на несуществующем языке", - отметили в пресс-службе.Музыкальную программу фестиваля продолжат выступления дуэта Geju, который смешивает хаус-бит, восточные ритуальные мотивы и электронику, а также проекта Сергея Пушкина Betelgeize, Anton Beznosuk и Yàko, nomusicians band и группы "Где-то там".В рамках фестиваля подготовлены также несколько маршрутов для прогулок."Прямиком из парка "Версаль" вы попадете к "Маяку" на Угре — месту, где все начиналось, пройдете тропой "Убежище" родом из 2016 года, доберетесь до самых отдаленных "Бобура" и "Угруана". Будет и ночной маршрут — пробежимся по "Скорой тропе", воображая себя совами, и посмотрим, как преображается парк в свете фонариков", - указывает пресс-служба фестиваля.Лениться лучше на ветруФестиваль "Архстояние" расположился на территории больше 100 га, арт-объекты находятся на расстоянии более 1 километра друг от друга, сообщили организаторы."Территория арт-парка хорошо продувается ветрами, и есть возможность сохранять социальную дистанцию. Кроме того, в инфоцентре и кафе будут санитайзеры, а все сотрудники кафе работают в масках и перчатках. Мы выполняем все предписания Роспотребнадзора, связанные с проведением массовых мероприятий", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля."Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.

https://ria.ru/20190729/1556950642.html

никола-ленивец

калужская область

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, выставки, архстояние, никола-ленивец, юрий квятковский , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калужская область