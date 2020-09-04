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https://ria.ru/20200904/arkhstoyanie-1576723925.html
Научи себя лениться: фестиваль "Архстояние" открылся в Калужской области
Фестиваль "Архстояние", темой которого в этом году стала лень, в 15-й раз проходит с 4 по 6 сентября в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области: современные РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T15:21
2020-09-04T15:21
культура
театр
новости культуры
выставки
архстояние
никола-ленивец
юрий квятковский
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
калужская область
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Фестиваль "Архстояние", темой которого в этом году стала лень, в 15-й раз проходит с 4 по 6 сентября в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области: современные художники, среди которых Игорь Шелковский, Алексей Лука, Иван Горшков, расскажут о своем видении лени, а также научат, как правильно лениться, сообщила пресс-служба фестиваля.Лень природнаяПо словам куратора выставки Антона Кочуркина, лень – противоречивое явление в культуре, она отсутствует в природе, что порождает основной конфликт между человеком и природой. "В современной культуре лень настигает нас всюду, влияя на дизайн мебели и гаджетов, музыку и политику, поведение. Лень выбора приводит к повторению, к штампам. Это защита от непознанного и одновременно призыв к новым подвигам", - рассказал Кочуркин, которого процитировали в пресс-службе.Свое отношение к лени известный художник Игорь Шелковский выразит в объекте "Красный лес", который станет первой конструкцией автора в Никола-Ленивце. Как уточнили в пресс-службе, автор возведет ярко-красную конструкцию из массивных деревянных брусьев, хаотично выстроенных вдоль моста, который перекинется через небольшой овраг.Архитектурное сооружение, напоминающее мистические руины, представит художник Иван Горшков. По словам автора, лень и привал очень связаны. "Беседка" будет заманивать в объятия, и хотя неясные силуэты среди молодого березняка вызывают странное чувство тревоги, вы не сможете не заглянуть туда", - отметили в пресс-службе.Храп и музыкаТеатральный режиссёр и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский представит на фестивале серию перформансов для арт-объектов фестиваля. "Инсталляция "Положительная динамика" у "Дома-антресоли" — это звуки половиц, стоны и храп, собранные композитором в звуковую партитуру для двух ленивых исполнителей", - подчеркнули организаторы.На фестивале группа "Ритуалы привала" представит свой новый альбом "Леньсовет". "Главным музыкальным инструментом в этом концерте станет "Беседка" Ивана Горшкова, а вокалистами — населяющие ее существа, говорящие на несуществующем языке", - отметили в пресс-службе.Музыкальную программу фестиваля продолжат выступления дуэта Geju, который смешивает хаус-бит, восточные ритуальные мотивы и электронику, а также проекта Сергея Пушкина Betelgeize, Anton Beznosuk и Yàko, nomusicians band и группы "Где-то там".В рамках фестиваля подготовлены также несколько маршрутов для прогулок."Прямиком из парка "Версаль" вы попадете к "Маяку" на Угре — месту, где все начиналось, пройдете тропой "Убежище" родом из 2016 года, доберетесь до самых отдаленных "Бобура" и "Угруана". Будет и ночной маршрут — пробежимся по "Скорой тропе", воображая себя совами, и посмотрим, как преображается парк в свете фонариков", - указывает пресс-служба фестиваля.Лениться лучше на ветруФестиваль "Архстояние" расположился на территории больше 100 га, арт-объекты находятся на расстоянии более 1 километра друг от друга, сообщили организаторы."Территория арт-парка хорошо продувается ветрами, и есть возможность сохранять социальную дистанцию. Кроме того, в инфоцентре и кафе будут санитайзеры, а все сотрудники кафе работают в масках и перчатках. Мы выполняем все предписания Роспотребнадзора, связанные с проведением массовых мероприятий", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля."Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
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театр, новости культуры, выставки, архстояние, никола-ленивец, юрий квятковский , федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), калужская область

Научи себя лениться: фестиваль "Архстояние" открылся в Калужской области

15:21 04.09.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичПосетители фестиваля "Архстояние" у объекта "Ротонда" Александра Бродского.
Посетители фестиваля Архстояние у объекта Ротонда Александра Бродского. - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Фестиваль "Архстояние", темой которого в этом году стала лень, в 15-й раз проходит с 4 по 6 сентября в арт-парке Никола-Ленивец в Калужской области: современные художники, среди которых Игорь Шелковский, Алексей Лука, Иван Горшков, расскажут о своем видении лени, а также научат, как правильно лениться, сообщила пресс-служба фестиваля.

Лень природная

"В российской культуре лени всегда уделяли много внимания. Ее значение противоречиво: с одной стороны, лень считалась злом, с другой — благом. Арт-парк Никола-Ленивец — это гигантская территория, обойти которую — уже сам по себе вызов для тех, кто привык к неторопливому отдыху. Но как правильно лениться в этом месте? Свою версию расскажут современные художники через новые объекты, перформансы и музыку", - отмечают организаторы.
По словам куратора выставки Антона Кочуркина, лень – противоречивое явление в культуре, она отсутствует в природе, что порождает основной конфликт между человеком и природой. "В современной культуре лень настигает нас всюду, влияя на дизайн мебели и гаджетов, музыку и политику, поведение. Лень выбора приводит к повторению, к штампам. Это защита от непознанного и одновременно призыв к новым подвигам", - рассказал Кочуркин, которого процитировали в пресс-службе.
© РИА Новости / Владимир АстапковичОбъект "Ленивый зиккурат" на территории фестиваля "Архстояние".
Объект Ленивый зиккурат на территории фестиваля Архстояние. - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Объект "Ленивый зиккурат" на территории фестиваля "Архстояние".
Свое отношение к лени известный художник Игорь Шелковский выразит в объекте "Красный лес", который станет первой конструкцией автора в Никола-Ленивце. Как уточнили в пресс-службе, автор возведет ярко-красную конструкцию из массивных деревянных брусьев, хаотично выстроенных вдоль моста, который перекинется через небольшой овраг.
Архитектурное сооружение, напоминающее мистические руины, представит художник Иван Горшков. По словам автора, лень и привал очень связаны. "Беседка" будет заманивать в объятия, и хотя неясные силуэты среди молодого березняка вызывают странное чувство тревоги, вы не сможете не заглянуть туда", - отметили в пресс-службе.

Храп и музыка

Театральный режиссёр и преподаватель школы-студии МХАТ Юрий Квятковский представит на фестивале серию перформансов для арт-объектов фестиваля. "Инсталляция "Положительная динамика" у "Дома-антресоли" — это звуки половиц, стоны и храп, собранные композитором в звуковую партитуру для двух ленивых исполнителей", - подчеркнули организаторы.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПосетительница на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области
Посетительница на фестивале ландшафтных объектов Архстояние в деревне Никола-Ленивец в Калужской области - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Посетительница на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние" в деревне Никола-Ленивец в Калужской области
На фестивале группа "Ритуалы привала" представит свой новый альбом "Леньсовет". "Главным музыкальным инструментом в этом концерте станет "Беседка" Ивана Горшкова, а вокалистами — населяющие ее существа, говорящие на несуществующем языке", - отметили в пресс-службе.
Музыкальную программу фестиваля продолжат выступления дуэта Geju, который смешивает хаус-бит, восточные ритуальные мотивы и электронику, а также проекта Сергея Пушкина Betelgeize, Anton Beznosuk и Yàko, nomusicians band и группы "Где-то там".
В рамках фестиваля подготовлены также несколько маршрутов для прогулок.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФестиваль "Архстояние-2019". День первый
Фестиваль Архстояние-2019. День первый - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Фестиваль "Архстояние-2019". День первый
"Прямиком из парка "Версаль" вы попадете к "Маяку" на Угре — месту, где все начиналось, пройдете тропой "Убежище" родом из 2016 года, доберетесь до самых отдаленных "Бобура" и "Угруана". Будет и ночной маршрут — пробежимся по "Скорой тропе", воображая себя совами, и посмотрим, как преображается парк в свете фонариков", - указывает пресс-служба фестиваля.

Лениться лучше на ветру

Фестиваль "Архстояние" расположился на территории больше 100 га, арт-объекты находятся на расстоянии более 1 километра друг от друга, сообщили организаторы.
"Территория арт-парка хорошо продувается ветрами, и есть возможность сохранять социальную дистанцию. Кроме того, в инфоцентре и кафе будут санитайзеры, а все сотрудники кафе работают в масках и перчатках. Мы выполняем все предписания Роспотребнадзора, связанные с проведением массовых мероприятий", - сообщили РИА Новости в пресс-службе фестиваля.
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкУчастник перформанса "Угрокод" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние"
Участник перформанса Угрокод на фестивале ландшафтных объектов Архстояние - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Участник перформанса "Угрокод" на фестивале ландшафтных объектов "Архстояние"
"Архстояние" - ежегодный международный фестиваль ландшафтных объектов в Никола-Ленивце. За 15-летнюю историю в фестивале приняли участие более 150 авторов, было возведено более 100 арт-объектов, которые стали частью ландшафта Никола-Ленивца.
РИА Новости выступает генеральным информационным партнером мероприятия.
Фестиваль Архстояние-2019. День второй - РИА Новости, 1920, 29.07.2019
29 июля 2019, 08:00Культура
"Иди, возьми и сделай": что сотворили на "Архстоянии"
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КультураТеатрНовости культурыВыставкиАрхстояниеНикола-ЛенивецЮрий КвятковскийФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Калужская область
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