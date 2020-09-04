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https://ria.ru/20200904/amur-1576764273.html
Уровень Амура у Хабаровска на 31 см превысил критическую отметку
Уровень реки Амур у Хабаровска перешел отметку "неблагоприятное явление" на 31 сантиметр, в краю подтоплены уже более 940 дачных участков и шесть участков... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T12:38
2020-09-04T12:38
амур (река)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
хабаровск
хабаровский край
общество
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<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Уровень реки <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амур</a> у <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> перешел отметку "неблагоприятное явление" на 31 сантиметр, в краю подтоплены уже более 940 дачных участков и шесть участков дорог, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."На четвертое сентября 2020 года у города Хабаровска уровень реки Амур поднялся на 8 сантиметров и составил 481 сантиметр. К окончанию недели прогнозируется достижение отметки в 500 сантиметров... Всего (на территории <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> - Прим. ред.) подтоплены 940 придомовых территорий и дачных участков, а также шесть участков внутрипоселковых дорог", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в Хабаровском крае из-за дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод происходят подтопления в шести населенных пунктах пяти муниципальных образований.Администрация Хабаровска ввела режим повышенной готовности. Контролировать обстановку помогают московские спасатели, прибывшие неделю назад на помощь коллегам, они привезли специальную технику, в том числе беспилотники, позволяющие следить за разливом рек в радиусе до 40 километров.В первой декаде сентября ожидается подъем уровня воды до отметки 500-580 сантиметров. Неблагоприятным явлением для города считается отметка 450 сантиметров, опасным – 600.
https://ria.ru/20200904/maysak-1576726997.html
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амур (река)
хабаровск
хабаровский край
РИА Новости
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амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, хабаровский край, общество

Уровень Амура у Хабаровска на 31 см превысил критическую отметку

12:38 04.09.2020
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© РИА Новости / Александр КряжевВид на Хабаровск и реку Амур
Вид на Хабаровск и реку Амур - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Вид на Хабаровск и реку Амур. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Уровень реки Амур у Хабаровска перешел отметку "неблагоприятное явление" на 31 сантиметр, в краю подтоплены уже более 940 дачных участков и шесть участков дорог, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На четвертое сентября 2020 года у города Хабаровска уровень реки Амур поднялся на 8 сантиметров и составил 481 сантиметр. К окончанию недели прогнозируется достижение отметки в 500 сантиметров... Всего (на территории Хабаровского края - Прим. ред.) подтоплены 940 придомовых территорий и дачных участков, а также шесть участков внутрипоселковых дорог", - говорится в сообщении.
Тайфун - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
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Отмечается, что в настоящее время в Хабаровском крае из-за дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод происходят подтопления в шести населенных пунктах пяти муниципальных образований.
Администрация Хабаровска ввела режим повышенной готовности. Контролировать обстановку помогают московские спасатели, прибывшие неделю назад на помощь коллегам, они привезли специальную технику, в том числе беспилотники, позволяющие следить за разливом рек в радиусе до 40 километров.
В первой декаде сентября ожидается подъем уровня воды до отметки 500-580 сантиметров. Неблагоприятным явлением для города считается отметка 450 сантиметров, опасным – 600.
2021603
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Амур (река)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ХабаровскХабаровский крайОбщество
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