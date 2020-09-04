https://ria.ru/20200904/amur-1576764273.html

Уровень Амура у Хабаровска на 31 см превысил критическую отметку

Уровень реки Амур у Хабаровска перешел отметку "неблагоприятное явление" на 31 сантиметр, в краю подтоплены уже более 940 дачных участков и шесть участков... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T12:38

2020-09-04T12:38

2020-09-04T12:38

амур (река)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

хабаровск

хабаровский край

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/14/1574614750_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_dc4310f9071d81d7dc99237cf2c6d173.jpg

<strong>МОСКВА, 4 сен - РИА Новости.</strong> Уровень реки <a href="http://ria.ru/location_Amur/" target="_blank" data-auto="true">Амур</a> у <a href="http://ria.ru/location_KHabarovsk/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровска</a> перешел отметку "неблагоприятное явление" на 31 сантиметр, в краю подтоплены уже более 940 дачных участков и шесть участков дорог, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России."На четвертое сентября 2020 года у города Хабаровска уровень реки Амур поднялся на 8 сантиметров и составил 481 сантиметр. К окончанию недели прогнозируется достижение отметки в 500 сантиметров... Всего (на территории <a href="http://ria.ru/location_KHabarovskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Хабаровского края</a> - Прим. ред.) подтоплены 940 придомовых территорий и дачных участков, а также шесть участков внутрипоселковых дорог", - говорится в сообщении.Отмечается, что в настоящее время в Хабаровском крае из-за дождевого паводка, обильных осадков и подпора грунтовых вод происходят подтопления в шести населенных пунктах пяти муниципальных образований.Администрация Хабаровска ввела режим повышенной готовности. Контролировать обстановку помогают московские спасатели, прибывшие неделю назад на помощь коллегам, они привезли специальную технику, в том числе беспилотники, позволяющие следить за разливом рек в радиусе до 40 километров.В первой декаде сентября ожидается подъем уровня воды до отметки 500-580 сантиметров. Неблагоприятным явлением для города считается отметка 450 сантиметров, опасным – 600.

https://ria.ru/20200904/maysak-1576726997.html

2

амур (река)

хабаровск

хабаровский край

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

амур (река), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), хабаровск, хабаровский край, общество