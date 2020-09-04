https://ria.ru/20200904/altay-1576775665.html
На Алтае будут развивать экологический туризм
Экологический туризм на Алтае, где много охраняемых природных территорий, становится приоритетным направлением развития отрасли в этом регионе, заявила... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T18:26
2020-09-04T18:26
2020-09-04T19:17
туризм
зарина догузова
горный алтай
туризм
туристы
новости - туризм
федеральное агентство по туризму (ростуризм)
республика алтай
алтайский край
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Экологический туризм на Алтае, где много охраняемых природных территорий, становится приоритетным направлением развития отрасли в этом регионе, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.Глава ведомства считает, что большой популярностью будут пользоваться сети эко-модульных кемпингов разной ценовой категории. Поэтому должен быть сформирован единый стандарт качества, который действительно позволит сделать отдых на природе комфортным."Мы планируем поддерживать такие проекты и начать их классификацию. Для развития туризма в регионе также важно прокладывать новые маршруты, создавать туристические стоянки, — добавила Догузова. — На Алтае большой потенциал для оздоровительного отдыха, развитие этого сегмента будет способствовать круглогодичному туристическому спросу, формирование которого является одной из наших ключевых задач".
https://ria.ru/20200513/1571164669.html
горный алтай
республика алтай
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
зарина догузова, горный алтай, туризм, туристы, новости - туризм, федеральное агентство по туризму (ростуризм), республика алтай, алтайский край
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Экологический туризм на Алтае, где много охраняемых природных территорий, становится приоритетным направлением развития отрасли в этом регионе, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.
"В регионе много охраняемых природных территорий, и поэтому увеличивать в таких условиях места размещения можно, прежде всего, за счет некапитального строительства", — сказала она в интервью National Geographic Россия.
Глава ведомства считает, что большой популярностью будут пользоваться сети эко-модульных кемпингов разной ценовой категории.
Поэтому должен быть сформирован единый стандарт качества, который действительно позволит сделать отдых на природе комфортным.
"Мы планируем поддерживать такие проекты и начать их классификацию. Для развития туризма в регионе также важно прокладывать новые маршруты, создавать туристические стоянки, — добавила Догузова. — На Алтае большой потенциал для оздоровительного отдыха, развитие этого сегмента будет способствовать круглогодичному туристическому спросу, формирование которого является одной из наших ключевых задач".