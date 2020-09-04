https://ria.ru/20200904/altay-1576775665.html

На Алтае будут развивать экологический туризм

Экологический туризм на Алтае, где много охраняемых природных территорий, становится приоритетным направлением развития отрасли в этом регионе, заявила... РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T18:26

2020-09-04T18:26

2020-09-04T19:17

туризм

зарина догузова

горный алтай

туризм

туристы

новости - туризм

федеральное агентство по туризму (ростуризм)

республика алтай

алтайский край

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости.</strong> Экологический туризм на Алтае, где много охраняемых природных территорий, становится приоритетным направлением развития отрасли в этом регионе, заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.Глава ведомства считает, что большой популярностью будут пользоваться сети эко-модульных кемпингов разной ценовой категории. Поэтому должен быть сформирован единый стандарт качества, который действительно позволит сделать отдых на природе комфортным."Мы планируем поддерживать такие проекты и начать их классификацию. Для развития туризма в регионе также важно прокладывать новые маршруты, создавать туристические стоянки, — добавила Догузова. — На Алтае большой потенциал для оздоровительного отдыха, развитие этого сегмента будет способствовать круглогодичному туристическому спросу, формирование которого является одной из наших ключевых задач".

https://ria.ru/20200513/1571164669.html

горный алтай

республика алтай

алтайский край

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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