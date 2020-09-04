В Минске около 300 женщин провели акцию протеста
МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Около 300 жительниц Минска провели протестную акцию в пятницу вечером в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Женщины встали в шеренгу у Комаровского рынка, где в предыдущие недели уже проходили похожие собрания, шедшие мимо женщины и девушки присоединялись к собравшимся. Из стоявшей поблизости колонки громко играла национальная музыка.
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Находившийся на месте сотрудник милиции через громкоговоритель напомнил митингующим, что их собрание не санкционировано, а значит, незаконно. Он призывал женщин разойтись, однако эти слова не возымели действия. Двое мужчин в штатском и черных масках снимали лица участниц акции.
Постояв рядом с рынком около получаса, собравшиеся направились по улице Веры Хоружей в направлении площади Победы. По дороге они скандировали лозунги и распевали белорусские песни. Следовавшие за колонной сотрудники правоохранительных органов никак не вмешивались в происходящее. Акция завершилась без происшествий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
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