https://ria.ru/20200904/aktsiya-1576800023.html

В Минске около 300 женщин провели акцию протеста

Около 300 жительниц Минска провели протестную акцию в пятницу вечером в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T19:54

2020-09-04T19:54

2020-09-04T19:54

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Около 300 жительниц <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> провели протестную акцию в пятницу вечером в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Женщины встали в шеренгу у Комаровского рынка, где в предыдущие недели уже проходили похожие собрания, шедшие мимо женщины и девушки присоединялись к собравшимся. Из стоявшей поблизости колонки громко играла национальная музыка.Находившийся на месте сотрудник милиции через громкоговоритель напомнил митингующим, что их собрание не санкционировано, а значит, незаконно. Он призывал женщин разойтись, однако эти слова не возымели действия. Двое мужчин в штатском и черных масках снимали лица участниц акции.Постояв рядом с рынком около получаса, собравшиеся направились по улице Веры Хоружей в направлении площади Победы. По дороге они скандировали лозунги и распевали белорусские песни. Следовавшие за колонной сотрудники правоохранительных органов никак не вмешивались в происходящее. Акция завершилась без происшествий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

Коля Моргунов ну для 9-10 млн населения это показатель, весь мир с нами (сарказм) 18

il.1964 Среди митингующих небыло белорусов. Одни поляки, украинцы и прибалтийцы. ))) 12

6

минск

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире