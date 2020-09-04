Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200904/aktsiya-1576800023.html
В Минске около 300 женщин провели акцию протеста
Около 300 жительниц Минска провели протестную акцию в пятницу вечером в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T19:54
2020-09-04T19:54
протесты в белоруссии
светлана тихановская
александр лукашенко
минск
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576797463_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_cd27ae4c28661862b3b5c99dc8987d5f.jpg
<strong>МИНСК, 4 сен - РИА Новости.</strong> Около 300 жительниц <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a> провели протестную акцию в пятницу вечером в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Женщины встали в шеренгу у Комаровского рынка, где в предыдущие недели уже проходили похожие собрания, шедшие мимо женщины и девушки присоединялись к собравшимся. Из стоявшей поблизости колонки громко играла национальная музыка.Находившийся на месте сотрудник милиции через громкоговоритель напомнил митингующим, что их собрание не санкционировано, а значит, незаконно. Он призывал женщин разойтись, однако эти слова не возымели действия. Двое мужчин в штатском и черных масках снимали лица участниц акции.Постояв рядом с рынком около получаса, собравшиеся направились по улице Веры Хоружей в направлении площади Победы. По дороге они скандировали лозунги и распевали белорусские песни. Следовавшие за колонной сотрудники правоохранительных органов никак не вмешивались в происходящее. Акция завершилась без происшествий.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
ну для 9-10 млн населения это показатель, весь мир с нами (сарказм)
18
Среди митингующих небыло белорусов. Одни поляки, украинцы и прибалтийцы. )))
12
6
минск
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/04/1576797463_168:0:2899:2048_1400x0_80_0_0_d417396a57287654ef69d8159632f3c5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире

В Минске около 300 женщин провели акцию протеста

19:54 04.09.2020
805
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкУчастница акции протеста в Минске
Участница акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 4 сен - РИА Новости. Около 300 жительниц Минска провели протестную акцию в пятницу вечером в центре белорусской столицы, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Женщины встали в шеренгу у Комаровского рынка, где в предыдущие недели уже проходили похожие собрания, шедшие мимо женщины и девушки присоединялись к собравшимся. Из стоявшей поблизости колонки громко играла национальная музыка.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
Находившийся на месте сотрудник милиции через громкоговоритель напомнил митингующим, что их собрание не санкционировано, а значит, незаконно. Он призывал женщин разойтись, однако эти слова не возымели действия. Двое мужчин в штатском и черных масках снимали лица участниц акции.
Постояв рядом с рынком около получаса, собравшиеся направились по улице Веры Хоружей в направлении площади Победы. По дороге они скандировали лозунги и распевали белорусские песни. Следовавшие за колонной сотрудники правоохранительных органов никак не вмешивались в происходящее. Акция завершилась без происшествий.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00Протесты в Белоруссии
"Выборов не будет". Когда Лукашенко обещал уйти
4633470
Обсудить 6
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМинскБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
ну для 9-10 млн населения это показатель, весь мир с нами (сарказм)
4 сентября, 19:57
КМКоля Моргунов
1520100
Среди митингующих небыло белорусов. Одни поляки, украинцы и прибалтийцы. )))
4 сентября, 20:04
iil.1964
1100100
Рекомендуем
Дом Правительства. Республика Беларусь
Минск на заседании в ООН призвал Запад проявить беспристрастность
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин во время совещания в режиме видеоконференции с председателем ЦБ РФ Эльвирой Набиуллиной
Володин прокомментировал дело против депутатов Рады за поездку в Россию
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
США отказались доверять ВОЗ в оценке российской вакцины от COVID-19
Лариса Кампос и ее жених Жуан Гильерме Фадини
Бизнесмен умер через пять минут после помолвки
Колонны сторонников и противников президента Белоруссии Александра Лукашенко встретились
В Минске одновременно прошли марши сторонников и противников Лукашенко
Силовики задержали активистов в Минске
В Минске задержали несколько активистов
Госсекретарь США Майк Помпео
Помпео заявил, что Россия и Китай намерены вмешаться в выборы в США
Кадры задержания протестующих в Минске
На акции работников IT-сферы в Минске задержали несколько человек
Нашивка с изображением герба самопровозглашенной Республики Косово на форме сотрудника полиции
Сербия подписала двустороннее соглашение с США по Косово
Ситуация с коронавирусом COVID-19 во Франции
Во Франции зафиксировали рекордное число заражений коронавирусом за сутки
Город Симферополь в Крыму
Украинская община Крыма доказала Зеленскому, что ее не угнетают
Запись перехваченного разговора между Варшавой и Берлином про отравление Навального
Опубликована запись разговора Берлина и Варшавы по делу Навального
Города мира. Женева
ВОЗ рассказала, когда могут начаться поставки вакцины по программе COVAX
Студенты Белорусского государственного медицинского университета на акции протеста в Минске
В ООН предложили создать механизм расследования преступлений в Белоруссии
Города мира. Иерусалим
Сербия перенесет посольство в Израиле в Иерусалим
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:08Мясников назвал вредные для здоровья традиции россиян
03:08"Протекший" разгонный блок "Фрегат" могут возвратить на ремонт в Россию
03:03Военные России и Турции провели совместную тренировку в Сирии
02:34На торги выставили самую дорогую монету в мире
02:18Эксперт рассказал, почему нельзя оставить себе найденный смартфон
02:06Ученый объяснил, почему человек забывает плохое
02:01Немецкий журналист рассказал о неуязвимости России
01:45Трамп пообещал рекордные показатели в экономике США ближе к выборам
01:37Отсидевший за ДТП рассказал, что ждет Ефремова в колонии
01:30США предъявили россиянину Крючкову обвинения в сговоре с целью кибератаки
01:24Трамп не стал отрицать выводы Германии о ситуации с Навальным
01:20Трамп заявил, что вина России в "отравлении" Навального пока не доказана
00:58В Пентагоне рассказали о планах по модернизации ядерных сил США
00:54Трамп оценил выводы Германии по ситуации с Навальным
00:43В США в ходе протестов пострадали двое полицейских, есть задержанные
23:48Цепкало объявил о создании фондов помощи белорусам
23:29Байден обвинил Трампа в намеренном разобщении США
23:10Греческий ученый назвал российскую вакцину от COVID-19 "очень хорошей"
23:04В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:52Байден назвал Россию главной угрозой выборам в США
Лента новостейМолния