https://ria.ru/20200904/aktsii-1576722428.html

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. РИА Новости, 04.09.2020

2020-09-04T10:36

2020-09-04T10:36

2020-09-04T12:28

dow jones

nasdaq

s&p 500

tesla motors

microsoft corporation

apple

сша

экономика

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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Рынок акций в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пережил крупнейшее падение с начала июня.Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением. Индекс Dow Jones сократился на 2,78%, S&P 500 упал на 3,51%, а Nasdaq сбавил 4,96%.Среди рекордсменов обвала оказалась <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, чьи котировки рухнули на восемь процентов. Учитывая капитализацию IT-гиганта свыше двух триллионов долларов, это падение эквивалентно сумме в 180 миллиардов долларов. Остальные американские IT-компании тоже показали существенное снижение в цене: акции <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> упали на 6,19%, Google — на пять процентов, Amazon — на 4,63%, Facebook — на 3,76%, Tesla — более чем на девять процентов.Предыдущий антирекорд был зафиксирован у Apple и Microsoft в марте. Компании потеряли в совокупности 150 миллиардов долларов стоимости.

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575360084.html

Андрей Дашков Все пузыри лопаются рано или поздно.. 219

Егор Воронин Только вот яблочная компания наполнена не воздухом, а вполне конкретными продуктами, софтом, сервисами, услугами, а так же имеет преданную армию фанатов, которые пойдут раскупать швабры, если это будут iшвабры. Чтобы такое лопнуло нужно нечто очень необычное или годы неумелого руководства. А пока что это компания с капитализацией более двух триллионов. 195

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сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

dow jones, nasdaq, s&p 500, tesla motors, microsoft corporation, apple, сша, экономика