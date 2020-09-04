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https://ria.ru/20200904/aktsii-1576722428.html
Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились
Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня. РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:36
2020-09-04T12:28
dow jones
nasdaq
s&p 500
tesla motors
microsoft corporation
apple
сша
экономика
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<strong>МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. </strong>Рынок акций в <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> пережил крупнейшее падение с начала июня.Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением. Индекс Dow Jones сократился на 2,78%, S&amp;P 500 упал на 3,51%, а Nasdaq сбавил 4,96%.Среди рекордсменов обвала оказалась <a href="http://ria.ru/organization_Apple_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Apple</a>, чьи котировки рухнули на восемь процентов. Учитывая капитализацию IT-гиганта свыше двух триллионов долларов, это падение эквивалентно сумме в 180 миллиардов долларов. Остальные американские IT-компании тоже показали существенное снижение в цене: акции <a href="http://ria.ru/organization_Microsoft_Corporation/" target="_blank" data-auto="true">Microsoft</a> упали на 6,19%, Google — на пять процентов, Amazon — на 4,63%, Facebook — на 3,76%, Tesla — более чем на девять процентов.Предыдущий антирекорд был зафиксирован у Apple и Microsoft в марте. Компании потеряли в совокупности 150 миллиардов долларов стоимости.
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575360084.html
Все пузыри лопаются рано или поздно..
219
Только вот яблочная компания наполнена не воздухом, а вполне конкретными продуктами, софтом, сервисами, услугами, а так же имеет преданную армию фанатов, которые пойдут раскупать швабры, если это будут iшвабры. Чтобы такое лопнуло нужно нечто очень необычное или годы неумелого руководства. А пока что это компания с капитализацией более двух триллионов.
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сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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dow jones, nasdaq, s&p 500, tesla motors, microsoft corporation, apple, сша, экономика

Американский фондовый рынок и акции Apple обрушились

10:36 04.09.2020 (обновлено: 12:28 04.09.2020)
91170
© AP Photo / Richard DrewТрейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Рынок акций в США пережил крупнейшее падение с начала июня.
Основные американские фондовые индексы завершили торги в четверг серьезным снижением. Индекс Dow Jones сократился на 2,78%, S&P 500 упал на 3,51%, а Nasdaq сбавил 4,96%.
Среди рекордсменов обвала оказалась Apple, чьи котировки рухнули на восемь процентов. Учитывая капитализацию IT-гиганта свыше двух триллионов долларов, это падение эквивалентно сумме в 180 миллиардов долларов. Остальные американские IT-компании тоже показали существенное снижение в цене: акции Microsoft упали на 6,19%, Google — на пять процентов, Amazon — на 4,63%, Facebook — на 3,76%, Tesla — более чем на девять процентов.
Предыдущий антирекорд был зафиксирован у Apple и Microsoft в марте. Компании потеряли в совокупности 150 миллиардов долларов стоимости.
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 16:46Акценты
Закат доллара? Американской валюте опять пророчат полный крахМировые СМИ и экспертное сообщество обращают внимание на заметное ослабление доллара по отношению к евро. Тому масса причин: от экономического спада и торговой войны США с Китаем до печатания новых денег. Однако смерть или тяжелую болезнь доллару предсказывают десятилетиями.
665682915821
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Dow JonesNasdaqS&P 500Tesla motorsMicrosoft CorporationAppleСШАЭкономика
Популярные комментарии
Все пузыри лопаются рано или поздно..
4 сентября, 10:40
Андрей ДашковАндрей Дашков
152500020
Только вот яблочная компания наполнена не воздухом, а вполне конкретными продуктами, софтом, сервисами, услугами, а так же имеет преданную армию фанатов, которые пойдут раскупать швабры, если это будут iшвабры. Чтобы такое лопнуло нужно нечто очень необычное или годы неумелого руководства. А пока что это компания с капитализацией более двух триллионов.
4 сентября, 11:00
ЕВЕгор Воронин
712144095
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