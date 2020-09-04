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Защищавший экс-мэра Владивостока адвокат пойдет под суд
Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и еще одного... РИА Новости, 04.09.2020
2020-09-04T10:58
2020-09-04T10:58
игорь пушкарев
генеральная прокуратура рф
москва
владивосток
приморский край
происшествия
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<strong>МОСКВА, 4 сен – РИА Новости.</strong> Прокуратура <a href="http://ria.ru/location_Primorskijj_krajj/" target="_blank" data-auto="true">Приморского края</a> утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката бывшего мэра <a href="http://ria.ru/location_Vladivostok/" target="_blank" data-auto="true">Владивостока</a> <a href="http://ria.ru/person_Igor_Pushkarev/" target="_blank" data-auto="true">Игоря Пушкарева</a> и еще одного защитника за воспрепятствование правосудию, сообщает пресс-служба <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ."Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух адвокатов одного из адвокатских бюро региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия, совершенном группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.По версии следствия, в ходе рассмотрения Тверским судом <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> уголовного дела в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва, потерпевшим по которому признано одно из МУПов Владивостока, адвокаты, один из которых ранее защищал бывшего мэра города, убеждали директора предприятия заявить об отсутствии ущерба.Кроме того, отмечается, что фигуранты данного уголовного дела требовали возобновить действие договора с адвокатом, представлявшим интересы предприятия в ходе судебного разбирательства. Во время процесса директор МУПа после назначения на указанную должность расторг контракт с защитником, так как позиция адвоката об отсутствии ущерба не соответствовала действительности.Следователи также считают, что злоумышленники организовали давление на директора предприятия со стороны должностных лиц администрации Владивостока."Вышеуказанные действия совершены для формирования у суда мнения об отсутствии ущерба в результате действий подсудимых и как следствие их невиновности в инкриминируемом деянии. Однако директор МУПа не согласился выполнять незаконные требования злоумышленников. Уголовное дело направлено в суд для определения подсудности", - отмечается в сообщении.В марте суд во Владивостоке полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Пушкареву и его компаниям на 1,452 миллиарда рублей. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора. В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.
https://ria.ru/20200331/1569381149.html
https://ria.ru/20200619/1573164990.html
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игорь пушкарев, генеральная прокуратура рф, москва, владивосток, приморский край, происшествия

Защищавший экс-мэра Владивостока адвокат пойдет под суд

10:58 04.09.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкБывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев - РИА Новости, 1920, 04.09.2020
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев. Архивное фото
МОСКВА, 4 сен – РИА Новости. Прокуратура Приморского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении адвоката бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и еще одного защитника за воспрепятствование правосудию, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Заместитель прокурора Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух адвокатов одного из адвокатских бюро региона. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 35, ч. 1 ст. 294 УК РФ (воспрепятствование осуществлению правосудия, совершенном группой лиц по предварительному сговору)", - говорится в сообщении.
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По версии следствия, в ходе рассмотрения Тверским судом Москвы уголовного дела в отношении бывшего главы Владивостока Игоря Пушкарёва, потерпевшим по которому признано одно из МУПов Владивостока, адвокаты, один из которых ранее защищал бывшего мэра города, убеждали директора предприятия заявить об отсутствии ущерба.
Кроме того, отмечается, что фигуранты данного уголовного дела требовали возобновить действие договора с адвокатом, представлявшим интересы предприятия в ходе судебного разбирательства. Во время процесса директор МУПа после назначения на указанную должность расторг контракт с защитником, так как позиция адвоката об отсутствии ущерба не соответствовала действительности.
Следователи также считают, что злоумышленники организовали давление на директора предприятия со стороны должностных лиц администрации Владивостока.
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"Вышеуказанные действия совершены для формирования у суда мнения об отсутствии ущерба в результате действий подсудимых и как следствие их невиновности в инкриминируемом деянии. Однако директор МУПа не согласился выполнять незаконные требования злоумышленников. Уголовное дело направлено в суд для определения подсудности", - отмечается в сообщении.
В марте суд во Владивостоке полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к Пушкареву и его компаниям на 1,452 миллиарда рублей. Основанием для иска послужили выявленные факты картельного сговора. В начале апреля 2019 года Тверской суд Москвы назначил Пушкареву 15 лет колонии строгого режима и оштрафовал на 500 миллионов рублей по делу о коррупции и злоупотреблении должностными полномочиями.
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Игорь ПушкаревГенеральная прокуратура РФМоскваВладивостокПриморский крайПроисшествия
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