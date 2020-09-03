https://ria.ru/20200903/zhurnalist-1576706781.html

На задержанного в Минске журналиста составили протокол

Фотокорреспондент белорусского издания tut.by Дмитрий Брушко отпущен из РУВД по Октябрьскому району Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T20:25

2020-09-03T20:25

2020-09-03T20:48

протесты в белоруссии

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Фотокорреспондент белорусского издания tut.by Дмитрий Брушко отпущен из РУВД по <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьскому району</a> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Брушко покинул территорию отделения милиции после того, как рядом с ведомством собрались порядка 80 журналистов, чтобы поддержать своего коллегу. Они пробыли здесь около часа. Многие из них принесли с собой плакаты, призывавшие отпустить задержанного, впоследствии сотрудники СМИ повесили их на ограждение вокруг РУВД.Брушко рассказал, что на него составили протокол за мелкое хулиганство - журналист якобы толкнул одного из правоохранителей.В четверг Брушко был задержан на акции журналистов возле здания МВД Белоруссии в Минске. Как сообщила впоследствии РИА Новости глава издания Марина Золотова, его посадили в машину без номеров и увезли.Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в Минске на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.

https://ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576548419.html

https://ria.ru/20200903/smi-1576675268.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минск, белоруссия, в мире