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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/zhurnalist-1576706781.html
На задержанного в Минске журналиста составили протокол
Фотокорреспондент белорусского издания tut.by Дмитрий Брушко отпущен из РУВД по Октябрьскому району Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T20:25
2020-09-03T20:48
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Фотокорреспондент белорусского издания tut.by Дмитрий Брушко отпущен из РУВД по <a href="http://ria.ru/location_Oktjabrskijj_rajjon_9/" target="_blank" data-auto="true">Октябрьскому району</a> <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минска</a>, передает корреспондент РИА Новости с места событий.Брушко покинул территорию отделения милиции после того, как рядом с ведомством собрались порядка 80 журналистов, чтобы поддержать своего коллегу. Они пробыли здесь около часа. Многие из них принесли с собой плакаты, призывавшие отпустить задержанного, впоследствии сотрудники СМИ повесили их на ограждение вокруг РУВД.Брушко рассказал, что на него составили протокол за мелкое хулиганство - журналист якобы толкнул одного из правоохранителей.В четверг Брушко был задержан на акции журналистов возле здания МВД Белоруссии в Минске. Как сообщила впоследствии РИА Новости глава издания Марина Золотова, его посадили в машину без номеров и увезли.Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в Минске на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200831/zhurnalisty-1576548419.html
https://ria.ru/20200903/smi-1576675268.html
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минск, белоруссия, в мире

На задержанного в Минске журналиста составили протокол

20:25 03.09.2020 (обновлено: 20:48 03.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
Сотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Фотокорреспондент белорусского издания tut.by Дмитрий Брушко отпущен из РУВД по Октябрьскому району Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Брушко покинул территорию отделения милиции после того, как рядом с ведомством собрались порядка 80 журналистов, чтобы поддержать своего коллегу. Они пробыли здесь около часа. Многие из них принесли с собой плакаты, призывавшие отпустить задержанного, впоследствии сотрудники СМИ повесили их на ограждение вокруг РУВД.
Брушко рассказал, что на него составили протокол за мелкое хулиганство - журналист якобы толкнул одного из правоохранителей.
"Я не знал, что это сотрудник милиции. Было тесно, и я случайно его толкнул, чтобы не толкнуть беременную девушку-сотрудницу. Меня забрали в машину. Относились адекватно", - рассказал отпущенный журналист.
В четверг Брушко был задержан на акции журналистов возле здания МВД Белоруссии в Минске. Как сообщила впоследствии РИА Новости глава издания Марина Золотова, его посадили в машину без номеров и увезли.
Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в Минске на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста в Минске - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 19:39Протесты в Белоруссии
В МВД Белоруссии признали, что "перегибают" по отношению к журналистам
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии во время задержания журналистов в Минске. 27 августа 2020 - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:58Протесты в Белоруссии
Кремль призвал не мешать работе СМИ в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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