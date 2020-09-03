На задержанного в Минске журналиста составили протокол
20:25 03.09.2020 (обновлено: 20:48 03.09.2020)
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов на площади Независимости в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Фотокорреспондент белорусского издания tut.by Дмитрий Брушко отпущен из РУВД по Октябрьскому району Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий.
Брушко покинул территорию отделения милиции после того, как рядом с ведомством собрались порядка 80 журналистов, чтобы поддержать своего коллегу. Они пробыли здесь около часа. Многие из них принесли с собой плакаты, призывавшие отпустить задержанного, впоследствии сотрудники СМИ повесили их на ограждение вокруг РУВД.
Брушко рассказал, что на него составили протокол за мелкое хулиганство - журналист якобы толкнул одного из правоохранителей.
"Я не знал, что это сотрудник милиции. Было тесно, и я случайно его толкнул, чтобы не толкнуть беременную девушку-сотрудницу. Меня забрали в машину. Относились адекватно", - рассказал отпущенный журналист.
В четверг Брушко был задержан на акции журналистов возле здания МВД Белоруссии в Минске. Как сообщила впоследствии РИА Новости глава издания Марина Золотова, его посадили в машину без номеров и увезли.
Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в Минске на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.