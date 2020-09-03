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Подготовка к отопительному сезону в Подмосковье завершится 15 сентября

Все работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской области завершатся к 15 сентября. Об этом сообщил телеканал "360" со... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T19:23

2020-09-03T19:23

2020-09-03T19:23

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Все работы по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Московской области завершатся к 15 сентября. Об этом сообщил телеканал <a href="https://360tv.ru/news/mosobl/podmoskove-gotovo-k-otopitelnomu-sezonu-na-93/" target="_blank">"360"</a> со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства энергетики.Сейчас Подмосковье готово к осенне-зимнему периоду на 93%. Сотрудники электросетевых компаний отремонтировали 1603 трансформатора, 1175 выключателей, 1898 километров воздушных и кабельных линий электропередачи, а также расчистили около 5780 гектаров просек.Все оставшиеся работы будут доделаны к 15 сентября, заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.В работах задействованы 745 электросетевых компаний. Среди лучших по организации подготовки к отопительному сезону отметили Балашиху, Каширу, Ленинский округ, Котельники и Подольск.Всего к началу отопительного сезона в регионе подготовят и проверят практически 2,5 тысячи котельных, около 10,7 тысячи километров теплосетей, 53,9 тысячи МКД, 10,7 тысячи километров тепловых сетей. Помимо них на контроле стоят 158,6 тысячи километров электрических сетей, 41,3 тысячи электросетевых подстанций, 57,8 тысячи километров газопровода и свыше 30 тысяч километров водопроводных и канализационных сетей.Подготовка стартовала еще в мае, тогда из-за пандемии коронавируса сместились сроки плановых отключений горячей воды. Однако коммунальные службы в итоге вовремя провели все технологические работы на теплосетях. Это позволило качественно подготовить всю систему теплоснабжения перед очередным отопительным сезоном.

московская область (подмосковье)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье)