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СПЧ и совет при Росздравнадзоре займутся контролем за здравоохранением
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора договорилась с советом общественных организаций по защите прав пациентов при... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:45
2020-09-03T11:45
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора договорилась с советом общественных организаций по защите прав пациентов при <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзоре</a> о взаимодействии в развитии общественного контроля за системой здравоохранения страны, сообщается на сайте Совета."Представителям рабочей группы СПЧ в ходе заседания удалось договориться с членами совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре о взаимодействии в доработке методологии общественного контроля и в проведении самих общественных проверок", - говорится в сообщении.По словам Киркоры, СПЧ и общественный совет при Росздравнадзоре могут создать ключевые механизмы поддержания данного направления."Мы будем продолжать совместную работу и обсуждать, какие механизмы по общественному контролю, в том числе и за такими процессами, как повсеместная дезинфекция и обеспечение онкологических больниц дорогостоящим оборудованием для лучевой терапии", - цитирует пресс-служба Киркору.Отмечается, что неэффективные дезинфицирующие средства являются одной из важнейших причин распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, которое относится к числу основных биологических угроз в стране, в связи с чем Совет летом создал рабочую группу по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.
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Новости
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здоровье, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество

СПЧ и совет при Росздравнадзоре займутся контролем за здравоохранением

11:45 03.09.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора договорилась с советом общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре о взаимодействии в развитии общественного контроля за системой здравоохранения страны, сообщается на сайте Совета.
"Представителям рабочей группы СПЧ в ходе заседания удалось договориться с членами совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре о взаимодействии в доработке методологии общественного контроля и в проведении самих общественных проверок", - говорится в сообщении.
По словам Киркоры, СПЧ и общественный совет при Росздравнадзоре могут создать ключевые механизмы поддержания данного направления.
"Мы будем продолжать совместную работу и обсуждать, какие механизмы по общественному контролю, в том числе и за такими процессами, как повсеместная дезинфекция и обеспечение онкологических больниц дорогостоящим оборудованием для лучевой терапии", - цитирует пресс-служба Киркору.
Отмечается, что неэффективные дезинфицирующие средства являются одной из важнейших причин распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, которое относится к числу основных биологических угроз в стране, в связи с чем Совет летом создал рабочую группу по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
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