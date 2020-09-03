https://ria.ru/20200903/zdravookhranenie-1576668726.html
СПЧ и совет при Росздравнадзоре займутся контролем за здравоохранением
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора договорилась с советом общественных организаций по защите прав пациентов при... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T11:45
2020-09-03T11:45
2020-09-03T11:45
здоровье
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора договорилась с советом общественных организаций по защите прав пациентов при <a href="http://ria.ru/organization_Roszdravnadzor/" target="_blank" data-auto="true">Росздравнадзоре</a> о взаимодействии в развитии общественного контроля за системой здравоохранения страны, сообщается на сайте Совета."Представителям рабочей группы СПЧ в ходе заседания удалось договориться с членами совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре о взаимодействии в доработке методологии общественного контроля и в проведении самих общественных проверок", - говорится в сообщении.По словам Киркоры, СПЧ и общественный совет при Росздравнадзоре могут создать ключевые механизмы поддержания данного направления."Мы будем продолжать совместную работу и обсуждать, какие механизмы по общественному контролю, в том числе и за такими процессами, как повсеместная дезинфекция и обеспечение онкологических больниц дорогостоящим оборудованием для лучевой терапии", - цитирует пресс-служба Киркору.Отмечается, что неэффективные дезинфицирующие средства являются одной из важнейших причин распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, которое относится к числу основных биологических угроз в стране, в связи с чем Совет летом создал рабочую группу по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.
https://ria.ru/20200827/koronavirus-1576380125.html
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.
Зампред Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ) Ирина Киркора договорилась с советом общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре
о взаимодействии в развитии общественного контроля за системой здравоохранения страны, сообщается на сайте Совета.
"Представителям рабочей группы СПЧ в ходе заседания удалось договориться с членами совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре о взаимодействии в доработке методологии общественного контроля и в проведении самих общественных проверок", - говорится в сообщении.
По словам Киркоры, СПЧ и общественный совет при Росздравнадзоре могут создать ключевые механизмы поддержания данного направления.
"Мы будем продолжать совместную работу и обсуждать, какие механизмы по общественному контролю, в том числе и за такими процессами, как повсеместная дезинфекция и обеспечение онкологических больниц дорогостоящим оборудованием для лучевой терапии", - цитирует пресс-служба Киркору.
Отмечается, что неэффективные дезинфицирующие средства являются одной из важнейших причин распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, которое относится к числу основных биологических угроз в стране, в связи с чем Совет летом создал рабочую группу по общественному контролю за проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий.