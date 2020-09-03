https://ria.ru/20200903/zayavleniya-1576675500.html

В Кремле отреагировали на заявления против "Северного потока — 2"

Проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:02

2020-09-03T13:02

2020-09-03T13:02

северный поток — 2

генеральная прокуратура рф

дмитрий песков

москва

германия

берлин (город)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/17/1574767865_0:232:3068:1958_1400x0_80_0_0_3ca3d2b7838c72ebc4b96a8edac0f917.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Скорее это (призывы в парламенте Германии остановить реализацию проекта "Северный поток 2") эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии... "Северный поток 2" - это коммерческий проект, который в интересах двух стран, в интересах энергобезопасности всего европейского континента", - сказал Песков журналистам.Ранее оппозиционная партия "Зеленые", которая не входит в правительство Германии, призвала закрыть проект "Северный поток 2" из-за новых данных по ситуации с Навальным.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.

https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html

3

москва

германия

берлин (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

северный поток — 2, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, берлин (город), в мире