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https://ria.ru/20200903/zayavleniya-1576675500.html
В Кремле отреагировали на заявления против "Северного потока — 2"
Проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:02
2020-09-03T13:02
северный поток — 2
генеральная прокуратура рф
дмитрий песков
москва
германия
берлин (город)
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Проект "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах, заявил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."Скорее это (призывы в парламенте Германии остановить реализацию проекта "Северный поток 2") эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии... "Северный поток 2" - это коммерческий проект, который в интересах двух стран, в интересах энергобезопасности всего европейского континента", - сказал Песков журналистам.Ранее оппозиционная партия "Зеленые", которая не входит в правительство Германии, призвала закрыть проект "Северный поток 2" из-за новых данных по ситуации с Навальным.Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что <a href="http://ria.ru/location_Berlin/" target="_blank" data-auto="true">Берлин</a> не проинформировал <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москву</a> о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> на запрос <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуры</a> РФ по ситуации вокруг Навального.
https://ria.ru/20200903/novichok-1576673703.html
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москва
германия
берлин (город)
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северный поток — 2, генеральная прокуратура рф, дмитрий песков, москва, германия, берлин (город), в мире

В Кремле отреагировали на заявления против "Северного потока — 2"

13:02 03.09.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Проект "Северный поток 2" является коммерческим, он реализуется в интересах энергобезопасности всего европейского континента, призывы некоторых парламентариев Германии остановить его из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным - это эмоциональные заявления, которые не основываются на каких-то фактах, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Скорее это (призывы в парламенте Германии остановить реализацию проекта "Северный поток 2") эмоциональные какие-то заявления, которые не основываются на конкретных фактах, на фактологии... "Северный поток 2" - это коммерческий проект, который в интересах двух стран, в интересах энергобезопасности всего европейского континента", - сказал Песков журналистам.
Ранее оппозиционная партия "Зеленые", которая не входит в правительство Германии, призвала закрыть проект "Северный поток 2" из-за новых данных по ситуации с Навальным.
Кабмин Германии в среду заявил, что специалисты лаборатории бундесвера установили, что находящийся на лечении в Берлине Навальный был "отравлен" субстанцией группы отравляющих боевых веществ "Новичок". Песков в среду заявил РИА Новости, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про "отравление" Навального "Новичком", у России нет таких данных. В МИД РФ, комментируя заявление немецкого кабмина, отметили, что российская сторона ждет ответа от Германии на запрос Генпрокуратуры РФ по ситуации вокруг Навального.
Госпиталь Шарите в Берлине - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 12:58
Решит ли "Новичок" судьбу "Северного потока — 2"?
50142005
Обсудить 3
Северный поток — 2Генеральная прокуратура РФДмитрий ПесковМоскваГерманияБерлин (город)В мире
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