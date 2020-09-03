https://ria.ru/20200903/zapolnyaemost-1576687854.html

С середины сентября только треть зала в театрах нельзя будет продавать

Заполняемость залов в театрах с середины сентября будет увеличена до 70 процентов, заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова в четверг журналистам. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:28

2020-09-03T17:28

2020-09-03T17:28

культура

театр

новости культуры

алла манилова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1c/1576439538_0:210:3071:1937_1400x0_80_0_0_8f6e4201737d24193488ec00567fac9b.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Заполняемость залов в театрах с середины сентября будет увеличена до 70 процентов, заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова в четверг журналистам."Сейчас у нас заполняемость залов в 50 процентов в театрах. Минкультуры договорилось с санитарными службами, поэтому с середины сентября допускается заполняемость в 70 процентов зала при условии сохранения масочно-перчаточного режима", - сказала Манилова.

https://realty.ria.ru/20200902/peterburg-1576617124.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

театр, новости культуры, алла манилова