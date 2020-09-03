https://ria.ru/20200903/zapolnyaemost-1576687854.html
С середины сентября только треть зала в театрах нельзя будет продавать
Заполняемость залов в театрах с середины сентября будет увеличена до 70 процентов, заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова в четверг журналистам. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:28
2020-09-03T17:28
2020-09-03T17:28
культура
театр
новости культуры
алла манилова
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Заполняемость залов в театрах с середины сентября будет увеличена до 70 процентов, заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова в четверг журналистам."Сейчас у нас заполняемость залов в 50 процентов в театрах. Минкультуры договорилось с санитарными службами, поэтому с середины сентября допускается заполняемость в 70 процентов зала при условии сохранения масочно-перчаточного режима", - сказала Манилова.
https://realty.ria.ru/20200902/peterburg-1576617124.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр, новости культуры, алла манилова