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https://ria.ru/20200903/zapolnyaemost-1576687854.html
С середины сентября только треть зала в театрах нельзя будет продавать
Заполняемость залов в театрах с середины сентября будет увеличена до 70 процентов, заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова в четверг журналистам. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:28
2020-09-03T17:28
культура
театр
новости культуры
алла манилова
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Заполняемость залов в театрах с середины сентября будет увеличена до 70 процентов, заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова в четверг журналистам."Сейчас у нас заполняемость залов в 50 процентов в театрах. Минкультуры договорилось с санитарными службами, поэтому с середины сентября допускается заполняемость в 70 процентов зала при условии сохранения масочно-перчаточного режима", - сказала Манилова.
https://realty.ria.ru/20200902/peterburg-1576617124.html
РИА Новости
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театр, новости культуры, алла манилова

С середины сентября только треть зала в театрах нельзя будет продавать

17:28 03.09.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкЗрительный зал театра "Модерн" во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона
Зрительный зал театра Модерн во время сбора труппы в преддверии 33-го театрального сезона - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Заполняемость залов в театрах с середины сентября будет увеличена до 70 процентов, заявила замминистра культуры РФ Алла Манилова в четверг журналистам.
"Сейчас у нас заполняемость залов в 50 процентов в театрах. Минкультуры договорилось с санитарными службами, поэтому с середины сентября допускается заполняемость в 70 процентов зала при условии сохранения масочно-перчаточного режима", - сказала Манилова.
Зрители в зале перед показом фильма - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 11:01
Кинотеатры, театры и фуд-корты Петербурга возобновят работу с 12 сентября
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КультураТеатрНовости культурыАлла Манилова
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