https://ria.ru/20200903/zamorozki-1576655933.html
В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T01:08
2020-09-03T01:08
2020-09-03T09:05
пермская область
поволжье
роман вильфанд
гидрометцентр
свердловская область
иркутская область
костромская область
республика карелия
челябинская область
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.По словам синоптика, на востоке европейской части России температуры в ближайшие дни будут понижаться до минус двух градусов. Аналогичная ситуация ожидается в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье."Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)", — добавил Вильфанд. Также он упомянул Костромскую область.Это обусловлено антициклоном, который формируется над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.
https://ria.ru/20200831/zhara-1576531398.html
Dmitry Ivanov
Конечно, лес сожгли и вырубили холод с севера быстрей придёт.
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пермская область
поволжье
свердловская область
иркутская область
костромская область
республика карелия
челябинская область
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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