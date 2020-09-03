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В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России
В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T01:08
2020-09-03T09:05
пермская область
поволжье
роман вильфанд
гидрометцентр
свердловская область
иркутская область
костромская область
республика карелия
челябинская область
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.По словам синоптика, на востоке европейской части России температуры в ближайшие дни будут понижаться до минус двух градусов. Аналогичная ситуация ожидается в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье."Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)", — добавил Вильфанд. Также он упомянул Костромскую область.Это обусловлено антициклоном, который формируется над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.
https://ria.ru/20200831/zhara-1576531398.html
Конечно, лес сожгли и вырубили холод с севера быстрей придёт.
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пермская область
поволжье
свердловская область
иркутская область
костромская область
республика карелия
челябинская область
РИА Новости
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пермская область, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр, свердловская область, иркутская область, костромская область, республика карелия, челябинская область, общество

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

01:08 03.09.2020 (обновлено: 09:05 03.09.2020)
53717
© РИА Новости / Владимир АстапковичИней на листьях
Иней на листьях - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Иней на листьях. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Осень уже наступила на европейской территории, и это значит, что в континентальных регионах температура будет понижаться. Сейчас, когда поступают холодные воздушные массы с севера, но демпфировать (компенсировать. — Прим. ред.) этот процесс солнце уже не может. Энергия солнца уже существенно уменьшается", — пояснил он.

По словам синоптика, на востоке европейской части России температуры в ближайшие дни будут понижаться до минус двух градусов. Аналогичная ситуация ожидается в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье.
"Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)", — добавил Вильфанд. Также он упомянул Костромскую область.
Это обусловлено антициклоном, который формируется над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.
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2751026412
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Пермская областьПоволжьеРоман ВильфандГидрометцентрСвердловская областьИркутская областьКостромская областьРеспублика КарелияЧелябинская областьОбщество
Популярные комментарии
Конечно, лес сожгли и вырубили холод с севера быстрей придёт.
3 сентября, 06:16
Dmitry Ivanov
131006
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