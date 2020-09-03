https://ria.ru/20200903/zamorozki-1576655933.html

В Гидрометцентре предупредили о заморозках в некоторых регионах России

В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T01:08

2020-09-03T01:08

2020-09-03T09:05

пермская область

поволжье

роман вильфанд

гидрометцентр

свердловская область

иркутская область

костромская область

республика карелия

челябинская область

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> В Карелии, на юге Сибири, а также на Урале и северо-востоке Поволжья в ближайшие дни ожидаются отрицательные температуры, сообщил РИА Новости научный руководитель <a href="http://ria.ru/organization_1c9f30ab3091d66118fdc048a2ac578b/" target="_blank" data-auto="true">Гидрометцентра</a> Роман Вильфанд.По словам синоптика, на востоке европейской части России температуры в ближайшие дни будут понижаться до минус двух градусов. Аналогичная ситуация ожидается в Свердловской, Пермской, Челябинской областях, на северо-востоке Поволжья, на юге Урала, в Заволжье."Будут еще заморозки на юге Сибири: в горах Забайкалья, а также в горных районах Иркутской области (на северо-востоке)", — добавил Вильфанд. Также он упомянул Костромскую область.Это обусловлено антициклоном, который формируется над центром европейской территории России и обеспечивает приток холодных масс по периферии.

https://ria.ru/20200831/zhara-1576531398.html

Dmitry Ivanov Конечно, лес сожгли и вырубили холод с севера быстрей придёт. 11

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пермская область

поволжье

свердловская область

иркутская область

костромская область

республика карелия

челябинская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пермская область, поволжье, роман вильфанд, гидрометцентр, свердловская область, иркутская область, костромская область, республика карелия, челябинская область, общество