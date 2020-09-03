https://ria.ru/20200903/zaderzhanie-1576708833.html

В Минске задержали подростка за нападение на водителя во время протестов

Следственный комитет Белоруссии сообщил, что в связи с нападением на водителя грузовика во время протестов после президентских выборов в Минске задержан... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T21:34

2020-09-03T21:34

2020-09-04T00:34

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

минск

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 3 сен – РИА Новости.</strong> Следственный комитет <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> сообщил, что в связи с нападением на водителя грузовика во время протестов после президентских выборов в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a> задержан 17-летний подросток.Ранее СК сообщал об уголовном деле по факту нападения вечером 10 августа группой лиц на водителя грузового автомобиля, выехавшего для эвакуации неисправного троллейбуса, с угрозой применения предмета, похожего на пистолет. При этом был установлен и задержан один из нападавших - 28-летний житель Минской области."Правоохранителями в ходе изучения многочисленных записей камер видеонаблюдения установлен факт нахождения и участия молодого человека (17-летнего подростка – ред.) в эпицентре массовых беспорядков, произошедших 10 августа 2020 года на улице Притыцкого в городе Минске. Кроме этого, установлена его причастность к вооруженному нападению на водителя грузового автомобиля "МАЗ", прибывшего туда для эвакуации неисправного троллейбуса", - отмечается в сообщении. Там говорится, что "в настоящий момент указанный молодой человек задержан, с его участием проводятся необходимые следственные и процессуальные действия".В сообщении пресс-службы отмечается, что в августе текущего года в СМИ активно обсуждалось нахождение 17-летнего подростка в одном из учреждений здравоохранения Минска. В СМИ сообщали об избитом подростке, который был на время введен в медикаментозную кому, после того как его 12 августа задержали и затем доставили в больницу из отделения милиции.В пресс-службе напомнили, что следователями по заявлению медицинских работников по данному факту проводится проверка. Там подчеркивается, что родственники подростка активно сообщали СМИ обстоятельства, произошедшие с юношей 12 августа, но игнорировали предложения следственных органов прибыть для дачи объяснений об известных им обстоятельствах травмирования подростка. Опрошенный подросток заявил, что 12 августа возвращался домой из торгового центра и беспричинно был задержан сотрудниками милиции и доставлен в районное управление внутренних дел. Факт своего участия в массовых беспорядках, происходящих в эти дни, молодой человек категорически отрицал, подчеркивается в сообщении."Следует отметить, что после выписки из медицинского учреждения юноша при содействии своих родственников скрывался от органа уголовного преследования", - отметили в пресс-службе.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них - свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. Власти сообщали о гибели троих протестующих.

https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html

https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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светлана тихановская, александр лукашенко, минск, белоруссия, в мире