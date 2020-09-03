В Минске у здания МВД задержали журналиста
18:27 03.09.2020 (обновлено: 00:35 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Фотокорреспондент белорусского издания tut.by Дмитрий Брушко задержан на акции протеста журналистов у здания МВД в Минске, сообщила РИА Новости главный редактор издания Марина Золотова.
"Нашего фотокорреспондента Дмитрия Брушко, отошедшего от нас, посадили в машину без номеров и увезли. Я видела это своими глазами", - сказала Марина.
Журналисты у здания МВД в Минске собрались, требуя встречи с министром внутренних дел Юрием Караевым. Они требовали справедливого расследования дел их коллег, задержанных ранее при освещении акции студенческого протеста.
Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в Минске на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
1 сентября, 08:00Что нам делать с Белоруссией?
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.