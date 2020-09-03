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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200903/zaderzhanie-1576701409.html
В Минске у здания МВД задержали журналиста
Фотокорреспондент белорусского издания tut.by Дмитрий Брушко задержан на акции протеста журналистов у здания МВД в Минске, сообщила РИА Новости главный редактор РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:27
2020-09-04T00:35
протесты в белоруссии
минск
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 3 сен - РИА Новости.</strong> Фотокорреспондент белорусского издания tut.by Дмитрий Брушко задержан на акции протеста журналистов у здания МВД в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, сообщила РИА Новости главный редактор издания Марина Золотова.Журналисты у здания МВД в Минске собрались, требуя встречи с министром внутренних дел Юрием Караевым. Они требовали справедливого расследования дел их коллег, задержанных ранее при освещении акции студенческого протеста.Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в Минске на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник <a href="http://ria.ru/organization_NTV_telekompanija/" target="_blank" data-auto="true">НТВ</a> были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
https://ria.ru/20200901/belorussiya-1576547983.html
https://ria.ru/20200903/lukashenko-1576650323.html
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минск
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минск, белоруссия, в мире

В Минске у здания МВД задержали журналиста

18:27 03.09.2020 (обновлено: 00:35 04.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске
Сотрудники ОМОНа во время задержания участника акции в Минске - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МИНСК, 3 сен - РИА Новости. Фотокорреспондент белорусского издания tut.by Дмитрий Брушко задержан на акции протеста журналистов у здания МВД в Минске, сообщила РИА Новости главный редактор издания Марина Золотова.

"Нашего фотокорреспондента Дмитрия Брушко, отошедшего от нас, посадили в машину без номеров и увезли. Я видела это своими глазами", - сказала Марина.

Журналисты у здания МВД в Минске собрались, требуя встречи с министром внутренних дел Юрием Караевым. Они требовали справедливого расследования дел их коллег, задержанных ранее при освещении акции студенческого протеста.
Во вторник студенты ряда белорусских вузов вышли на акции протеста. Возле стадиона "Динамо" в Минске на подходе к площади Независимости сотрудники милиции задержали около десяти человек. Там же были задержаны восемь журналистов для проверки документов, в том числе корреспондент РИА Новости Кирилл Рубцов. Вскоре Рубцов и сотрудник НТВ были отпущены, в РУВД остались сотрудники местных СМИ. Журналисты провели там ночь, в отношении их заведены административные дела за участие в несанкционированном массовом мероприятии.
Акция в поддержку Александра Лукашенко в Минске - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 08:00
Что нам делать с Белоруссией?
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает на митинге, организованном в его поддержку - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
Вчера, 08:00Протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииМинскБелоруссияВ мире
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