https://ria.ru/20200903/vselennaya-1576696039.html
Обнаружен уникальный сигнал из глубин Вселенной
Ученые зафиксировали сигнал из глубин космоса, который возник в результате крупнейшего за все время наблюдений слияния черных дыр. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:27
2020-09-03T17:27
2020-09-03T18:30
космос
вселенная
черная дыра
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Ученые зафиксировали сигнал из глубин <a href="https://ria.ru/location_Kosmos/" target="_blank">космоса</a>, который возник в результате крупнейшего за все время наблюдений слияния черных дыр.Исследование опубликовано на сайте <a href="https://phys.org/" target="_blank">Phys.org</a>.В результате слияния этих космических тел возникла черная дыра, масса которой превышает таковую у Солнца в 142 раза. Процесс сопровождался выделением огромного количества энергии, распространившейся по всей Вселенной.Короткий сигнал, названный GW190521, длился меньше одной десятой секунды. Согласно расчетам ученых, он был порожден источником в момент, когда Вселенная была вдвое моложе, что делает его одним из самых далеких источников гравитационных волн, обнаруженных до сих пор.
https://ria.ru/20200819/1575984963.html
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космос
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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космос, вселенная, черная дыра