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Обнаружен уникальный сигнал из глубин Вселенной
Ученые зафиксировали сигнал из глубин космоса, который возник в результате крупнейшего за все время наблюдений слияния черных дыр. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T17:27
2020-09-03T18:30
космос
вселенная
черная дыра
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Ученые зафиксировали сигнал из глубин <a href="https://ria.ru/location_Kosmos/" target="_blank">космоса</a>, который возник в результате крупнейшего за все время наблюдений слияния черных дыр.Исследование опубликовано на сайте <a href="https://phys.org/" target="_blank">Phys.org</a>.В результате слияния этих космических тел возникла черная дыра, масса которой превышает таковую у Солнца в 142 раза. Процесс сопровождался выделением огромного количества энергии, распространившейся по всей Вселенной.Короткий сигнал, названный GW190521, длился меньше одной десятой секунды. Согласно расчетам ученых, он был порожден источником в момент, когда Вселенная была вдвое моложе, что делает его одним из самых далеких источников гравитационных волн, обнаруженных до сих пор.
https://ria.ru/20200819/1575984963.html
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космос
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космос, вселенная, черная дыра

Обнаружен уникальный сигнал из глубин Вселенной

17:27 03.09.2020 (обновлено: 18:30 03.09.2020)
10919
© Fotolia / VchalupЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© Fotolia / Vchalup
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Ученые зафиксировали сигнал из глубин космоса, который возник в результате крупнейшего за все время наблюдений слияния черных дыр.
Исследование опубликовано на сайте Phys.org.
В результате слияния этих космических тел возникла черная дыра, масса которой превышает таковую у Солнца в 142 раза. Процесс сопровождался выделением огромного количества энергии, распространившейся по всей Вселенной.
Короткий сигнал, названный GW190521, длился меньше одной десятой секунды. Согласно расчетам ученых, он был порожден источником в момент, когда Вселенная была вдвое моложе, что делает его одним из самых далеких источников гравитационных волн, обнаруженных до сих пор.
Российский космонавт заснял с борта МКС загадочные объекты - РИА Новости, 1920, 19.08.2020
19 августа, 14:27Хочу стать космонавтом
Космонавт с МКС снял загадочные объекты в космосе
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Обсудить 10
КосмосВселеннаячерная дыра
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