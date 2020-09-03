https://ria.ru/20200903/voyna-1576676877.html

Кремль готовит текст в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны

Кремль готовит текст в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:18

2020-09-03T13:18

2020-09-03T13:18

дмитрий песков

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576328970_360:523:3072:2048_1400x0_80_0_0_b73caa05574eaae9eea4f22afc7ed80c.jpg

<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Кремль готовит текст в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."У нас есть текст… Он будет, текст есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обращение или заявление президента России в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны.Федеральным законом от 24 апреля 2020 года "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 3 сентября в России установлен днем окончания Второй мировой войны.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/politika-1576657738.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий песков, общество