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Кремль готовит текст в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны
Кремль готовит текст в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:18
2020-09-03T13:18
дмитрий песков
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Кремль готовит текст в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a>."У нас есть текст… Он будет, текст есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обращение или заявление президента России в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны.Федеральным законом от 24 апреля 2020 года "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 3 сентября в России установлен днем окончания Второй мировой войны.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/politika-1576657738.html
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дмитрий песков, общество

Кремль готовит текст в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны

13:18 03.09.2020
37
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКремль
Кремль - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Кремль готовит текст в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"У нас есть текст… Он будет, текст есть", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов, будет ли обращение или заявление президента России в связи с 75-летием окончания Второй мировой войны.
Федеральным законом от 24 апреля 2020 года "О внесении изменений в статьи 1 и 1-1 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России" 3 сентября в России установлен днем окончания Второй мировой войны.
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