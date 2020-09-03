https://ria.ru/20200903/voyna-1576675073.html

Путин призвал Си Цзиньпина сохранить правду о событиях Второй мировой

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и Победы... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:54

2020-09-03T12:54

2020-09-03T12:54

вторая мировая война (1939-1945)

си цзиньпин

владимир путин

китай

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил поздравительную телеграмму председателю КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпину</a> по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам, сообщает пресс-служба Кремля.В поздравлении Путин также отметил, что "в суровые военные годы были закалены узы дружбы и взаимопомощи между двумя странами и народами", которые и сегодня способствуют динамичному развитию двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Кроме того, российский президент подчеркнул, что общий долг двух стран – сохранить правду о событиях тех лет: "Необходимо решительно противостоять любым попыткам фальсификации истории, героизации нацистов, милитаристов и их пособников; нельзя допустить забвения и, тем более, очернения подвигов освободителей, а также пересмотра итогов Второй мировой войны".

https://ria.ru/20200903/voyna-1576566675.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200901/voyna-1576527308.html

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китай

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война (1939-1945), си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире