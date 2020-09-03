Путин призвал Си Цзиньпина сохранить правду о событиях Второй мировой
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества, унесшей десятки миллионов жизней. Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, ценой наибольших человеческих потерь сокрушили захватчиков", - говорится, в частности, в телеграмме.
В поздравлении Путин также отметил, что "в суровые военные годы были закалены узы дружбы и взаимопомощи между двумя странами и народами", которые и сегодня способствуют динамичному развитию двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Кроме того, российский президент подчеркнул, что общий долг двух стран – сохранить правду о событиях тех лет: "Необходимо решительно противостоять любым попыткам фальсификации истории, героизации нацистов, милитаристов и их пособников; нельзя допустить забвения и, тем более, очернения подвигов освободителей, а также пересмотра итогов Второй мировой войны".
"Президент России выразил готовность вместе с дружественным Китаем и впредь прилагать активные усилия в целях недопущения войн и конфликтов в мире, обеспечения глобальной стабильности и безопасности", - добавляется в сообщении.
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