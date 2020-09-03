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https://ria.ru/20200903/voyna-1576675073.html
Путин призвал Си Цзиньпина сохранить правду о событиях Второй мировой
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и Победы... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:54
2020-09-03T12:54
вторая мировая война (1939-1945)
си цзиньпин
владимир путин
китай
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> направил поздравительную телеграмму председателю КНР <a href="http://ria.ru/person_Si_Czinpin/" target="_blank" data-auto="true">Си Цзиньпину</a> по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам, сообщает пресс-служба Кремля.В поздравлении Путин также отметил, что "в суровые военные годы были закалены узы дружбы и взаимопомощи между двумя странами и народами", которые и сегодня способствуют динамичному развитию двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.Кроме того, российский президент подчеркнул, что общий долг двух стран – сохранить правду о событиях тех лет: "Необходимо решительно противостоять любым попыткам фальсификации истории, героизации нацистов, милитаристов и их пособников; нельзя допустить забвения и, тем более, очернения подвигов освободителей, а также пересмотра итогов Второй мировой войны".
https://ria.ru/20200903/voyna-1576566675.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200901/voyna-1576527308.html
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вторая мировая война (1939-1945), си цзиньпин, владимир путин, китай, в мире

Путин призвал Си Цзиньпина сохранить правду о событиях Второй мировой

12:54 03.09.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков/ POOL
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю 75-летия окончания Второй мировой войны и Победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам, сообщает пресс-служба Кремля.
"Вторая мировая война стала крупнейшей трагедией в истории человечества, унесшей десятки миллионов жизней. Советский Союз и Китай приняли главный удар фашизма и милитаризма, ценой наибольших человеческих потерь сокрушили захватчиков", - говорится, в частности, в телеграмме.
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Вчера, 04:1275 лет Великой Победы
День окончания Второй мировой войны
В поздравлении Путин также отметил, что "в суровые военные годы были закалены узы дружбы и взаимопомощи между двумя странами и народами", которые и сегодня способствуют динамичному развитию двусторонних отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Кроме того, российский президент подчеркнул, что общий долг двух стран – сохранить правду о событиях тех лет: "Необходимо решительно противостоять любым попыткам фальсификации истории, героизации нацистов, милитаристов и их пособников; нельзя допустить забвения и, тем более, очернения подвигов освободителей, а также пересмотра итогов Второй мировой войны".
"Президент России выразил готовность вместе с дружественным Китаем и впредь прилагать активные усилия в целях недопущения войн и конфликтов в мире, обеспечения глобальной стабильности и безопасности", - добавляется в сообщении.
Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Сиано перед подписанием Мюнхенского соглашения - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 07:00Акценты
Когда же все-таки началась Вторая мировая война?Считается, что Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года со вторжения Третьего рейха в Польшу. На мой взгляд, эта дата не совсем точна. Почему бы ее не перенести на 1 октября 1938-го – дату аннексии Судет, которая стала возможна благодаря Мюнхенскому сговору западных держав с Гитлером?
2501102
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Вторая мировая война (1939-1945)Си ЦзиньпинВладимир ПутинКитайВ мире
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