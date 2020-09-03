https://ria.ru/20200903/voyna-1576659607.html

Володин призвал помнить, какой ценой досталась победа во Второй мировой

Вторая мировая война была самой кровопролитной в истории человечества, нужно помнить, какой ценой СССР досталась победа, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T09:03

2020-09-03T09:03

2020-09-03T10:22

75 лет великой победы

вторая мировая война (1939-1945)

госдума рф

вячеслав володин

владимир путин

япония

ссср

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Вторая мировая война была самой кровопролитной в истории человечества, нужно помнить, какой ценой <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> досталась победа, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>."Шесть лет шла самая кровопролитная и масштабная в истории человечества война, поставившая на грань выживания целые народы. Наша страна понесла тяжелейшие потери. Погибли 27 миллионов солдат и мирных жителей. Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась Победа", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Он подчеркнул, что начатая в 1939 году фашистской Германией Вторая мировая война стала вечным напоминанием о том, как важно ценить мирную жизнь и решительно пресекать угрозы, чреватые трагедиями, гибелью людей и разрушением государств.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Как отмечали авторы документа, инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.Третье сентября было объявлено праздником Победы над <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a> указом президиума Верховного Совета СССР.

https://radiosputnik.ria.ru/20200903/politika-1576657738.html

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япония

ссср

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, япония, ссср, общество