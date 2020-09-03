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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200903/voyna-1576659607.html
Володин призвал помнить, какой ценой досталась победа во Второй мировой
Вторая мировая война была самой кровопролитной в истории человечества, нужно помнить, какой ценой СССР досталась победа, заявил председатель Госдумы Вячеслав... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T09:03
2020-09-03T10:22
75 лет великой победы
вторая мировая война (1939-1945)
госдума рф
вячеслав володин
владимир путин
япония
ссср
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Вторая мировая война была самой кровопролитной в истории человечества, нужно помнить, какой ценой <a href="http://ria.ru/location_SSSR/" target="_blank" data-auto="true">СССР</a> досталась победа, заявил председатель <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> <a href="http://ria.ru/person_Vjacheslav_Volodin/" target="_blank" data-auto="true">Вячеслав Володин</a>."Шесть лет шла самая кровопролитная и масштабная в истории человечества война, поставившая на грань выживания целые народы. Наша страна понесла тяжелейшие потери. Погибли 27 миллионов солдат и мирных жителей. Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась Победа", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.Он подчеркнул, что начатая в 1939 году фашистской Германией Вторая мировая война стала вечным напоминанием о том, как важно ценить мирную жизнь и решительно пресекать угрозы, чреватые трагедиями, гибелью людей и разрушением государств.Ранее президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Как отмечали авторы документа, инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.Третье сентября было объявлено праздником Победы над <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японией</a> указом президиума Верховного Совета СССР.
https://radiosputnik.ria.ru/20200903/politika-1576657738.html
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япония
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вторая мировая война (1939-1945), госдума рф, вячеслав володин, владимир путин, япония, ссср, общество

Володин призвал помнить, какой ценой досталась победа во Второй мировой

09:03 03.09.2020 (обновлено: 10:22 03.09.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Пресс-служба Государственной Думы РФ
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Вторая мировая война была самой кровопролитной в истории человечества, нужно помнить, какой ценой СССР досталась победа, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Шесть лет шла самая кровопролитная и масштабная в истории человечества война, поставившая на грань выживания целые народы. Наша страна понесла тяжелейшие потери. Погибли 27 миллионов солдат и мирных жителей. Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась Победа", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.
Он подчеркнул, что начатая в 1939 году фашистской Германией Вторая мировая война стала вечным напоминанием о том, как важно ценить мирную жизнь и решительно пресекать угрозы, чреватые трагедиями, гибелью людей и разрушением государств.
Ранее президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о переносе даты окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября. Как отмечали авторы документа, инициатива направлена на сохранение исторической справедливости в отношении победителей во Второй мировой войне, увековечения достойной памяти погибших при защите Отечества.
Третье сентября было объявлено праздником Победы над Японией указом президиума Верховного Совета СССР.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи в рамках саммита БРИКС - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
07:24
Китай наравне с Россией намерен защищать результаты Второй мировой войны
1411004
Обсудить 4
75 лет Великой ПобедыВторая мировая война (1939-1945)Госдума РФВячеслав ВолодинВладимир ПутинЯпонияСССРОбщество
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