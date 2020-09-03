Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200903/voronezh-1576703037.html
В Воронежской области написали "Диктант Победы"
Депутаты Воронежской областной думы приняли участие в акции "Диктант Победы", сообщает в четверг заксобрание региона. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T18:45
2020-09-03T18:45
диктант победы
владимир нетесов
воронежская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155332/65/1553326524_0:177:3015:1872_1400x0_80_0_0_f80ecb1f31e8fb0645068510a03f8249.jpg
<strong>ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты Воронежской областной думы приняли участие в акции "Диктант Победы", сообщает в четверг заксобрание региона.Международная патриотическая акция, участником которой стал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, состоялась 3 сентября. В этом году "Диктант Победы" проводился во всех регионах России, во всех населенных пунктах с численностью жителей от 5 тысяч человек. Кроме того, к акции присоединились 75 стран. В Воронежской области для проведения акции было организовано 105 площадок. Для участия зарегистрировались более 8,5 тысяч человек."Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов прошел тест на знания по истории Великой Отечественной войны на одной из центральных площадок, которая была организована на территории Музея-диорамы", - говорится в сообщении.Также на этой площадке диктант писали председатель Воронежского отделения общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский, заслуженный мастер спорта России, знаменитая гимнастка Виктория Комова, заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников, депутаты областной думы."В <a href="https://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast" target="_blank">Воронежской области</a> акция проводится при поддержке Воронежской областной думы и молодежного парламента. В регионе в этом году значительно увеличено число площадок для проведения "Диктанта Победы". Диктант писали в воинских частях, в Росгвардии, в военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, в институтах МВД и МЧС и во всех вузах, техникумах и школах", - сообщает заксобрание.Помимо очных площадок, также работала онлайн-площадка, где любой желающий мог проверить свои знания.В этом году организаторы акции приняли решение увеличить количество заданий в тесте до 25. Как и прежде, все задания были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства. Каждому участнику на прохождение теста отводилось 45 минут.Нетёсов отметил значимость того, что в акции принимают участие люди всех возрастов – от самых молодых до старшего поколения. По его словам, это важно для защиты исторической правды.
https://ria.ru/20200901/shkoly-1576598450.html
воронежская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/155332/65/1553326524_142:0:2871:2047_1400x0_80_0_0_238d455d9892b4f727fa8a50adadf380.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
диктант победы, владимир нетесов, воронежская область, общество

В Воронежской области написали "Диктант Победы"

18:45 03.09.2020
81
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВсероссийская акция "Диктант Победы"
Всероссийская акция Диктант Победы - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости. Депутаты Воронежской областной думы приняли участие в акции "Диктант Победы", сообщает в четверг заксобрание региона.
Международная патриотическая акция, участником которой стал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, состоялась 3 сентября. В этом году "Диктант Победы" проводился во всех регионах России, во всех населенных пунктах с численностью жителей от 5 тысяч человек. Кроме того, к акции присоединились 75 стран. В Воронежской области для проведения акции было организовано 105 площадок. Для участия зарегистрировались более 8,5 тысяч человек.
"Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов прошел тест на знания по истории Великой Отечественной войны на одной из центральных площадок, которая была организована на территории Музея-диорамы", - говорится в сообщении.
Также на этой площадке диктант писали председатель Воронежского отделения общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский, заслуженный мастер спорта России, знаменитая гимнастка Виктория Комова, заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников, депутаты областной думы.
Воронежской области акция проводится при поддержке Воронежской областной думы и молодежного парламента. В регионе в этом году значительно увеличено число площадок для проведения "Диктанта Победы". Диктант писали в воинских частях, в Росгвардии, в военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, в институтах МВД и МЧС и во всех вузах, техникумах и школах", - сообщает заксобрание.
Помимо очных площадок, также работала онлайн-площадка, где любой желающий мог проверить свои знания.
В этом году организаторы акции приняли решение увеличить количество заданий в тесте до 25. Как и прежде, все задания были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства. Каждому участнику на прохождение теста отводилось 45 минут.
Нетёсов отметил значимость того, что в акции принимают участие люди всех возрастов – от самых молодых до старшего поколения. По его словам, это важно для защиты исторической правды.
В Воронежской области открылись четыре новые школы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 18:51Воронежская область
В Воронежской области открылись четыре новые школы
100000
Обсудить 0
Диктант ПобедыВладимир НетесовВоронежская областьОбщество
Рекомендуем
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом
Калужская область и "Росатом" договорились о дальнейшем сотрудничестве
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на внеочередном заседании Совета Федерации РФ
Матвиенко оценила промышленный потенциал Ростовской области
Посетители на 33-й Московской международной книжной выставке-ярмарке в Москве
Собянин разрешил проводить в Москве выставки и конгрессы
Преподаватель проводит онлайн урок в аудитории Национального исследовательского технологического университета МИСиС
Фальков рассказал о смешанном формате учебы в некоторых вузах
Пассажирский самолет в небе над Москвой
"Аэрофлот" возобновит рейсы в Каир с 9 сентября
Учитель держит конверт с диском, в котором содержатся задания для ЕГЭ
Опубликован тренажер для сдачи на компьютере ЕГЭ по информатике
Жители в помещении бывшей 1-й Бесланской школы, где проходят траурные мероприятия, посвященные 15-й годовщине теракта 1-3 сентября 2004 года
В Беслане почтили память жертв теракта 2004 года
Тушение пожара в Ростовской области силами армейской авиации ЮВО
В Ростовской области площадь лесного пожара выросла до 900 гектаров
Сотрудники Авиалесоохраны проводят противопожарные мероприятия для препятствия распространения лесных пожаров в Красноярском крае. Стоп-кадр с видео
МЧС сообщило о полной ликвидации природного пожара в Краснодарском крае
Пенза
В Пензенской области открылось крупнейшее в Европе производство матрасов
Медик готовит шприц с вакциной
Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19
Лось
"Не делать селфи". Эксперт объяснил, как вести себя при встрече с лосем
В аудитории Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова
Минобрнауки разъяснило правила ношения масок в вузах
В Омске открылась виртуальная выставка военной техники
В Омске открылась виртуальная выставка военной техники
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Анапе против иностранца возбудили дело по финансированию терроризма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:34Пушков отреагировал на угрозы США в адрес России из-за Белоруссии
03:26Трамп придумал новое прозвище Байдену
03:22В Роспотребнадзоре рассказали, какой должна быть качественная сметана
03:18СК начал проверки по ситуации вокруг лишенного сана схимонаха Сергия
03:17Эксперт рассказал, почему нельзя пользоваться телефоном на ходу
03:15Японцев возмутила публикация материалов об освобождении Курил
03:14Ученый рассказал, на сколько сократится население России к 2100 году
03:05В ОСК заявили о проблемах со строительством новейших подлодок "Лада"
03:01Постпред США в ОБСЕ сказал, что надо сделать с Лукашенко "прямо сейчас"
02:55Задушивших афроамериканца полицейских отстранили от работы
02:20Эксперт рассказал, как можно потерять деньги через QR-код
02:15Мэра Биробиджана госпитализировали с диагнозом COVID-19
02:08Развеян популярный миф о плавленом сыре
01:57В Печорском море худеют и исчезают моржи
01:51Эксперт жестко раскритиковала внешний вид Зеленского
01:36Жительницу Германии заподозрили в убийстве пятерых детей
00:50Оппозиционный совет Белоруссии вновь призвал Лукашенко к диалогу
00:46Житель США путешествует по стране, чтобы проложить туристические маршруты
00:28Вышел новый трейлер фильма "Не время умирать" с Дэниелом Крейгом
00:17Пожар в ДНР уничтожил девять домов, два человека погибли
Лента новостейМолния