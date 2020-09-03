https://ria.ru/20200903/voronezh-1576703037.html

В Воронежской области написали "Диктант Победы"

Депутаты Воронежской областной думы приняли участие в акции "Диктант Победы", сообщает в четверг заксобрание региона. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:45

2020-09-03T18:45

2020-09-03T18:45

диктант победы

владимир нетесов

воронежская область

общество

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<strong>ВОРОНЕЖ, 3 сен - РИА Новости.</strong> Депутаты Воронежской областной думы приняли участие в акции "Диктант Победы", сообщает в четверг заксобрание региона.Международная патриотическая акция, участником которой стал председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов, состоялась 3 сентября. В этом году "Диктант Победы" проводился во всех регионах России, во всех населенных пунктах с численностью жителей от 5 тысяч человек. Кроме того, к акции присоединились 75 стран. В Воронежской области для проведения акции было организовано 105 площадок. Для участия зарегистрировались более 8,5 тысяч человек."Председатель Воронежской областной думы Владимир Нетёсов прошел тест на знания по истории Великой Отечественной войны на одной из центральных площадок, которая была организована на территории Музея-диорамы", - говорится в сообщении.Также на этой площадке диктант писали председатель Воронежского отделения общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Станислав Ходаковский, заслуженный мастер спорта России, знаменитая гимнастка Виктория Комова, заслуженный артист Воронежской области Юрий Смышников, депутаты областной думы."В <a href="https://ria.ru/location_Voronezhskaja_oblast" target="_blank">Воронежской области</a> акция проводится при поддержке Воронежской областной думы и молодежного парламента. В регионе в этом году значительно увеличено число площадок для проведения "Диктанта Победы". Диктант писали в воинских частях, в Росгвардии, в военно-воздушной академии им. профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина, в институтах МВД и МЧС и во всех вузах, техникумах и школах", - сообщает заксобрание.Помимо очных площадок, также работала онлайн-площадка, где любой желающий мог проверить свои знания.В этом году организаторы акции приняли решение увеличить количество заданий в тесте до 25. Как и прежде, все задания были посвящены знаменательным датам, событиям, военной географии, историческим личностям, художественной литературе, произведениям изобразительного и монументального искусства. Каждому участнику на прохождение теста отводилось 45 минут.Нетёсов отметил значимость того, что в акции принимают участие люди всех возрастов – от самых молодых до старшего поколения. По его словам, это важно для защиты исторической правды.

https://ria.ru/20200901/shkoly-1576598450.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

диктант победы, владимир нетесов, воронежская область, общество