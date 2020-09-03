https://ria.ru/20200903/volochkova-1576704795.html
Волочкова объяснила, почему "интриговала" фанатов свадьбой
Балерина Анастасия Волочкова записала видео, в котором рассказала о желании "пошутить" над теми, кто из каждого намека на ее личную жизнь делает сенсацию. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T19:24
2020-09-03T19:24
2020-09-03T19:24
культура
россия
шоу-бизнес
анастасия волочкова
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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. </strong>Балерина <a href="http://ria.ru/person_Anastasija_Volochkova/" target="_blank" data-auto="true">Анастасия Волочкова</a> записала видео, в котором рассказала о желании "пошутить" над теми, кто из каждого намека на ее личную жизнь делает сенсацию."Меня уже и поженили без меня, и дату свадьбы придумали, и высказали предположение, что любимого человека нет вовсе", — написала она в <a href="https://www.instagram.com/volochkova_art/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Instagram</a>.По ее словам, некоторые намеки стоило воспринимать как шутку. Балерина посетовала, что у многих ее фанатов чувство юмора отсутствует."А я просто с восторгом и радостью отдыхаю", — написала она, пожелав поклонникам счастья в их собственной жизни.Ранее Волочкова неоднократно указывала в соцсетях на наличие возлюбленного. В частности, балерина публиковала обнаженное фото с подписью "глазами любимого", а также снимала его "части тела", не показывая лица.
https://ria.ru/20200830/volochkova-1576483873.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, шоу-бизнес, анастасия волочкова