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Ефремов признал вину в смертельном ДТП
Михаил Ефремов в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:42
2020-09-03T16:44
дтп с участием михаила ефремова
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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong> <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>.Так он ответил на вопрос, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской.В свою очередь, прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года.Это почти "потолок" по соответствующей статье УК РФ. Максимум она предполагает 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека."Мог осознавать опасность"Гособвинитель отметила "избирательность" памяти Ефремова. Так, он помнит, что искал пиво и что признал вину на допросе сразу после ДТП, но не помнит, как оказался в своем джипе.Прокурор считает, что артист имел возможность "осознавать фактический характер общественной опасности своих действий".Гособвинитель также просила учесть, что Ефремова не раз привлекали к административной ответственности, и попросила признать смягчающим обстоятельством наличие двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам погибшего.Кроме того, прокурор попросила взыскать с актера в пользу старшего сына погибшего Виталия полмиллиона рублей (его защита требует 7,3 миллиона), а также по одному символическому рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили).Смертельное ДТПВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом.
https://ria.ru/20200902/efremov-1576609325.html
https://ria.ru/20200901/efremov-1576583639.html
https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html
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дтп с участием михаила ефремова

Ефремов признал вину в смертельном ДТП

12:42 03.09.2020 (обновлено: 16:44 03.09.2020)
6760
© АГН "Москва" / пресс-служба судаАктер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда
Актер Михаил Ефремов с адвокатом в зале Пресненского районного суда - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© АГН "Москва" / пресс-служба суда
МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. Михаил Ефремов в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров.
Так он ответил на вопрос, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской.
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 06:07
Соловьев нашел доказательство того, что Ефремов был за рулем в момент ДТП
В свою очередь, прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года.
Это почти "потолок" по соответствующей статье УК РФ. Максимум она предполагает 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека.

"Мог осознавать опасность"

Гособвинитель отметила "избирательность" памяти Ефремова. Так, он помнит, что искал пиво и что признал вину на допросе сразу после ДТП, но не помнит, как оказался в своем джипе.
Прокурор считает, что артист имел возможность "осознавать фактический характер общественной опасности своих действий".
Актер Михаил Ефремов выходит из здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 01.09.2020
1 сентября, 15:34
Ефремов вынес себе приговор в суде
Гособвинитель также просила учесть, что Ефремова не раз привлекали к административной ответственности, и попросила признать смягчающим обстоятельством наличие двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам погибшего.
Кроме того, прокурор попросила взыскать с актера в пользу старшего сына погибшего Виталия полмиллиона рублей (его защита требует 7,3 миллиона), а также по одному символическому рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили).

Смертельное ДТП

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.
Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 31.08.2020
31 августа, 23:23
Ефремов заявил в суде, что выпил бутылку водки перед ДТП
Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от материальной помощи.
В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.
Сейчас актер находится под домашним арестом.
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ДТП с участием Михаила Ефремова
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