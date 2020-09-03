https://ria.ru/20200903/vinovat-1576674334.html

Ефремов признал вину в смертельном ДТП

Михаил Ефремов в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:42

2020-09-03T12:42

2020-09-03T16:44

дтп с участием михаила ефремова

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости. </strong> <a href="https://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank">Михаил Ефремов</a> в зале суда признал вину в ДТП на Смоленской площади, в результате которого погиб курьер <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Zakharov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Захаров</a>.Так он ответил на вопрос, не против ли он приступить к прениям сторон в отсутствие второго защитника Елизаветы Шаргородской.В свою очередь, прокурор запросила для актера 11 лет колонии общего режима с [последующим] ограничением свободы на три года.Это почти "потолок" по соответствующей статье УК РФ. Максимум она предполагает 12 лет лишения свободы за ДТП, совершенное в пьяном виде и повлекшее смерть человека."Мог осознавать опасность"Гособвинитель отметила "избирательность" памяти Ефремова. Так, он помнит, что искал пиво и что признал вину на допросе сразу после ДТП, но не помнит, как оказался в своем джипе.Прокурор считает, что артист имел возможность "осознавать фактический характер общественной опасности своих действий".Гособвинитель также просила учесть, что Ефремова не раз привлекали к административной ответственности, и попросила признать смягчающим обстоятельством наличие двух несовершеннолетних детей, а также его материальную помощь родственникам погибшего.Кроме того, прокурор попросила взыскать с актера в пользу старшего сына погибшего Виталия полмиллиона рублей (его защита требует 7,3 миллиона), а также по одному символическому рублю для вдовы, брата и еще одного сына (они столько и запросили).Смертельное ДТПВечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на встречную полосу и врезался в фургон "Лада". Водителя — курьера одного из интернет-магазинов Сергея Захарова — госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина умер.Экспертиза показала, что в момент аварии актер был пьян, а позже в его крови обнаружили следы наркотиков. На первом допросе Ефремов был не в состоянии вспомнить, что произошло, но свою причастность не отрицал (это зафиксировано в материалах дела).Через несколько дней после трагедии артист записал ролик с извинениями перед семьей погибшего. Однако родные Захарова их не приняли и отказались от материальной помощи.В августе начались слушания по делу. Во время них подсудимый отказался признавать вину в ДТП, сославшись на то, что ничего не помнит и в день трагедии был пьян. При этом его адвокат настаивал, что за рулем джипа находился вовсе не Ефремов, а кто-то другой. Однако сразу несколько свидетелей заявляли, что на водительском месте сидел именно Ефремов.Сейчас актер находится под домашним арестом.

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https://ria.ru/20200901/efremov-1576583639.html

https://ria.ru/20200831/efremov_vodka-1576553600.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп с участием михаила ефремова