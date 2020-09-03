https://ria.ru/20200903/velikobritaniya-1576674298.html

В Британии рассказали, почему называть МИД Форин-офисом некорректно

В посольстве Великобритании в Москве рассказали, чем будет заниматься новое министерство FCDO и почему называть британский МИД Форин-офисом больше некорректно. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:42

2020-09-03T12:42

2020-09-03T12:42

большая двадцатка

форин-офис

великобритания

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> В посольстве <a href="http://ria.ru/location_United_Kingdom/" target="_blank" data-auto="true">Великобритании</a> в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> рассказали, чем будет заниматься новое министерство FCDO и почему называть британский МИД <a href="http://ria.ru/organization_Forin_ofis/" target="_blank" data-auto="true">Форин-офисом</a> больше некорректно.В Telegram-канале ведомства указывается, что, "как заметили многие журналисты, вчера в составе правительства Великобритании появилось новое министерство – министерство иностранных дел и международного развития (официально на английском: Foreign, Commonwealth and Development Office, FCDO)".Посольство пояснило, что "словосочетание "Форин-офис" будет некорректным, но "МИД Великобритании" или "внешнеполитическое ведомство" до сих пор можно будет использовать как неофициальные названия нового министерства".Там рассказали, что "FCDO образовалось путем слияния министерства иностранных дел (Foreign & Commonwealth Office, FCO) и министерства по международному развитию (Department for International Development, DFID)".Таким образом, добавили в посольстве, "мы объединяем наши ресурсы, чтобы лучше координировать между собой внешнеполитические приоритеты и политику, направленную на оказание помощи государствам в целях развития".В британском дипведомстве также рассказали, что "только за прошлый год Великобритания выделила 15,2 миллиарда фунтов стерлингов на официальную помощь развивающимся странам – единственная страна <a href="http://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka/" target="_blank" data-auto="true">G20</a>, которая достигает цели <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> по выделению 0,7% своего валового национального дохода на официальную помощь в целях развития"."Сэр Тим Бэрроу, посол Великобритании в России в 2011-16 годах, назначен политическим директором нового министерства", - заключили в британском посольстве в Москве.

https://ria.ru/20200825/dzhonson-1576303942.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

большая двадцатка, форин-офис, великобритания, москва, оон, в мире