Минздрав рассказал, кого в первую очередь планируют прививать от COVID-19
18:06 03.09.2020 (обновлено: 19:00 03.09.2020)
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© Фото : Российский Фонд Прямых ИнвестицийПервая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
© Фото : Российский Фонд Прямых Инвестиций
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Министерство здравоохранения выпустило восьмую версию временных рекомендаций по лечению COVID-19, в которых рассказало, кого планируют в первую очередь прививать от коронавируса SARS-CoV-2.
Так, в приоритетную группу вакцинации вошли:
—все сотрудники медицинских организаций;
—работники образовательных учреждений;
—полицейские;
—служащие общественного транспорта;
—работники сферы торговли;
—органы социальной защиты населения;
—сотрудники предприятий общественного питания и других организаций, работа которых предполагает непосредственный контакт с большим числом людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и так далее);
—школьники, а также студенты колледжей и вузов;
—призывники.
Ведомство уточнило, что прививаться могут те, кто не болели COVID-19 и, соответственно, не имеют антител к коронавирусу.
В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ее назвали "Спутник V".
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.
Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала на этой неделе: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.
По словам Гинцбурга, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19