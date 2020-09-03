https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576699537.html

Минздрав рассказал, кого в первую очередь планируют прививать от COVID-19

Министерство здравоохранения выпустило восьмую версию временных рекомендаций по лечению COVID-19, в которых рассказало, кого планируют в первую очередь... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T18:06

2020-09-03T18:06

2020-09-03T19:00

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен — РИА Новости.</strong> <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Министерство здравоохранения</a> выпустило восьмую версию временных рекомендаций по лечению COVID-19, в которых рассказало, кого планируют в первую очередь прививать от <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавируса</a> SARS-CoV-2.Так, в приоритетную группу вакцинации вошли: Ведомство уточнило, что прививаться могут те, кто не болели COVID-19 и, соответственно, не имеют антител к коронавирусу. В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>). Ее назвали "Спутник V".Глава РФПИ <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз "Спутника V". Россия договорилась о производстве препарата в пяти странах, а имеющиеся мощности позволяют выпускать ежегодно до 500 миллионов доз.Препарат получил все разрешения и успешно прошел две стадии исследований на добровольцах в возрасте от 18 до 60 лет, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2. Пострегистрационная фаза клинических испытаний стартовала на этой неделе: в итоге вакцину проверят на 40 тысячах человек.По словам Гинцбурга, за участниками этого этапа будут пристально наблюдать врачи: их не госпитализируют, но возьмут все необходимые анализы до, после и во время исследований. Помимо этого, планируют проводить электронный мониторинг: добровольцы смогут напрямую сообщать о своих неприятных ощущениях, если они возникнут, медикам.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200902/platsebo-1576637716.html

Nikki_5519 Чуть по другому. Кто выступит в первую очередь под опытным кроликом. 36

Abcd 123 Я не буду ставить это подобие вакцины, подожду адекватной вакцины. Даже сами создатели сделали не очень радужный отчет о вакцине, но Путина не сильно заботит народ, так что будет ставить ;) 21

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, общество