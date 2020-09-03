https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576697435.html

Минздрав рассказал, как проводят вакцинацию от COVID-19

Вакцинацию от коронавирусной инфекции проводят в два этапа с промежутком в три недели, вводится препарат внутримышечно, следует из временных методических... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T17:44

2020-09-03T17:44

2020-09-03T19:10

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Вакцинацию от коронавирусной инфекции проводят в два этапа с промежутком в три недели, вводится препарат внутримышечно, следует из временных методических рекомендаций по профилактике и диагностики новой коронавирусной инфекции COVID-19, опубликованных на сайте <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_zdravookhranenija_RF/" target="_blank">Минздрава РФ</a>."Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл, затем через 3 недели компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра", - следует из документа.В день проведения вакцинации пациента должен осмотреть медработник с обязательным измерением температуры тела. При температуре выше 37 вакцинацию не проводят, уточняется в рекомендациях.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество