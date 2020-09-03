Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от COVID-19
13:32 03.09.2020 (обновлено: 13:40 03.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что премьер-министр республики Роман Головченко решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19.
Как передает госагентство Белта, во время встречи глава белорусского государства уточнил, как идет взаимодействие в сфере борьбы с коронавирусом. Он напомнил, что Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину от COVID-19.
"Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо", - приводит Белта слова Мишустина.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса и будет одной из первых стран, кто получит данный препарат.
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