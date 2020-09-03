https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576678181.html

Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что премьер-министр республики Роман... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T13:32

2020-09-03T13:32

2020-09-03T13:40

распространение нового коронавируса

роман головченко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что премьер-министр республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19.Как передает госагентство Белта, во время встречи глава белорусского государства уточнил, как идет взаимодействие в сфере борьбы с коронавирусом. Он напомнил, что Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину от COVID-19.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса и будет одной из первых стран, кто получит данный препарат.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роман головченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, белоруссия, в мире