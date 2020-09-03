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https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576678181.html
Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от COVID-19
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что премьер-министр республики Роман... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T13:32
2020-09-03T13:40
распространение нового коронавируса
роман головченко
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Премьер-министр России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> заявил во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что премьер-министр республики <a href="http://ria.ru/person_roman-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Роман Головченко</a> решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19.Как передает госагентство Белта, во время встречи глава белорусского государства уточнил, как идет взаимодействие в сфере борьбы с коронавирусом. Он напомнил, что Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину от COVID-19.Ранее президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> заявил, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса и будет одной из первых стран, кто получит данный препарат.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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роман головченко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, белоруссия, в мире

Премьер Белоруссии испытает на себе российскую вакцину от COVID-19

13:32 03.09.2020 (обновлено: 13:40 03.09.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко . Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил во время переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что премьер-министр республики Роман Головченко решил испытать на себе российскую вакцину от COVID-19.
Как передает госагентство Белта, во время встречи глава белорусского государства уточнил, как идет взаимодействие в сфере борьбы с коронавирусом. Он напомнил, что Белоруссия станет первой страной, куда Россия поставит свою вакцину от COVID-19.
"Я рад, что Роман Александрович Головченко принял решение сегодня сделать вакцинирование. Уверен, что все будет хорошо", - приводит Белта слова Мишустина.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса и будет одной из первых стран, кто получит данный препарат.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаРоман ГоловченкоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19БелоруссияВ мире
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