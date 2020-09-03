https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576671872.html

В Вологодской области планируют привить от гриппа 60% жителей

Медики Вологодской области планируют привить от гриппа 60% населения, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщила РИА Новости замгубернатора региона Лариса... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T12:17

2020-09-03T12:17

2020-09-03T12:18

вологодская область

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/01/1576574987_0:249:3072:1977_1400x0_80_0_0_ca92f80644da28adca37b7b515667228.jpg

<strong>ВОЛОГДА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Медики <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> планируют привить от гриппа 60% населения, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщила РИА Новости замгубернатора региона Лариса Каманина."В этом году мы привьем не менее 60% населения Вологодской области, при этом не менее двух третей тех, кто составляет группу риска — детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто по долгу службы постоянно контактирует с людьми — медицинских и социальных работников, учителей. Это больше, чем в прошлом или любом другом году", — сказала Каманина.Иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок отечественными препаратами против гриппа, которые поступают из федерального центра. Иммунизация затронет почти 700 тысяч человек, в том числе 187 тысяч детей, что составит около 60% от численности населения области. Дополнительно к уровню прошлого года планируют привить 123 тысячи человек."Этот сезон необычный для нас, по прогнозам существует высокий риск одномоментной циркуляции новой коронавирусной инфекции и гриппа. Поэтому очень важно сделать прививку против гриппа, чтобы снизить риск возникновения двух инфекций и предупредить возможные негативные последствия", - объяснила Каманина рост показателей иммунизации от гриппа.

https://ria.ru/20170803/1499693852.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество