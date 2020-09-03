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Вологодская область
https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576671872.html
В Вологодской области планируют привить от гриппа 60% жителей
Медики Вологодской области планируют привить от гриппа 60% населения, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщила РИА Новости замгубернатора региона Лариса... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T12:17
2020-09-03T12:18
вологодская область
здоровье - общество
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<strong>ВОЛОГДА, 3 сен – РИА Новости.</strong> Медики <a href="http://ria.ru/location_Vologodskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Вологодской области</a> планируют привить от гриппа 60% населения, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщила РИА Новости замгубернатора региона Лариса Каманина."В этом году мы привьем не менее 60% населения Вологодской области, при этом не менее двух третей тех, кто составляет группу риска — детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто по долгу службы постоянно контактирует с людьми — медицинских и социальных работников, учителей. Это больше, чем в прошлом или любом другом году", — сказала Каманина.Иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок отечественными препаратами против гриппа, которые поступают из федерального центра. Иммунизация затронет почти 700 тысяч человек, в том числе 187 тысяч детей, что составит около 60% от численности населения области. Дополнительно к уровню прошлого года планируют привить 123 тысячи человек."Этот сезон необычный для нас, по прогнозам существует высокий риск одномоментной циркуляции новой коронавирусной инфекции и гриппа. Поэтому очень важно сделать прививку против гриппа, чтобы снизить риск возникновения двух инфекций и предупредить возможные негативные последствия", - объяснила Каманина рост показателей иммунизации от гриппа.
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здоровье - общество

В Вологодской области планируют привить от гриппа 60% жителей

12:17 03.09.2020 (обновлено: 12:18 03.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной против гриппа
Медик готовит шприц с вакциной против гриппа - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
ВОЛОГДА, 3 сен – РИА Новости. Медики Вологодской области планируют привить от гриппа 60% населения, что на 10% больше, чем годом ранее, сообщила РИА Новости замгубернатора региона Лариса Каманина.
"В этом году мы привьем не менее 60% населения Вологодской области, при этом не менее двух третей тех, кто составляет группу риска — детей, пожилых, людей с хроническими заболеваниями и тех, кто по долгу службы постоянно контактирует с людьми — медицинских и социальных работников, учителей. Это больше, чем в прошлом или любом другом году", — сказала Каманина.
Иммунизация проводится в рамках национального календаря профилактических прививок отечественными препаратами против гриппа, которые поступают из федерального центра. Иммунизация затронет почти 700 тысяч человек, в том числе 187 тысяч детей, что составит около 60% от численности населения области. Дополнительно к уровню прошлого года планируют привить 123 тысячи человек.
"Этот сезон необычный для нас, по прогнозам существует высокий риск одномоментной циркуляции новой коронавирусной инфекции и гриппа. Поэтому очень важно сделать прививку против гриппа, чтобы снизить риск возникновения двух инфекций и предупредить возможные негативные последствия", - объяснила Каманина рост показателей иммунизации от гриппа.
Укол. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.08.2017
3 августа 2017, 15:13
На Вологодчине почти 500 тысяч человек будут привиты от гриппа в этом году
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Вологодская областьЗдоровье - Общество
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