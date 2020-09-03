https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576710570.html

В США усомнились в скором появлении американской вакцины от COVID-19

Главный инфекционист США Энтони Фаучи сомневается, что вакцина от коронавируса появится в США в октябре. РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T22:40

2020-09-03T22:40

2020-09-03T23:27

распространение нового коронавируса

энтони фаучи

сша

в мире

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<strong>ВАШИНГТОН, 3 сен - РИА Новости.</strong> Главный инфекционист <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> <a href="http://ria.ru/person_anthony-fauci/" target="_blank" data-auto="true">Энтони Фаучи</a> сомневается, что вакцина от коронавируса появится в США в октябре."Можно допустить, что она появится к октябрю, но я не думаю, что это вероятно", - сказал Фаучи в эфире телеканала <a href="https://edition.cnn.com/" target="_blank">CNN</a>.Он назвал "приблизительными расчетами" сообщения СМИ о том, что медицинские власти США попросили штаты подготовиться к распространению вакцины в конце октября или начале ноября.При этом главный инфекционист США считает, что у страны есть повод для оптимизма. "У нас есть три вакцины, которые проходят третью фазу испытаний, мы на правильном пути и, похоже, они успешно продвигаются вперед", - отметил он.Ранее газета New York Times сообщила, что Центр по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) попросил штаты подготовиться к распространению вакцины от коронавируса в конце октября или начале ноября.В США проходят клинические испытания вакцин против коронавируса, разработанных такими компаниями, как Moderna, Pfizer и <a href="http://ria.ru/organization_AstraZeneca_Plc/" target="_blank" data-auto="true">AstraZeneca</a>. Ранее президент США <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональд Трамп</a> говорил, что вакцина от COVID-19 может быть готова в США ко дню президентских выборов 3 ноября. Глава Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США Стивен Хан заявил в интервью изданию Financial Times, что готов одобрить вакцину от коронавируса до завершения третьей фазы клинических испытаний, если выгода будет превышать возможные риски. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576350116.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

энтони фаучи, сша, в мире