https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576709563.html

Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19

Для лечения коронавируса можно применять шесть препаратов, следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике и диагностике новой... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T22:07

2020-09-03T22:07

2020-09-03T22:39

российский фонд прямых инвестиций

михаил мурашко

общество

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. </strong>Для лечения коронавируса можно применять шесть препаратов, следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике и диагностике новой коронавирусной инфекции.Отмечается, их допустимо использовать по решению врачебной комиссии в установленном порядке.При этом, подчеркнули в Минздраве, по имеющимся сведениям о результатах терапии всеми препаратами, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя.Приоритетная группа вакцинацииТакже стало известно, что в первую очередь прививать от коронавируса собираются следующие группы людей:Ведомство уточнило, что прививаться могут те, кто не болел COVID-19 и, соответственно, не имент антител к коронавирусу."Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл, затем через 3 недели компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра", - следует из документа.В день прививки пациента должен осмотреть медработник . При температуре выше 37 вакцинацию не проводят, уточняется в рекомендациях.Вакцина от коронавирусаВ начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>). Ее назвали "Спутник V".Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank">Михаил Мурашко</a> подчеркивал, что в ноябре-декабре начнут массово прививать россиян из групп риска. Тогда же препарат станет поступать в регионы. Вторая российская вакцина, которую разрабатывает центр "Вектор", должна появиться в сентябре.

https://ria.ru/20200902/platsebo-1576637716.html

https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576547748.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, общество