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https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576709563.html
Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19
Для лечения коронавируса можно применять шесть препаратов, следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике и диагностике новой... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T22:07
2020-09-03T22:39
российский фонд прямых инвестиций
михаил мурашко
общество
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. </strong>Для лечения коронавируса можно применять шесть препаратов, следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике и диагностике новой коронавирусной инфекции.Отмечается, их допустимо использовать по решению врачебной комиссии в установленном порядке.При этом, подчеркнули в Минздраве, по имеющимся сведениям о результатах терапии всеми препаратами, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя.Приоритетная группа вакцинацииТакже стало известно, что в первую очередь прививать от коронавируса собираются следующие группы людей:Ведомство уточнило, что прививаться могут те, кто не болел COVID-19 и, соответственно, не имент антител к коронавирусу."Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл, затем через 3 недели компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра", - следует из документа.В день прививки пациента должен осмотреть медработник . При температуре выше 37 вакцинацию не проводят, уточняется в рекомендациях.Вакцина от коронавирусаВ начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (<a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a>). Ее назвали "Спутник V".Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось.Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. Глава Минздрава <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Murashko/" target="_blank">Михаил Мурашко</a> подчеркивал, что в ноябре-декабре начнут массово прививать россиян из групп риска. Тогда же препарат станет поступать в регионы. Вторая российская вакцина, которую разрабатывает центр "Вектор", должна появиться в сентябре.
https://ria.ru/20200902/platsebo-1576637716.html
https://ria.ru/20200831/vaktsina-1576547748.html
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российский фонд прямых инвестиций, михаил мурашко, общество

Минздрав назвал приоритетные группы по вакцинации от COVID-19

22:07 03.09.2020 (обновлено: 22:39 03.09.2020)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Для лечения коронавируса можно применять шесть препаратов, следует из временных методических рекомендаций Минздрава по профилактике и диагностике новой коронавирусной инфекции.
"К ним относятся фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир", - сообщает ведомство.
Отмечается, их допустимо использовать по решению врачебной комиссии в установленном порядке.
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При этом, подчеркнули в Минздраве, по имеющимся сведениям о результатах терапии всеми препаратами, сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности пока нельзя.

Приоритетная группа вакцинации

Также стало известно, что в первую очередь прививать от коронавируса собираются следующие группы людей:
всех сотрудников медицинских организаций;
работников образовательных учреждений;
полицейских;
служащих общественного транспорта;
работников сферы торговли;
представителей органов социальной защиты населения;
сотрудников предприятий общественного питания и других организаций, работа которых предполагает непосредственный контакт с большим числом людей (гостиниц, парикмахерских, химчисток, банков, охранных предприятий и так далее);
школьников, а также студентов колледжей и вузов;
призывников.
Ведомство уточнило, что прививаться могут те, кто не болел COVID-19 и, соответственно, не имент антител к коронавирусу.
"Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят компонент I в дозе 0,5 мл, затем через 3 недели компонент II в дозе 0,5 мл. Препарат вводят внутримышечно в верхнюю треть наружной поверхности плеча, а при невозможности – в латеральную широкую мышцу бедра", - следует из документа.
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Вакцина от коронавируса

В начале августа Россия зарегистрировала первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную специалистами Центра имени Гамалеи при поддержке Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ). Ее назвали "Спутник V".
Эксперты подчеркивали, что во время клинических испытаний у всех добровольцев выработались высокие титры антител, серьезных осложнений ни у кого не наблюдалось.
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественного препарата. Глава Минздрава Михаил Мурашко подчеркивал, что в ноябре-декабре начнут массово прививать россиян из групп риска. Тогда же препарат станет поступать в регионы. Вторая российская вакцина, которую разрабатывает центр "Вектор", должна появиться в сентябре.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
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Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
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