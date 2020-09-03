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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576706169.html
В G20 заинтересовались российской вакциной от коронавируса
Зарубежные партнеры, в том числе из стран "Группы двадцати", проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса, Москва открыта для взаимовыгодного... РИА Новости, 03.09.2020
2020-09-03T20:07
2020-09-03T20:07
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
большая двадцатка
в мире
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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Зарубежные партнеры, в том числе из стран "<a href="https://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka" target="_blank">Группы двадцати</a>", проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса, Москва открыта для взаимовыгодного сотрудничества по этому вопросу, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати", текст его выступления опубликован на <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>российского дипведомства.Внеочередная встреча министров прошла в четверг в виртуальном формате."Российским специалистам удалось в кратчайшие сроки создать эффективную и безопасную вакцину против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>, которая скоро поступит на рынки. Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнеры, в том числе из стран "Группы двадцати". В этой связи хотел бы подтвердить нашу открытость для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении", - заявил Лавров.По мере преодоления острой фазы пандемии в мире Россия приступает "к постепенному возобновлению транспортного сообщения с другими государствами на взаимной основе и с учетом тщательной оценки эпидемиологических рисков", отметил министр."При этом все прибывающие в Россию лица обязаны соблюдать установленный порядок санитарно-эпидемиологического контроля в пунктах пропуска", - добавил он.Пандемия вместе с другими масштабными вызовами требует от государств и международных организаций большей скоординированности глобальных усилий и национальных мер реагирования, сказал Лавров."Необходим выход на оптимальный баланс между поддержанием эпидемиологической безопасности и предотвращением неоправданного ущерба для мировой экономики, международной торговли и трансграничных контактов между людьми. Полагаем, что "Группа двадцати" могла бы внести свой вклад в повышение согласованности национальных действий, запуск механизмов оперативного взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций в области международного здравоохранения", - подчеркнул дипломат."В условиях трансграничного характера COVID-19 мировому сообществу необходимо отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и сплотиться в противодействии коронавирусу. Именно на это нацелены пока не реализованные призывы генсекретаря <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить на время пандемии действие односторонних рестрикций в части, касающейся поставок медикаментов и медоборудования и связанных c этим платежей. Мы их всемерно поддерживаем", - заявил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u>COVID-19</u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576697736.html
https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576651266.html
https://ria.ru/20200812/1575689573.html
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), большая двадцатка, в мире

В G20 заинтересовались российской вакциной от коронавируса

20:07 03.09.2020
2787
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 сен - РИА Новости. Зарубежные партнеры, в том числе из стран "Группы двадцати", проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса, Москва открыта для взаимовыгодного сотрудничества по этому вопросу, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати", текст его выступления опубликован на сайте российского дипведомства.
Внеочередная встреча министров прошла в четверг в виртуальном формате.
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
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"Российским специалистам удалось в кратчайшие сроки создать эффективную и безопасную вакцину против коронавируса, которая скоро поступит на рынки. Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнеры, в том числе из стран "Группы двадцати". В этой связи хотел бы подтвердить нашу открытость для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении", - заявил Лавров.
По мере преодоления острой фазы пандемии в мире Россия приступает "к постепенному возобновлению транспортного сообщения с другими государствами на взаимной основе и с учетом тщательной оценки эпидемиологических рисков", отметил министр.
"При этом все прибывающие в Россию лица обязаны соблюдать установленный порядок санитарно-эпидемиологического контроля в пунктах пропуска", - добавил он.
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Пандемия вместе с другими масштабными вызовами требует от государств и международных организаций большей скоординированности глобальных усилий и национальных мер реагирования, сказал Лавров.
"Необходим выход на оптимальный баланс между поддержанием эпидемиологической безопасности и предотвращением неоправданного ущерба для мировой экономики, международной торговли и трансграничных контактов между людьми. Полагаем, что "Группа двадцати" могла бы внести свой вклад в повышение согласованности национальных действий, запуск механизмов оперативного взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций в области международного здравоохранения", - подчеркнул дипломат.
"В условиях трансграничного характера COVID-19 мировому сообществу необходимо отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и сплотиться в противодействии коронавирусу. Именно на это нацелены пока не реализованные призывы генсекретаря ООН и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить на время пандемии действие односторонних рестрикций в части, касающейся поставок медикаментов и медоборудования и связанных c этим платежей. Мы их всемерно поддерживаем", - заявил он.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа, 13:36
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
6070002
Обсудить 8
Распространение нового коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Большая двадцаткаВ мире
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