https://ria.ru/20200903/vaktsina-1576706169.html

В G20 заинтересовались российской вакциной от коронавируса

Зарубежные партнеры, в том числе из стран "Группы двадцати", проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса, Москва открыта для взаимовыгодного... РИА Новости, 03.09.2020

2020-09-03T20:07

2020-09-03T20:07

2020-09-03T20:07

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

большая двадцатка

в мире

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<strong>МОСКВА, 3 сен - РИА Новости.</strong> Зарубежные партнеры, в том числе из стран "<a href="https://ria.ru/organization_Bolshaja_dvadcatka" target="_blank">Группы двадцати</a>", проявляют интерес к российской вакцине от коронавируса, Москва открыта для взаимовыгодного сотрудничества по этому вопросу, заявил глава МИД РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a>, выступая на чрезвычайной встрече глав внешнеполитических ведомств "Группы двадцати", текст его выступления опубликован на <a href="https://www.mid.ru/ru/home" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте </a>российского дипведомства.Внеочередная встреча министров прошла в четверг в виртуальном формате."Российским специалистам удалось в кратчайшие сроки создать эффективную и безопасную вакцину против <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавируса</a>, которая скоро поступит на рынки. Широкий интерес к отечественной разработке проявляют наши зарубежные партнеры, в том числе из стран "Группы двадцати". В этой связи хотел бы подтвердить нашу открытость для взаимовыгодного сотрудничества на данном направлении", - заявил Лавров.По мере преодоления острой фазы пандемии в мире Россия приступает "к постепенному возобновлению транспортного сообщения с другими государствами на взаимной основе и с учетом тщательной оценки эпидемиологических рисков", отметил министр."При этом все прибывающие в Россию лица обязаны соблюдать установленный порядок санитарно-эпидемиологического контроля в пунктах пропуска", - добавил он.Пандемия вместе с другими масштабными вызовами требует от государств и международных организаций большей скоординированности глобальных усилий и национальных мер реагирования, сказал Лавров."Необходим выход на оптимальный баланс между поддержанием эпидемиологической безопасности и предотвращением неоправданного ущерба для мировой экономики, международной торговли и трансграничных контактов между людьми. Полагаем, что "Группа двадцати" могла бы внести свой вклад в повышение согласованности национальных действий, запуск механизмов оперативного взаимодействия при возникновении чрезвычайных ситуаций в области международного здравоохранения", - подчеркнул дипломат."В условиях трансграничного характера COVID-19 мировому сообществу необходимо отодвинуть в сторону конъюнктурные разногласия и сплотиться в противодействии коронавирусу. Именно на это нацелены пока не реализованные призывы генсекретаря <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> и верховного комиссара ООН по правам человека приостановить на время пандемии действие односторонних рестрикций в части, касающейся поставок медикаментов и медоборудования и связанных c этим платежей. Мы их всемерно поддерживаем", - заявил он.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u>COVID-19</u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200903/vaktsinatsiya-1576697736.html

https://ria.ru/20200902/koronavirus-1576651266.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), большая двадцатка, в мире